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Опрос показал, что Путину доверяют 77,9 процента россиян - РИА Новости, 20.10.2023
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09:59 20.10.2023 (обновлено: 10:02 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/opros-1904010247.html
Опрос показал, что Путину доверяют 77,9 процента россиян
Опрос показал, что Путину доверяют 77,9 процента россиян - РИА Новости, 20.10.2023
Опрос показал, что Путину доверяют 77,9 процента россиян
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,9% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:59
2023-10-20T10:02
общество
россия
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,9% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 77,9% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 17,8%. Деятельность Путина одобряют 74,6% россиян, тогда как 15,5% заявили о своем неодобрении действий президента. Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ -Спутник" с 9 по 15 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20230928/evropa-1899026537.html
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общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Опрос показал, что Путину доверяют 77,9 процента россиян

Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 77,9 процента россиян

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,9% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.
Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 77,9% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 17,8%.
Деятельность Путина одобряют 74,6% россиян, тогда как 15,5% заявили о своем неодобрении действий президента.
Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ -Спутник" с 9 по 15 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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