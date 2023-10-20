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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/obstrel-1904145949.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили еще три ракеты из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:30
2023-10-20T14:30
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще три ракеты из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 3 снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще три ракеты из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.10.2023Посмотреть
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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