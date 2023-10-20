https://ria.ru/20231020/obstrel-1904145949.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили еще три ракеты из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:30

2023-10-20T14:30

2023-10-20T14:30

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще три ракеты из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк