https://ria.ru/20231020/novak-1904217078.html
Новак поручил ФАС и Минэнерго нормализовать цены на топливо
Новак поручил ФАС и Минэнерго нормализовать цены на топливо - РИА Новости, 20.10.2023
Новак поручил ФАС и Минэнерго нормализовать цены на топливо
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил продолжить работу с регионами РФ по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:49
2023-10-20T17:49
2023-10-20T17:58
экономика
цены на нефть
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил продолжить работу с регионами РФ по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции, сообщило правительство РФ в Telegram-канале.Новак провёл очередное совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза. По сообщению правительства, есть тенденция к продолжению снижения цен на топливо в регионах как в мелкооптовом сегменте, так и в рознице в соответствии с их динамикой на биржевых торгах. Стоимость дизеля для сельхозпроизводителей, в том числе при продаже посредниками, также стабилизировалась."Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе совместно с Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами по приведению цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте и рознице к уровню не выше инфляции по итогам года", - говорится в сообщении кабмина.Также нефтяным компаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка до индикативных уровней.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива.Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.
https://ria.ru/20231014/toplivo-1902717707.html
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экономика, цены на нефть, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, россия
Экономика, Цены на нефть, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Александр Новак, Россия
Новак поручил ФАС и Минэнерго нормализовать цены на топливо
Новак: ФАС и Минэнерго должны привести цены на топливо к уровню не выше инфляции
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил продолжить работу с регионами РФ по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции, сообщило правительство РФ в Telegram-канале
.
Новак провёл очередное совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза. По сообщению правительства, есть тенденция к продолжению снижения цен на топливо в регионах как в мелкооптовом сегменте, так и в рознице в соответствии с их динамикой на биржевых торгах. Стоимость дизеля для сельхозпроизводителей, в том числе при продаже посредниками, также стабилизировалась.
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"Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе совместно с Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами по приведению цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте и рознице к уровню не выше инфляции по итогам года", - говорится в сообщении кабмина.
Также нефтяным компаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка до индикативных уровней.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива.
Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.
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