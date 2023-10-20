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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку ракетами - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:05 20.10.2023 (обновлено: 14:18 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/obstrel-1904107911.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку ракетами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку ракетами - РИА Новости, 20.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку ракетами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку ракетами из РСЗО и снарядами натовского калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:05
2023-10-20T14:18
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку ракетами из РСЗО и снарядами натовского калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:35 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено две ракеты из РСЗО", — говорится в публикации. В период с 11:20 до 11:50 украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке. Макеевка — город-спутник Донецка с северо-востока. В 2014 году здесь проживало около 350 тысяч человек. Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, которые ВСУ активно используют для обстрела городов Донбасса. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки Украине вооружений странами Запада ничего существенно не меняет в ходе спецоперации, но делает США и их союзников прямыми участниками украинского конфликта.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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донецк, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку ракетами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты
Фрагмент ракеты - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку ракетами из РСЗО и снарядами натовского калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:35 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено две ракеты из РСЗО", — говорится в публикации.
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В период с 11:20 до 11:50 украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке.
Макеевка — город-спутник Донецка с северо-востока. В 2014 году здесь проживало около 350 тысяч человек.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, которые ВСУ активно используют для обстрела городов Донбасса. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки Украине вооружений странами Запада ничего существенно не меняет в ходе спецоперации, но делает США и их союзников прямыми участниками украинского конфликта.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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