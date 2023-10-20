https://ria.ru/20231020/operatsiya-1904254715.html

СМИ: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа

СМИ: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа - РИА Новости, 20.10.2023

СМИ: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа

США и страны Евросоюза оказывают давление, чтобы Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть время для тайных переговоров при участии... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T20:34

2023-10-20T20:34

2023-10-20T20:43

в мире

сша

израиль

доха

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

катар

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_83f32df7d9ca5f0c0221248c325e5fd8.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. США и страны Евросоюза оказывают давление, чтобы Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть время для тайных переговоров при участии Катара по освобождению заложников, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."США и европейские правительства оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газа, чтобы выиграть время для проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников", - говорится в сообщении агентства.Переговоры с ХАМАС проходят чувствительно, и существует вероятность, что они могут провалиться, но есть признаки того, что движение может согласиться отпустить по крайней мере каких-то гражданских без требования от Израиля отпустить их пленных в ответ, добавили источники.

сша

израиль

доха

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, доха, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, хамас