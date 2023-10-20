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Обучение по программе "Наставничество" прошли более 130 педиатров МО - РИА Новости, 20.10.2023
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Новости Подмосковья
 
15:47 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/nastavnichestvo-1904177688.html
Обучение по программе "Наставничество" прошли более 130 педиатров МО
Обучение по программе "Наставничество" прошли более 130 педиатров МО - РИА Новости, 20.10.2023
Обучение по программе "Наставничество" прошли более 130 педиатров МО
В Подмосковье продолжается реализация программы "Наставничество", в рамках которой более 130 молодых педиатров уже прошли обучение. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:47
2023-10-20T15:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Подмосковье продолжается реализация программы "Наставничество", в рамках которой более 130 молодых педиатров уже прошли обучение. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на минздрав области.Программу "Наставничество" запустили в регионе в 2022 году. Проект позволил молодым специалистам учиться, проходить профилактику профессионального выгорания, принимать участие в специальных тренингах и стажироваться под покровительством опытных наставников."Адаптация на новом месте работы, особенно для молодых специалистов, не самый простой процесс, связанный со стрессом. Именно поэтому в рамках проекта „Наш участковый врач“ мы выделили наставничество в отдельное направление", – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Обучение по программе "Наставничество" прошли более 130 педиатров МО

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПедиатр осматривает ребенка
Педиатр осматривает ребенка - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Подмосковье продолжается реализация программы "Наставничество", в рамках которой более 130 молодых педиатров уже прошли обучение. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на минздрав области.
Программу "Наставничество" запустили в регионе в 2022 году. Проект позволил молодым специалистам учиться, проходить профилактику профессионального выгорания, принимать участие в специальных тренингах и стажироваться под покровительством опытных наставников.
"Адаптация на новом месте работы, особенно для молодых специалистов, не самый простой процесс, связанный со стрессом. Именно поэтому в рамках проекта „Наш участковый врач“ мы выделили наставничество в отдельное направление", – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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