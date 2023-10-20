Эксперт: США послали зловещий сигнал России
Ученый Стефанович: ядерные испытания США стали сигналом для России
© AP Photo / John LocherВъезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона
© AP Photo / John Locher
Въезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Испытания на ядерном полигоне в США стали сигналом России, заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в интервью "Ленте.ру".
"В Неваде проведено испытание неядерного взрывного устройства в целях отработки технологий выявления ядерных испытаний другими странами. Это сигнал в том числе и России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем", — сказал эксперт.
"В Неваде проведено испытание неядерного взрывного устройства в целях отработки технологий выявления ядерных испытаний другими странами. Это сигнал в том числе и России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем", — сказал эксперт.
При этом, по его мнению, сейчас у Москвы нет планов проводить аналогичные пуски.
США провели испытания 18 октября, в тот же день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие тренировки.
США провели испытания 18 октября, в тот же день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие тренировки.
В марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Сегодня в мире существует девять ядерных держав — пять "официальных", подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, и четыре "нарушителя режима", явно или косвенно заявлявших о наличии у них подобных боезарядов. К числу первых относятся США, Россия, Франция, Британия и Китай, а вторых — Индия, Пакистан и КНДР, "открыто" нарушающие ДНЯО, и Израиль с его политикой "ядерной непрозрачности".
Сегодня в мире существует девять ядерных держав — пять "официальных", подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, и четыре "нарушителя режима", явно или косвенно заявлявших о наличии у них подобных боезарядов. К числу первых относятся США, Россия, Франция, Британия и Китай, а вторых — Индия, Пакистан и КНДР, "открыто" нарушающие ДНЯО, и Израиль с его политикой "ядерной непрозрачности".
За годы холодной войны и локальных конфликтов все эти страны накопили огромное число ядерных боезарядов: около 15 тысяч боеголовок, авиационных бомб и прочих взрывных устройств. По текущим оценкам ученых, подобных запасов хватит для того, чтобы полностью стереть всю жизнь с лица Земли несколько десятков раз.