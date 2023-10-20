https://ria.ru/20231020/novak-1904217078.html

Новак поручил ФАС и Минэнерго нормализовать цены на топливо

Новак поручил ФАС и Минэнерго нормализовать цены на топливо - РИА Новости, 20.10.2023

Новак поручил ФАС и Минэнерго нормализовать цены на топливо

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил продолжить работу с регионами РФ по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:49

2023-10-20T17:49

2023-10-20T17:58

экономика

цены на нефть

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил продолжить работу с регионами РФ по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции, сообщило правительство РФ в Telegram-канале.Новак провёл очередное совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза. По сообщению правительства, есть тенденция к продолжению снижения цен на топливо в регионах как в мелкооптовом сегменте, так и в рознице в соответствии с их динамикой на биржевых торгах. Стоимость дизеля для сельхозпроизводителей, в том числе при продаже посредниками, также стабилизировалась."Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе совместно с Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами по приведению цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте и рознице к уровню не выше инфляции по итогам года", - говорится в сообщении кабмина.Также нефтяным компаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка до индикативных уровней.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива.Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.

https://ria.ru/20231014/toplivo-1902717707.html

https://ria.ru/20231012/rossiya-1902223687.html

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экономика, цены на нефть, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, россия