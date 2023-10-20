https://ria.ru/20231020/nastavnichestvo-1904177688.html
Обучение по программе "Наставничество" прошли более 130 педиатров МО
Обучение по программе "Наставничество" прошли более 130 педиатров МО - РИА Новости, 20.10.2023
Обучение по программе "Наставничество" прошли более 130 педиатров МО
В Подмосковье продолжается реализация программы "Наставничество", в рамках которой более 130 молодых педиатров уже прошли обучение. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:47
2023-10-20T15:47
2023-10-20T15:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564558638_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_8a49c7555256d1e2e214c6c034aba023.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Подмосковье продолжается реализация программы "Наставничество", в рамках которой более 130 молодых педиатров уже прошли обучение. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на минздрав области.Программу "Наставничество" запустили в регионе в 2022 году. Проект позволил молодым специалистам учиться, проходить профилактику профессионального выгорания, принимать участие в специальных тренингах и стажироваться под покровительством опытных наставников."Адаптация на новом месте работы, особенно для молодых специалистов, не самый простой процесс, связанный со стрессом. Именно поэтому в рамках проекта „Наш участковый врач“ мы выделили наставничество в отдельное направление", – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564558638_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_82c030bba2e3c8164b3af3c597083788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
В Подмосковье продолжается реализация программы "Наставничество", в рамках которой более 130 молодых педиатров уже прошли обучение. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на минздрав области.
Программу "Наставничество" запустили в регионе в 2022 году. Проект позволил молодым специалистам учиться, проходить профилактику профессионального выгорания, принимать участие в специальных тренингах и стажироваться под покровительством опытных наставников.
"Адаптация на новом месте работы, особенно для молодых специалистов, не самый простой процесс, связанный со стрессом. Именно поэтому в рамках проекта „Наш участковый врач“ мы выделили наставничество в отдельное направление", – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.