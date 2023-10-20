https://ria.ru/20231020/nastavnichestvo-1904135235.html
Экспортное наставничество становится все более востребованным инструментом
Экспортное наставничество становится все более востребованным инструментом - РИА Новости, 20.10.2023
Экспортное наставничество становится все более востребованным инструментом
Школа экспорта РЭЦ в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" провела панельную сессию "Экспортное наставничество – из бизнеса, для бизнеса", РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:03
2023-10-20T14:03
2023-10-20T14:03
экономика
россия
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" провела панельную сессию "Экспортное наставничество – из бизнеса, для бизнеса", где эксперты и участники обсудили роль наставника в развитии экспорта в компании, а также необходимые компетенции и требования к экспортным наставникам, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."В сессии приняли участие представители региональных властей, предприниматели и наставники Школы экспорта РЭЦ, которые имеют внушительный опыт поддержки экспортеров в рамках образовательных программ Школы. Участники рассмотрели различные формы индивидуального сопровождения компаний, поговорили о бизнес-задачах, которые можно решить с помощью наставников. Также в ходе дискуссии предприниматели и наставники определили, какими компетенциями должен обладать наставник, чтобы быть "нужным" бизнесу, и какие перспективы у экспортного наставничества с точки зрения государства", - говорится в сообщении."Для эффективного оказания наставнической поддержки необходима комбинация из глубокой экспертизы, опыта в сфере реализации экспортных проектов и личностных качеств наставника. Рынок самостоятельно пока не может обеспечить бизнес достаточным количеством наставников, поэтому спрос на акцентированную поддержку в формате "прямого контакта" однозначно есть. Региональная власть, в свою очередь, тоже заинтересована в экспортном наставничестве в качестве одного из инструментов поддержки бизнеса и готова стимулировать его развитие", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина по итогам сессии.
https://ria.ru/20231020/forum-1904117019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, форум "сделано в россии"
Экономика, Россия, Форум "Сделано в России"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" провела панельную сессию "Экспортное наставничество – из бизнеса, для бизнеса", где эксперты и участники обсудили роль наставника в развитии экспорта в компании, а также необходимые компетенции и требования к экспортным наставникам, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"В сессии приняли участие представители региональных властей, предприниматели и наставники Школы экспорта РЭЦ, которые имеют внушительный опыт поддержки экспортеров в рамках образовательных программ Школы. Участники рассмотрели различные формы индивидуального сопровождения компаний, поговорили о бизнес-задачах, которые можно решить с помощью наставников. Также в ходе дискуссии предприниматели и наставники определили, какими компетенциями должен обладать наставник, чтобы быть "нужным" бизнесу, и какие перспективы у экспортного наставничества с точки зрения государства", - говорится в сообщении.
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"Для эффективного оказания наставнической поддержки необходима комбинация из глубокой экспертизы, опыта в сфере реализации экспортных проектов и личностных качеств наставника. Рынок самостоятельно пока не может обеспечить бизнес достаточным количеством наставников, поэтому спрос на акцентированную поддержку в формате "прямого контакта" однозначно есть. Региональная власть, в свою очередь, тоже заинтересована в экспортном наставничестве в качестве одного из инструментов поддержки бизнеса и готова стимулировать его развитие", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ
Алиса Никитина по итогам сессии.