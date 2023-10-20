https://ria.ru/20231020/obzorvystavok-1904040424.html
Лучшее о Москве и Третьяковка по-новому: осенние выставки столицы
Лучшее о Москве и Третьяковка по-новому: осенние выставки столицы - РИА Новости, 20.10.2023
Лучшее о Москве и Третьяковка по-новому: осенние выставки столицы
Лучшие произведения, посвященные Москве, обновленный Музея Павла и Сергея Третьяковых, Кафка в Еврейском музее и Новороссия в Историческом – столичные площадки... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:49
2023-10-20T11:49
2023-10-20T11:49
культпоход
исторический музей
третьяковская галерея
музей современной истории россии
российский еврейский музей толерантности
парк "зарядье"
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903866382_0:423:2730:1959_1920x0_80_0_0_cabaa35597b66328caab8992df1011dd.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лучшие произведения, посвященные Москве, обновленный Музея Павла и Сергея Третьяковых, Кафка в Еврейском музее и Новороссия в Историческом – столичные площадки показывают самые разные выставки этой осенью. Подробнее о новых экспозициях и художественных проектах – в материале РИА Новости.Выставка номинантов Московской Арт ПремииВыставочный зал Медиацентра парка "Зарядье", до 30 ноябряЛучшие произведения современного искусства о Москве и для Москвы – все это работы номинантов Московской Арт Премии, которые можно увидеть в парке "Зарядье". В этом году премию будут вручать в четвертый раз, и на нее подано рекордное число заявок, более восьмисот.Среди участников этого года можно найти самые разные имена: это и такой признанный мэтр как Юрий Купер, и известный художник более молодого поколения Андрей Люблинский, и автор многослойный фанерных рельефов, в прошлом граффитист Дмитрий Аске.Выставка-эссе "Опыты" Юрия Купера объединила его работы в самых разных жанрах – от живописи и графики до керамики и ювелирных произведений. Тотальная инсталляция "Место в себе" арт-группы "Россия" переносит зрителя в мастерскую, которая располагалась 30 лет назад в одном из доходных домов на Сретенском бульваре. "Памяти мастера" Натальи Нестеровой – это ретроспектива, открывающая зрителям поиск творческого стиля художницы, которая ушла из жизни в 2022 году.Среди номинантов есть и кинорежиссер Иван Твердовский, композиторы, а также спектакли московских театров. Всего премия будет вручаться в пяти номинациях: "изобразительное искусство и архитектура", "музыка", "кино", "театр", "литература"."Кураторы выставки создали условное пространство столицы. Зрители смогут зайти на литературный бульвар, послушать музыку города, заглянуть в кино и даже в театр. Это такой "день культуры" в художественных темах и тенденциях 2022-2023 года, в пространстве произведений, созданных в Москве, о Москве и для Москвы", – поясняет директор премии Иван Лыкошин."Новороссия"Государственный Исторический музей, до 11 декабряВыставка рассказывает об истории обширного региона в Северном Причерноморье, который в 1764 году вошел в состав Российской империи.Именно с этого времени, отмечают в Историческом музее, начинает складываться особый исторический регион. Он был тесно связано с решением геополитических задач – получением выхода к Черному морю и обеспечением безопасности южных границ.Поначалу губерния занимала всего лишь полосу по границе России и Крымского ханства. В течение последующих 30 лет в ее состав поэтапно включались обширные земли. В начале XIX века в состав Новороссийского края входили три губернии: Екатеринославская, Херсонская и Таврическая. К началу ХХ века Новороссия превратилась в один из наиболее развитых в социально-экономическом и культурном отношении регионов Российской империи. Выставка состоит из 3 разделов: "Новороссия в составе Российской империи", "Новороссия в составе Украинской ССР", "Новороссия в огне"."Мы надеемся, что уникальные предметы и документы из фондовых собраний Исторического музея и ведущих музеев, архивов страны помогут посетителям осознать глубокое историческое родство Новороссии и сегодняшней России и понять, почему так важна для нас эта земля. Важным и актуальным разделом выставки станут предметы, собранные на территории Луганской республики сотрудниками ГИМ во время командировки в зону СВО", – отмечает генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин.Как и большинство проектов музея, эта выставка построена по принципу рассказа об истории не только через документы, но и произведения искусства. Так что здесь можно увидеть картины разных эпох на исторические темы, мемориальные вещи, рукописные карты и костюмы народов, населявших эту территорию. Документальные фильмы и интерактивные технологии дополняют экспозицию."Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века"Еврейский музей и центр толерантности, до 14 января 2024 годаФранц Кафка стал центральной фигурой большой выставки, посвященной диалогу произведений культового писателя и искусству ХХ века. Проект объединил более ста работ из разных музеев и частных собраний. По замыслу проекта, куратора Марии Гадас, вся экспозиция строится вокруг во многом провидческих произведений писателя, предсказавшего испытания прошлого столетия.Описывая страхи и трагедии своих героев, Кафка предугадал возникновение тоталитарных систем в Европе в 1930-е годы и попытки человечества справиться с последствиями катастроф. Писателя мало издавали при жизни, но сегодня его произведения переведены почти на все языки мира, а литературное наследие уже многие десятилетия становится в той или иной форме основой для изобразительного искусства.Выставка выстраивает параллели между литературным творчеством писателя и крупнейшими художественными явлениями ХХ столетия. А пространство экспозиции предлагает зрителю несколько маршрутов, которые ведут к центру, выстроенному как аллюзия на роман "Замок".Первый маршрут следует одному из самых известных рассказов Кафки "Превращение". Трансформацию привычного мира главного героя иллюстрируют произведения немецких экспрессионистов. Второй путь приведет к пространству, повторяющему интерьер конторы, подобной той, где работал и сам Кафка, и главный герой романа "Процесс" Йозеф К. Здесь представлены произведения концептуалистов, в том числе Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Дмитрия Пригова.Кураторы постарались поменять привычный взгляд зрителей и на личность писателя, которого часто представляют как болезненного неудачника, автора безнадежных историй. Это, по мысли авторов, не совсем соответствует действительности: в жизни Кафка обладал прекрасным чувством юмора, пронизывающим и его литературу. А биография писателя наполнена деталями, разрушающими привычные стереотипы о нем. На выставке воссоздана глава из романа "Америка", дающая возможность узнать другого Кафку.Музей Павла и Сергея ТретьяковыхОбновленная постоянная экспозицияДля большинства зрителей Третьяковская галерея – это, прежде всего, знаменитое здание в Лаврушинском переулке или Новая Третьяковка на Крымском Валу, где в последние годы с успехом проходят большие монографические выставки и открыта экспозиция искусства ХХ века. Однако не стоит забывать, что в состав галереи входят и несколько мемориальных музеев, в том числе Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецова, Марины Голубкиной, которые меньше изучены публикой. Одно из таких мест – Музей Павла и Сергея Третьяковых, купцов и предпринимателей, собирателей живописи, основателей галереи.Имя Павла Третьякова больше известно широкой публике, но и его младший брат Сергей также был увлеченным коллекционером, собирал западноевропейскую живопись.Третьяковым-младшим двигала не только любовь к искусству, но и желание просвещать русских художников и знатоков искусства. Ко второй половине 1880-х годов его коллекция была открыта для молодых художников в особняке на Пречистенском (сегодня Гоголевском) бульваре. После смерти Сергея его брат Павел объединил коллекцию и разместил единое собрание в залах галереи. Уже после революции, в 1920-е годы коллекцию Сергея Третьякова вновь переместили – теперь уже в Музей изящных искусств (сегодня – ГМИИ имени А.С. Пушкина).В сентябре 2023 года в музее Павла и Сергея Третьяковых открылась обновленная экспозиция, которая представляет лучшие произведения, входивший в коллекцию Сергея Михайловича. Это работы французских мастеров, представителей немецкой, голландской и швейцарской живописных школ. Экспозиция представляет нам и самого Сергея Третьякова как чуткого коллекционера с тонким художественным вкусом, который в своем собрании стремился показать панораму европейской живописи XIX века."Эффект Курчатова-Александрова"Музей современной истории, до 14 декабряИстория отечественного атомного проекта от исследований 1930-х годов до современных разработок, в которых участвует Курчатовский институт, стала темой выставки в Музее современной истории. Она приурочена к 80-летию Курчатовского института и 120-летию со дня рождения академиков, трижды Героев Социалистического Труда Игоря Курчатова и Анатолия Александрова.Проект объединил уникальные фотографии, документы и предметы из коллекции музея и собрания Курчатовского института, а также мультимедийные материалы. Часть экспонатов выставлена впервые.Выставка разделена на несколько разделов. Первый рассказывает о детстве и юности Курчатова и Александрова, начале их научной деятельности в Ленинградском физико-техническом институте в 1930-х годах. Второй представляет документы и материалы, посвященные вкладу ученых в победу в Великой Отечественной войне, а также атомной гонке. Третий зал посвящен работе ученых по строительству и запуску первых объектов атомной индустрии. Далее – рассказ о развитии отечественного "мирного атома" и результаты работы Курчатовского института в XXI веке.
https://ria.ru/20231005/festivalspivakova-1900710810.html
https://ria.ru/20230926/teatry-1898600764.html
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культпоход, исторический музей, третьяковская галерея, музей современной истории россии, российский еврейский музей толерантности, парк "зарядье", москва
Культпоход, Исторический музей, Третьяковская галерея, Музей современной истории России, Российский еврейский музей толерантности, Парк "Зарядье", Москва
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лучшие произведения, посвященные Москве, обновленный Музея Павла и Сергея Третьяковых, Кафка в Еврейском музее и Новороссия в Историческом – столичные площадки показывают самые разные выставки этой осенью. Подробнее о новых экспозициях и художественных проектах – в материале РИА Новости.
Выставка номинантов Московской Арт Премии
Выставочный зал Медиацентра парка "Зарядье", до 30 ноября
Лучшие произведения современного искусства о Москве и для Москвы – все это работы номинантов Московской Арт Премии, которые можно увидеть в парке "Зарядье". В этом году премию будут вручать в четвертый раз, и на нее подано рекордное число заявок, более восьмисот.
Среди участников этого года можно найти самые разные имена: это и такой признанный мэтр как Юрий Купер
, и известный художник более молодого поколения Андрей Люблинский, и автор многослойный фанерных рельефов, в прошлом граффитист Дмитрий Аске.
Выставка-эссе "Опыты" Юрия Купера объединила его работы в самых разных жанрах – от живописи и графики до керамики и ювелирных произведений. Тотальная инсталляция "Место в себе" арт-группы "Россия" переносит зрителя в мастерскую, которая располагалась 30 лет назад в одном из доходных домов на Сретенском бульваре. "Памяти мастера" Натальи Нестеровой – это ретроспектива, открывающая зрителям поиск творческого стиля художницы, которая ушла из жизни в 2022 году.
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Среди номинантов есть и кинорежиссер Иван Твердовский
, композиторы, а также спектакли московских театров. Всего премия будет вручаться в пяти номинациях: "изобразительное искусство и архитектура", "музыка", "кино", "театр", "литература".
«
"Кураторы выставки создали условное пространство столицы. Зрители смогут зайти на литературный бульвар, послушать музыку города, заглянуть в кино и даже в театр. Это такой "день культуры" в художественных темах и тенденциях 2022-2023 года, в пространстве произведений, созданных в Москве, о Москве и для Москвы", – поясняет директор премии Иван Лыкошин.
Государственный Исторический музей, до 11 декабря
Выставка рассказывает об истории обширного региона в Северном Причерноморье, который в 1764 году вошел в состав Российской империи
.
Именно с этого времени, отмечают в Историческом музее
, начинает складываться особый исторический регион. Он был тесно связано с решением геополитических задач – получением выхода к Черному морю
и обеспечением безопасности южных границ.
Поначалу губерния занимала всего лишь полосу по границе России
и Крымского ханства. В течение последующих 30 лет в ее состав поэтапно включались обширные земли. В начале XIX века в состав Новороссийского края входили три губернии: Екатеринославская, Херсонская и Таврическая. К началу ХХ века Новороссия
превратилась в один из наиболее развитых в социально-экономическом и культурном отношении регионов Российской империи. Выставка состоит из 3 разделов: "Новороссия в составе Российской империи", "Новороссия в составе Украинской ССР", "Новороссия в огне".
«
"Мы надеемся, что уникальные предметы и документы из фондовых собраний Исторического музея и ведущих музеев, архивов страны помогут посетителям осознать глубокое историческое родство Новороссии и сегодняшней России и понять, почему так важна для нас эта земля. Важным и актуальным разделом выставки станут предметы, собранные на территории Луганской республики сотрудниками ГИМ во время командировки в зону СВО", – отмечает генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин.
Как и большинство проектов музея, эта выставка построена по принципу рассказа об истории не только через документы, но и произведения искусства. Так что здесь можно увидеть картины разных эпох на исторические темы, мемориальные вещи, рукописные карты и костюмы народов, населявших эту территорию. Документальные фильмы и интерактивные технологии дополняют экспозицию.
"Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века"
Еврейский музей и центр толерантности, до 14 января 2024 года
Франц Кафка стал центральной фигурой большой выставки, посвященной диалогу произведений культового писателя и искусству ХХ века. Проект объединил более ста работ из разных музеев и частных собраний. По замыслу проекта, куратора Марии Гадас, вся экспозиция строится вокруг во многом провидческих произведений писателя, предсказавшего испытания прошлого столетия.
Описывая страхи и трагедии своих героев, Кафка предугадал возникновение тоталитарных систем в Европе
в 1930-е годы и попытки человечества справиться с последствиями катастроф. Писателя мало издавали при жизни, но сегодня его произведения переведены почти на все языки мира, а литературное наследие уже многие десятилетия становится в той или иной форме основой для изобразительного искусства.
Выставка выстраивает параллели между литературным творчеством писателя и крупнейшими художественными явлениями ХХ столетия. А пространство экспозиции предлагает зрителю несколько маршрутов, которые ведут к центру, выстроенному как аллюзия на роман "Замок".
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Первый маршрут следует одному из самых известных рассказов Кафки "Превращение". Трансформацию привычного мира главного героя иллюстрируют произведения немецких экспрессионистов. Второй путь приведет к пространству, повторяющему интерьер конторы, подобной той, где работал и сам Кафка, и главный герой романа "Процесс" Йозеф К. Здесь представлены произведения концептуалистов, в том числе Ильи Кабакова
, Виктора Пивоварова, Дмитрия Пригова.
Кураторы постарались поменять привычный взгляд зрителей и на личность писателя, которого часто представляют как болезненного неудачника, автора безнадежных историй. Это, по мысли авторов, не совсем соответствует действительности: в жизни Кафка обладал прекрасным чувством юмора, пронизывающим и его литературу. А биография писателя наполнена деталями, разрушающими привычные стереотипы о нем. На выставке воссоздана глава из романа "Америка", дающая возможность узнать другого Кафку.
Музей Павла и Сергея Третьяковых
Обновленная постоянная экспозиция
Для большинства зрителей Третьяковская галерея
– это, прежде всего, знаменитое здание в Лаврушинском переулке или Новая Третьяковка на Крымском Валу, где в последние годы с успехом проходят большие монографические выставки и открыта экспозиция искусства ХХ века. Однако не стоит забывать, что в состав галереи входят и несколько мемориальных музеев, в том числе Виктора Васнецова
, Аполлинария Васнецова, Марины Голубкиной, которые меньше изучены публикой. Одно из таких мест – Музей Павла и Сергея Третьяковых, купцов и предпринимателей, собирателей живописи, основателей галереи.
Имя Павла Третьякова
больше известно широкой публике, но и его младший брат Сергей также был увлеченным коллекционером, собирал западноевропейскую живопись.
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Третьяковым-младшим двигала не только любовь к искусству, но и желание просвещать русских художников и знатоков искусства. Ко второй половине 1880-х годов его коллекция была открыта для молодых художников в особняке на Пречистенском (сегодня Гоголевском) бульваре. После смерти Сергея его брат Павел объединил коллекцию и разместил единое собрание в залах галереи. Уже после революции, в 1920-е годы коллекцию Сергея Третьякова вновь переместили – теперь уже в Музей изящных искусств (сегодня – ГМИИ имени А.С. Пушкина).
В сентябре 2023 года в музее Павла и Сергея Третьяковых открылась обновленная экспозиция, которая представляет лучшие произведения, входивший в коллекцию Сергея Михайловича. Это работы французских мастеров, представителей немецкой, голландской и швейцарской живописных школ. Экспозиция представляет нам и самого Сергея Третьякова как чуткого коллекционера с тонким художественным вкусом, который в своем собрании стремился показать панораму европейской живописи XIX века.
"Эффект Курчатова-Александрова"
Музей современной истории, до 14 декабря
История отечественного атомного проекта от исследований 1930-х годов до современных разработок, в которых участвует Курчатовский институт
, стала темой выставки в Музее современной истории. Она приурочена к 80-летию Курчатовского института и 120-летию со дня рождения академиков, трижды Героев Социалистического Труда Игоря Курчатова
и Анатолия Александрова
.Проект объединил уникальные фотографии, документы и предметы из коллекции музея и собрания Курчатовского института, а также мультимедийные материалы. Часть экспонатов выставлена впервые.
Выставка разделена на несколько разделов. Первый рассказывает о детстве и юности Курчатова и Александрова, начале их научной деятельности в Ленинградском физико-техническом институте в 1930-х годах. Второй представляет документы и материалы, посвященные вкладу ученых в победу в Великой Отечественной войне, а также атомной гонке. Третий зал посвящен работе ученых по строительству и запуску первых объектов атомной индустрии. Далее – рассказ о развитии отечественного "мирного атома" и результаты работы Курчатовского института в XXI веке.