https://ria.ru/20231020/nastavnichestvo-1904177688.html

Обучение по программе "Наставничество" прошли более 130 педиатров МО

Обучение по программе "Наставничество" прошли более 130 педиатров МО - РИА Новости, 20.10.2023

Обучение по программе "Наставничество" прошли более 130 педиатров МО

В Подмосковье продолжается реализация программы "Наставничество", в рамках которой более 130 молодых педиатров уже прошли обучение. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:47

2023-10-20T15:47

2023-10-20T15:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Подмосковье продолжается реализация программы "Наставничество", в рамках которой более 130 молодых педиатров уже прошли обучение. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на минздрав области.Программу "Наставничество" запустили в регионе в 2022 году. Проект позволил молодым специалистам учиться, проходить профилактику профессионального выгорания, принимать участие в специальных тренингах и стажироваться под покровительством опытных наставников."Адаптация на новом месте работы, особенно для молодых специалистов, не самый простой процесс, связанный со стрессом. Именно поэтому в рамках проекта „Наш участковый врач“ мы выделили наставничество в отдельное направление", – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)