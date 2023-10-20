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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:59 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/obstrel-1904238952.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 20.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:59
2023-10-20T18:59
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
украина
вооруженные силы украины
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Карловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 18.45 украинские войск также открыли огонь по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, выпустив по городу еще четыре снаряда из "натовской" артиллерии. Кроме того, ВСУ с 15.35 до 15.45 подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
донецк
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донецк, куйбышевский район, украина, вооруженные силы украины, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Карловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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В 18.45 украинские войск также открыли огонь по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, выпустив по городу еще четыре снаряда из "натовской" артиллерии. Кроме того, ВСУ с 15.35 до 15.45 подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОСЦКК
 
 
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