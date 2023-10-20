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Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 20.10.2023
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10:17 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/opros-1904017333.html
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 20.10.2023
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Больше половины россиян (51%) заявляют, что в их окружении преобладает спокойное настроение, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:17
2023-10-20T10:17
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Больше половины россиян (51%) заявляют, что в их окружении преобладает спокойное настроение, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Согласно результатам опроса, 51% респондентов отметили, что у их знакомых, родных и близких преобладает спокойное настроение, тревожное - у 43%, а 6% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 13 по 15 октября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной

ФОМ: 51% россиян заявили о спокойном настроении в их окружении

© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие в Москве
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© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Больше половины россиян (51%) заявляют, что в их окружении преобладает спокойное настроение, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно результатам опроса, 51% респондентов отметили, что у их знакомых, родных и близких преобладает спокойное настроение, тревожное - у 43%, а 6% затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" проводился с 13 по 15 октября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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