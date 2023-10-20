Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Украинские войска за один час обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 20 снарядов натовского калибра, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новосёловка Первая – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 09:00 – населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, в 9.20 было выпущено четыре снаряда указанного калибра по Ясиноватскому району, с 9.55 до 10.00 – семь снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и три снаряда по Макеевке.
Кроме того, в начале суток, в 00.30 обстрелу подверглось село Луганское, выпущено три таких же снаряда.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.