https://ria.ru/20231020/opros-1904204970.html

Опрос показал, что французы не чувствуют себя в безопасности из-за терактов

Опрос показал, что французы не чувствуют себя в безопасности из-за терактов - РИА Новости, 20.10.2023

Опрос показал, что французы не чувствуют себя в безопасности из-за терактов

Девять из десяти французов оценивают угрозу террористических атак в стране как высокую, подобный уровень не наблюдался с 2020 года, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:15

2023-10-20T17:15

2023-10-20T17:16

в мире

франция

россия

исламское государство

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582482841_0:133:3034:1839_1920x0_80_0_0_50c268c9057b4a2c8b675040bd9c5e92.jpg

ПАРИЖ, 20 окт – РИА Новости. Девять из десяти французов оценивают угрозу террористических атак в стране как высокую, подобный уровень не наблюдался с 2020 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP) для радиостанции Sud Radio. "Фактически, 9 из 10 французов оценивают угрозу терроризма как "высокую" (90%, в том числе 44% тех, кто оценивает ее как "очень высокую")", - говорится в исследовании. Институт отмечает, что не наблюдал такого высокого уровня общественного восприятия угрозы терроризма во Франции со времен убийства учителя истории Самюэля Пати на религиозной почве в октябре 2020 года. "Хотя с 2012 года ощущение террористической угрозы в стране и не опускалось ниже 70%, оно тем не менее было на спаде с ноября 2020 года. К сожалению, недавние события меняют ситуацию и возобновляют беспокойство среди французов", - пишут авторы и уточняют, что речь идет об обострении палестино-израильского конфликта и недавнем убийстве учителя во французском городе Аррасе. Опрос проводился с 17 по 18 октября среди 1004 французов старше 18 лет методом самоанкетирования. Ранее на этой неделе опрос, проведенный институтом Elabe в те же даты, оценил общественное беспокойство угрозой терроризма во Франции на уровне 80%. В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство*" (запрещена в РФ). По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около десяти преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить по делу о причастности к преступлению в ноябре.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20231020/opros-1904017333.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903979257.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, россия, исламское государство, общество