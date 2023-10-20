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На юге Ливана в результате обстрела со стороны Израиля погиб журналист
На юге Ливана в результате обстрела со стороны Израиля погиб журналист - РИА Новости, 20.10.2023
На юге Ливана в результате обстрела со стороны Израиля погиб журналист
Группа из семи журналистов попала под израильский обстрел на юге Ливана, один из них погиб, другой получил ранения, сообщила ливанская армия. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T02:22
2023-10-20T02:22
2023-10-20T02:25
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 20 окт - РИА Новости. Группа из семи журналистов попала под израильский обстрел на юге Ливана, один из них погиб, другой получил ранения, сообщила ливанская армия. "Девятнадцатого октября 2023 года военнослужащие противника (Израиля - ред.) обстреляли из пулеметов группу из семи журналистов, занимавшуюся освещением событий неподалеку от позиции израильского противника в окрестностях населенного пункта Хула. В результате один из них погиб, еще один пострадал", - говорится в заявлении армии Ливана. Армия также заявила, что ее патруль в координации с силами миротворческой миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) доставил пострадавшего и тело погибшего в больницу и перевез остальных членов группы в безопасное место. Обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в Секторе Газа. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
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ливан, сектор газа, израиль, наджиб микати, в мире, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ливан, Сектор Газа, Израиль, Наджиб Микати, В мире, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На юге Ливана в результате обстрела со стороны Израиля погиб журналист
На юге Ливана журналисты попали под израильский обстрел, один из них погиб