https://ria.ru/20231020/operatsiya-1904254715.html
СМИ: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа
СМИ: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа - РИА Новости, 20.10.2023
СМИ: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа
США и страны Евросоюза оказывают давление, чтобы Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть время для тайных переговоров при участии... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T20:34
2023-10-20T20:34
2023-10-20T20:43
в мире
сша
израиль
доха
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
катар
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_83f32df7d9ca5f0c0221248c325e5fd8.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. США и страны Евросоюза оказывают давление, чтобы Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть время для тайных переговоров при участии Катара по освобождению заложников, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."США и европейские правительства оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газа, чтобы выиграть время для проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников", - говорится в сообщении агентства.Переговоры с ХАМАС проходят чувствительно, и существует вероятность, что они могут провалиться, но есть признаки того, что движение может согласиться отпустить по крайней мере каких-то гражданских без требования от Израиля отпустить их пленных в ответ, добавили источники.
сша
израиль
доха
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df2ef52a56b72c92bc2f8811aa5dddba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, доха, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, хамас
В мире, США, Израиль, Доха, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар, ХАМАС
СМИ: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа
Bloomberg: США и страны ЕС просят Израиль отложить наземную операцию в Газе