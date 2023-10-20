https://ria.ru/20231020/nedra-1904172978.html

Нижегородские парламентарии предложили поправки в закон о недропользовании

Нижегородские парламентарии предложили поправки в закон о недропользовании - РИА Новости, 20.10.2023

Нижегородские парламентарии предложили поправки в закон о недропользовании

Нижегородские парламентарии намерены вынести вопрос наделения муниципалитетов правом согласовывать включение земельных участков в перечень недр местного... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:34

2023-10-20T15:34

2023-10-20T16:30

нижегородская область

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (нижегородская областная дума)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904191489_0:74:1241:772_1920x0_80_0_0_b26927933e4a7a264e8eb162f176976c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Нижегородские парламентарии намерены вынести вопрос наделения муниципалитетов правом согласовывать включение земельных участков в перечень недр местного значения на обсуждение в Государственную думу, сообщает пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области. Вопросы правоприменения положений законодательства о недропользовании депутаты регионального парламента обсудили на выездном заседании в Дзержинске. "Участники дискуссии обсудили отсутствие необходимого контроля за работой карьеров по добыче песка, которые по своим масштабам существенно препятствуют развитию территории муниципального образования. Кроме того, на работу карьеров не распространяются строительные нормы защиты, а значит, они представляют опасность для окружающих. Учитывая территориальную особенность Дзержинска, многие здания которого располагаются в так называемых карстовых зонах, появление большого количества карьеров также накладывает определённые ограничения на дальнейшее строительство", - говорится в сообщении. Вместе с тем, по существующим нормам законодательства, отказать во включении участка в перечень участков недр местного значения, а также в выдаче лицензии недропользователям нельзя, а на проведение проверок наложен мораторий. По мнению спикера регионального парламента Евгения Люлина, решением многолетней проблемы необходимо заняться на федеральном уровне. "Будем разбираться. Подключим к обсуждению Совет законодателей, проблема общая. Ясно, что нужна система контроля и дополнительные критерии для отбора земли. Нужно наделить муниципалитеты правом согласовывать включение участков в перечень недр местного значения. Эти и другие предложения войдут в проект поправок в федеральный закон "О недрах". Будем вносить инициативу в Госдуму. Предстоит еще обсуждать и дорабатывать эту тему, чтобы навести порядок, защитив интересы и города, и недропользователей, и населения", - цитирует пресс-служба слова председателя законодательного собрания Нижегородской области. По словам парламентариев, недобросовестность некоторых недропользователей приводит ещё и к тому, что большинство карьеров превращаются в стихийные свалки. "Мы изучили положение дел в других регионах страны и поняли, что, к сожалению, такая проблема особенно остро стоит именно в Дзержинске, где есть много полезных ископаемых и хорошая логистика. Нужно обязательно привести в порядок законодательство в этой сфере и отработать механизмы воздействия на нарушителей", - отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам законодательного собрания региона Владислав Атмахов. Как сообщил глава Дзержинска Иван Носков, отсутствие регулирования добычи песка приводит к потере полезных площадей в округе, где могли бы размещаться производства, на которые можно было бы приглашать инвесторов, открывать новые экопромпарки и особые экономические зоны.

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (нижегородская областная дума)