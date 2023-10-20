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Опрос показал, что французы не чувствуют себя в безопасности из-за терактов - РИА Новости, 20.10.2023
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17:15 20.10.2023 (обновлено: 17:16 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/opros-1904204970.html
Опрос показал, что французы не чувствуют себя в безопасности из-за терактов
Опрос показал, что французы не чувствуют себя в безопасности из-за терактов - РИА Новости, 20.10.2023
Опрос показал, что французы не чувствуют себя в безопасности из-за терактов
Девять из десяти французов оценивают угрозу террористических атак в стране как высокую, подобный уровень не наблюдался с 2020 года, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:15
2023-10-20T17:16
в мире
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ПАРИЖ, 20 окт – РИА Новости. Девять из десяти французов оценивают угрозу террористических атак в стране как высокую, подобный уровень не наблюдался с 2020 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP) для радиостанции Sud Radio. "Фактически, 9 из 10 французов оценивают угрозу терроризма как "высокую" (90%, в том числе 44% тех, кто оценивает ее как "очень высокую")", - говорится в исследовании. Институт отмечает, что не наблюдал такого высокого уровня общественного восприятия угрозы терроризма во Франции со времен убийства учителя истории Самюэля Пати на религиозной почве в октябре 2020 года. "Хотя с 2012 года ощущение террористической угрозы в стране и не опускалось ниже 70%, оно тем не менее было на спаде с ноября 2020 года. К сожалению, недавние события меняют ситуацию и возобновляют беспокойство среди французов", - пишут авторы и уточняют, что речь идет об обострении палестино-израильского конфликта и недавнем убийстве учителя во французском городе Аррасе. Опрос проводился с 17 по 18 октября среди 1004 французов старше 18 лет методом самоанкетирования. Ранее на этой неделе опрос, проведенный институтом Elabe в те же даты, оценил общественное беспокойство угрозой терроризма во Франции на уровне 80%. В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство*" (запрещена в РФ). По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около десяти преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить по делу о причастности к преступлению в ноябре.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20231020/opros-1904017333.html
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60
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в мире, франция, россия, исламское государство, общество
В мире, Франция, Россия, Исламское государство, Общество
Опрос показал, что французы не чувствуют себя в безопасности из-за терактов

Sud Radio: почти все французы испытывают тревогу из-за угрозы терактов в стране

© AFP 2023 / Philippe DesmazesСитуация на месте происшествия в Лионе, где злоумышленник, вооруженный обрезом, ранил православного священника.
Ситуация на месте происшествия в Лионе, где злоумышленник, вооруженный обрезом, ранил православного священника. - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / Philippe Desmazes
Ситуация на месте происшествия в Лионе, где злоумышленник, вооруженный обрезом, ранил православного священника.. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 окт – РИА Новости. Девять из десяти французов оценивают угрозу террористических атак в стране как высокую, подобный уровень не наблюдался с 2020 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP) для радиостанции Sud Radio.
"Фактически, 9 из 10 французов оценивают угрозу терроризма как "высокую" (90%, в том числе 44% тех, кто оценивает ее как "очень высокую")", - говорится в исследовании.
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Институт отмечает, что не наблюдал такого высокого уровня общественного восприятия угрозы терроризма во Франции со времен убийства учителя истории Самюэля Пати на религиозной почве в октябре 2020 года.
"Хотя с 2012 года ощущение террористической угрозы в стране и не опускалось ниже 70%, оно тем не менее было на спаде с ноября 2020 года. К сожалению, недавние события меняют ситуацию и возобновляют беспокойство среди французов", - пишут авторы и уточняют, что речь идет об обострении палестино-израильского конфликта и недавнем убийстве учителя во французском городе Аррасе.
Опрос проводился с 17 по 18 октября среди 1004 французов старше 18 лет методом самоанкетирования.
Ранее на этой неделе опрос, проведенный институтом Elabe в те же даты, оценил общественное беспокойство угрозой терроризма во Франции на уровне 80%.
В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство*" (запрещена в РФ). По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около десяти преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить по делу о причастности к преступлению в ноябре.
* Террористическая организация, запрещена в России
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