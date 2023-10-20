https://ria.ru/20231020/opros-1904017333.html

Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной

Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 20.10.2023

Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной

Больше половины россиян (51%) заявляют, что в их окружении преобладает спокойное настроение, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:17

2023-10-20T10:17

2023-10-20T10:17

общество

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Больше половины россиян (51%) заявляют, что в их окружении преобладает спокойное настроение, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Согласно результатам опроса, 51% респондентов отметили, что у их знакомых, родных и близких преобладает спокойное настроение, тревожное - у 43%, а 6% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 13 по 15 октября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20231020/zarplaty-1903979890.html

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общество, россия, фонд "общественное мнение"