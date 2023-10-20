https://ria.ru/20231020/obvineniya-1904126720.html
В Кремле прокомментировали обвинения Байдена в адрес России
В Кремле прокомментировали обвинения Байдена в адрес России - РИА Новости, 20.10.2023
В Кремле прокомментировали обвинения Байдена в адрес России
Кремль не приемлет такой тон в отношении России и президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:38
2023-10-20T13:38
2023-10-20T13:53
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кремль не приемлет такой тон в отношении России и президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения президента США Джо Байдена в адрес России."Понятно, что сейчас очень волнительный, очень потенциально опасный момент международной обстановки, имеется ввиду и война на Ближнем Востоке. Он весьма эмоциональный и эмоций много в выступлениях у разных политиков, в том числе высокопоставленных политиков и государственных деятелей, но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств и вряд ли такая риторика может быть приемлема и для нас. Мы не приемлем такой тон в отношении РФ, в отношении нашего президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Кремль реагирует на выступление президента США Джо Байдена, который "пытался провести параллели между ХАМАСом и президентом Путиным".
https://ria.ru/20231017/putin-1903454591.html
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политика, россия, джо байден, владимир путин, сша
Политика, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, США
В Кремле прокомментировали обвинения Байдена в адрес России
Песков: Россия не приемлет обвинения Байдена в адрес России и Путина