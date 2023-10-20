https://ria.ru/20231020/nevada-1904090550.html

Эксперт: США послали зловещий сигнал России

Эксперт: США послали зловещий сигнал России - РИА Новости, 20.10.2023

Эксперт: США послали зловещий сигнал России

Испытания на ядерном полигоне в США стали сигналом России, заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в интервью... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:13

2023-10-20T12:13

2023-10-20T14:53

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Испытания на ядерном полигоне в США стали сигналом России, заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в интервью "Ленте.ру". "В Неваде проведено испытание неядерного взрывного устройства в целях отработки технологий выявления ядерных испытаний другими странами. Это сигнал в том числе и России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем", — сказал эксперт. При этом, по его мнению, сейчас у Москвы нет планов проводить аналогичные пуски. США провели испытания 18 октября, в тот же день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие тренировки.В марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.Сегодня в мире существует девять ядерных держав — пять "официальных", подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, и четыре "нарушителя режима", явно или косвенно заявлявших о наличии у них подобных боезарядов. К числу первых относятся США, Россия, Франция, Британия и Китай, а вторых — Индия, Пакистан и КНДР, "открыто" нарушающие ДНЯО, и Израиль с его политикой "ядерной непрозрачности".За годы холодной войны и локальных конфликтов все эти страны накопили огромное число ядерных боезарядов: около 15 тысяч боеголовок, авиационных бомб и прочих взрывных устройств. По текущим оценкам ученых, подобных запасов хватит для того, чтобы полностью стереть всю жизнь с лица Земли несколько десятков раз.

https://ria.ru/20231020/gruziya-1904009202.html

https://ria.ru/20231020/ukraina-1904035398.html

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