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СМИ: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа - РИА Новости, 20.10.2023
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20:34 20.10.2023 (обновлено: 20:43 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/operatsiya-1904254715.html
СМИ: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа
СМИ: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа - РИА Новости, 20.10.2023
СМИ: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа
США и страны Евросоюза оказывают давление, чтобы Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть время для тайных переговоров при участии... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T20:34
2023-10-20T20:43
в мире
сша
израиль
доха
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
катар
хамас
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. США и страны Евросоюза оказывают давление, чтобы Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть время для тайных переговоров при участии Катара по освобождению заложников, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."США и европейские правительства оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газа, чтобы выиграть время для проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников", - говорится в сообщении агентства.Переговоры с ХАМАС проходят чувствительно, и существует вероятность, что они могут провалиться, но есть признаки того, что движение может согласиться отпустить по крайней мере каких-то гражданских без требования от Израиля отпустить их пленных в ответ, добавили источники.
сша
израиль
доха
катар
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в мире, сша, израиль, доха, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, хамас
В мире, США, Израиль, Доха, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар, ХАМАС
СМИ: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа

Bloomberg: США и страны ЕС просят Израиль отложить наземную операцию в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. США и страны Евросоюза оказывают давление, чтобы Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть время для тайных переговоров при участии Катара по освобождению заложников, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"США и европейские правительства оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газа, чтобы выиграть время для проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников", - говорится в сообщении агентства.
Переговоры с ХАМАС проходят чувствительно, и существует вероятность, что они могут провалиться, но есть признаки того, что движение может согласиться отпустить по крайней мере каких-то гражданских без требования от Израиля отпустить их пленных в ответ, добавили источники.
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В миреСШАИзраильДохаЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКатарХАМАС
 
 
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