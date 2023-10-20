https://ria.ru/20231020/obzorvystavok-1904040424.html

Лучшее о Москве и Третьяковка по-новому: осенние выставки столицы

Лучшее о Москве и Третьяковка по-новому: осенние выставки столицы - РИА Новости, 20.10.2023

Лучшее о Москве и Третьяковка по-новому: осенние выставки столицы

Лучшие произведения, посвященные Москве, обновленный Музея Павла и Сергея Третьяковых, Кафка в Еврейском музее и Новороссия в Историческом – столичные площадки... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:49

2023-10-20T11:49

2023-10-20T11:49

культпоход

исторический музей

третьяковская галерея

музей современной истории россии

российский еврейский музей толерантности

парк "зарядье"

москва

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лучшие произведения, посвященные Москве, обновленный Музея Павла и Сергея Третьяковых, Кафка в Еврейском музее и Новороссия в Историческом – столичные площадки показывают самые разные выставки этой осенью. Подробнее о новых экспозициях и художественных проектах – в материале РИА Новости.Выставка номинантов Московской Арт ПремииВыставочный зал Медиацентра парка "Зарядье", до 30 ноябряЛучшие произведения современного искусства о Москве и для Москвы – все это работы номинантов Московской Арт Премии, которые можно увидеть в парке "Зарядье". В этом году премию будут вручать в четвертый раз, и на нее подано рекордное число заявок, более восьмисот.Среди участников этого года можно найти самые разные имена: это и такой признанный мэтр как Юрий Купер, и известный художник более молодого поколения Андрей Люблинский, и автор многослойный фанерных рельефов, в прошлом граффитист Дмитрий Аске.Выставка-эссе "Опыты" Юрия Купера объединила его работы в самых разных жанрах – от живописи и графики до керамики и ювелирных произведений. Тотальная инсталляция "Место в себе" арт-группы "Россия" переносит зрителя в мастерскую, которая располагалась 30 лет назад в одном из доходных домов на Сретенском бульваре. "Памяти мастера" Натальи Нестеровой – это ретроспектива, открывающая зрителям поиск творческого стиля художницы, которая ушла из жизни в 2022 году.Среди номинантов есть и кинорежиссер Иван Твердовский, композиторы, а также спектакли московских театров. Всего премия будет вручаться в пяти номинациях: "изобразительное искусство и архитектура", "музыка", "кино", "театр", "литература"."Кураторы выставки создали условное пространство столицы. Зрители смогут зайти на литературный бульвар, послушать музыку города, заглянуть в кино и даже в театр. Это такой "день культуры" в художественных темах и тенденциях 2022-2023 года, в пространстве произведений, созданных в Москве, о Москве и для Москвы", – поясняет директор премии Иван Лыкошин."Новороссия"Государственный Исторический музей, до 11 декабряВыставка рассказывает об истории обширного региона в Северном Причерноморье, который в 1764 году вошел в состав Российской империи.Именно с этого времени, отмечают в Историческом музее, начинает складываться особый исторический регион. Он был тесно связано с решением геополитических задач – получением выхода к Черному морю и обеспечением безопасности южных границ.Поначалу губерния занимала всего лишь полосу по границе России и Крымского ханства. В течение последующих 30 лет в ее состав поэтапно включались обширные земли. В начале XIX века в состав Новороссийского края входили три губернии: Екатеринославская, Херсонская и Таврическая. К началу ХХ века Новороссия превратилась в один из наиболее развитых в социально-экономическом и культурном отношении регионов Российской империи. Выставка состоит из 3 разделов: "Новороссия в составе Российской империи", "Новороссия в составе Украинской ССР", "Новороссия в огне"."Мы надеемся, что уникальные предметы и документы из фондовых собраний Исторического музея и ведущих музеев, архивов страны помогут посетителям осознать глубокое историческое родство Новороссии и сегодняшней России и понять, почему так важна для нас эта земля. Важным и актуальным разделом выставки станут предметы, собранные на территории Луганской республики сотрудниками ГИМ во время командировки в зону СВО", – отмечает генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин.Как и большинство проектов музея, эта выставка построена по принципу рассказа об истории не только через документы, но и произведения искусства. Так что здесь можно увидеть картины разных эпох на исторические темы, мемориальные вещи, рукописные карты и костюмы народов, населявших эту территорию. Документальные фильмы и интерактивные технологии дополняют экспозицию."Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века"Еврейский музей и центр толерантности, до 14 января 2024 годаФранц Кафка стал центральной фигурой большой выставки, посвященной диалогу произведений культового писателя и искусству ХХ века. Проект объединил более ста работ из разных музеев и частных собраний. По замыслу проекта, куратора Марии Гадас, вся экспозиция строится вокруг во многом провидческих произведений писателя, предсказавшего испытания прошлого столетия.Описывая страхи и трагедии своих героев, Кафка предугадал возникновение тоталитарных систем в Европе в 1930-е годы и попытки человечества справиться с последствиями катастроф. Писателя мало издавали при жизни, но сегодня его произведения переведены почти на все языки мира, а литературное наследие уже многие десятилетия становится в той или иной форме основой для изобразительного искусства.Выставка выстраивает параллели между литературным творчеством писателя и крупнейшими художественными явлениями ХХ столетия. А пространство экспозиции предлагает зрителю несколько маршрутов, которые ведут к центру, выстроенному как аллюзия на роман "Замок".Первый маршрут следует одному из самых известных рассказов Кафки "Превращение". Трансформацию привычного мира главного героя иллюстрируют произведения немецких экспрессионистов. Второй путь приведет к пространству, повторяющему интерьер конторы, подобной той, где работал и сам Кафка, и главный герой романа "Процесс" Йозеф К. Здесь представлены произведения концептуалистов, в том числе Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Дмитрия Пригова.Кураторы постарались поменять привычный взгляд зрителей и на личность писателя, которого часто представляют как болезненного неудачника, автора безнадежных историй. Это, по мысли авторов, не совсем соответствует действительности: в жизни Кафка обладал прекрасным чувством юмора, пронизывающим и его литературу. А биография писателя наполнена деталями, разрушающими привычные стереотипы о нем. На выставке воссоздана глава из романа "Америка", дающая возможность узнать другого Кафку.Музей Павла и Сергея ТретьяковыхОбновленная постоянная экспозицияДля большинства зрителей Третьяковская галерея – это, прежде всего, знаменитое здание в Лаврушинском переулке или Новая Третьяковка на Крымском Валу, где в последние годы с успехом проходят большие монографические выставки и открыта экспозиция искусства ХХ века. Однако не стоит забывать, что в состав галереи входят и несколько мемориальных музеев, в том числе Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецова, Марины Голубкиной, которые меньше изучены публикой. Одно из таких мест – Музей Павла и Сергея Третьяковых, купцов и предпринимателей, собирателей живописи, основателей галереи.Имя Павла Третьякова больше известно широкой публике, но и его младший брат Сергей также был увлеченным коллекционером, собирал западноевропейскую живопись.Третьяковым-младшим двигала не только любовь к искусству, но и желание просвещать русских художников и знатоков искусства. Ко второй половине 1880-х годов его коллекция была открыта для молодых художников в особняке на Пречистенском (сегодня Гоголевском) бульваре. После смерти Сергея его брат Павел объединил коллекцию и разместил единое собрание в залах галереи. Уже после революции, в 1920-е годы коллекцию Сергея Третьякова вновь переместили – теперь уже в Музей изящных искусств (сегодня – ГМИИ имени А.С. Пушкина).В сентябре 2023 года в музее Павла и Сергея Третьяковых открылась обновленная экспозиция, которая представляет лучшие произведения, входивший в коллекцию Сергея Михайловича. Это работы французских мастеров, представителей немецкой, голландской и швейцарской живописных школ. Экспозиция представляет нам и самого Сергея Третьякова как чуткого коллекционера с тонким художественным вкусом, который в своем собрании стремился показать панораму европейской живописи XIX века."Эффект Курчатова-Александрова"Музей современной истории, до 14 декабряИстория отечественного атомного проекта от исследований 1930-х годов до современных разработок, в которых участвует Курчатовский институт, стала темой выставки в Музее современной истории. Она приурочена к 80-летию Курчатовского института и 120-летию со дня рождения академиков, трижды Героев Социалистического Труда Игоря Курчатова и Анатолия Александрова.Проект объединил уникальные фотографии, документы и предметы из коллекции музея и собрания Курчатовского института, а также мультимедийные материалы. Часть экспонатов выставлена впервые.Выставка разделена на несколько разделов. Первый рассказывает о детстве и юности Курчатова и Александрова, начале их научной деятельности в Ленинградском физико-техническом институте в 1930-х годах. Второй представляет документы и материалы, посвященные вкладу ученых в победу в Великой Отечественной войне, а также атомной гонке. Третий зал посвящен работе ученых по строительству и запуску первых объектов атомной индустрии. Далее – рассказ о развитии отечественного "мирного атома" и результаты работы Курчатовского института в XXI веке.

https://ria.ru/20231005/festivalspivakova-1900710810.html

https://ria.ru/20230926/teatry-1898600764.html

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