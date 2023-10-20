https://ria.ru/20231020/obstrel-1904107911.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку ракетами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку ракетами - РИА Новости, 20.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку ракетами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку ракетами из РСЗО и снарядами натовского калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:05

2023-10-20T13:05

2023-10-20T14:18

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661093_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c850be47bbf8422817f8881b15dc045e.jpg

ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку ракетами из РСЗО и снарядами натовского калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:35 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено две ракеты из РСЗО", — говорится в публикации. В период с 11:20 до 11:50 украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке. Макеевка — город-спутник Донецка с северо-востока. В 2014 году здесь проживало около 350 тысяч человек. Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, которые ВСУ активно используют для обстрела городов Донбасса. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки Украине вооружений странами Запада ничего существенно не меняет в ходе спецоперации, но делает США и их союзников прямыми участниками украинского конфликта.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия