https://ria.ru/20231020/obuv-1904053437.html

Столичная компания произвела 1,3 млн пар ортопедической обуви за 22 года

Столичная компания произвела 1,3 млн пар ортопедической обуви за 22 года - РИА Новости, 20.10.2023

Столичная компания произвела 1,3 млн пар ортопедической обуви за 22 года

Предприятие на территории столицы за 22 года работы выпустило порядка 1,3 миллиона пар ортопедической обуви, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:21

2023-10-20T11:21

2023-10-20T11:26

москва

владислав овчинский

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Предприятие на территории столицы за 22 года работы выпустило порядка 1,3 миллиона пар ортопедической обуви, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."На территории столицы в сфере легкой промышленности работают более 250 предприятий, где трудятся порядка десяти тысяч человек – свыше 2 тыс. из них изготавливают обувь. Компании этой отрасли активно развиваются – осваивают новые технологии, модернизируют производства, расширяют ассортимент и наращивают объемы выпуска, закрывая потребности клиентов в качественной обуви. Так, столичный производитель специализированных вещей для людей с ограниченными возможностями здоровья "Ортомода" работает уже 22 года. За это время компания изготовила порядка 1,3 млн пар ортопедической обуви для мужчин, женщин и детей", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что на сегодняшний день на данном предприятии выпускают обувь, которая подходит для детей, людей с ДЦП, больных сахарным диабетом, при вальгусной деформации стопы. Кроме того, там производят адаптивную одежду и костюмы для школьников, рабочую и медицинскую обувь. Продукция данной фирмы поставляется во все российские регионы, страны СНГ и КНР.В свою очередь, генеральный директор компании Наталья Волкова заявила, что меры поддержки, которые оказывают власти Москвы, позволяют поддерживать уровень качества продукции.В материале отмечается, что в штате данной компании числятся 15 специалистов в области ортопедии, среди них пять медработников. Каждый год компания вкладывает в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы свыше 10% оборотных средств. Кроме того, фирма проводит образовательно-просветительскую деятельность в области реабилитации и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и позвоночника.Благодаря комфортным условиям, которые созданы в столице для бизнеса, развиваются крупные, малые и средние предприятия. Размещение промышленных площадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, и большому пулу системной поддержки властей Москвы. На сегодняшний день компаниям доступны свыше 20 мер, в том числе субсидии и целевые займы. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Москва – город с развитым производством. Здесь функционируют более 4 тыс. промплощадок, где работают свыше 720 тыс. человек. Ежегодно открывается порядка 40–50 средних и крупных предприятий, а также примерно сто малых. Они производят разнообразные товары: одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медоборудование и прочее.В пресс-службе напомнили, что в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт". Там предприниматели могут получить поддержку.

https://ria.ru/20231019/moskva-1903751407.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский