https://ria.ru/20231020/obvineniya-1904126720.html

В Кремле прокомментировали обвинения Байдена в адрес России

В Кремле прокомментировали обвинения Байдена в адрес России - РИА Новости, 20.10.2023

В Кремле прокомментировали обвинения Байдена в адрес России

Кремль не приемлет такой тон в отношении России и президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:38

2023-10-20T13:38

2023-10-20T13:53

политика

россия

джо байден

владимир путин

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893260744_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2cd070441bdee88387397d044b47773.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кремль не приемлет такой тон в отношении России и президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения президента США Джо Байдена в адрес России."Понятно, что сейчас очень волнительный, очень потенциально опасный момент международной обстановки, имеется ввиду и война на Ближнем Востоке. Он весьма эмоциональный и эмоций много в выступлениях у разных политиков, в том числе высокопоставленных политиков и государственных деятелей, но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств и вряд ли такая риторика может быть приемлема и для нас. Мы не приемлем такой тон в отношении РФ, в отношении нашего президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Кремль реагирует на выступление президента США Джо Байдена, который "пытался провести параллели между ХАМАСом и президентом Путиным".

https://ria.ru/20231017/putin-1903454591.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, джо байден, владимир путин, сша