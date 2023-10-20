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Марочко отметил сокращение числа иностранных наемников на стороне ВСУ - РИА Новости, 20.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 20.10.2023 (обновлено: 11:41 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/naemniki-1903986658.html
Марочко отметил сокращение числа иностранных наемников на стороне ВСУ
Марочко отметил сокращение числа иностранных наемников на стороне ВСУ - РИА Новости, 20.10.2023
Марочко отметил сокращение числа иностранных наемников на стороне ВСУ
Число иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, сокращается, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T07:32
2023-10-20T11:41
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
киев
андрей марочко
в мире
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ЛУГАНСК, 20 окт — РИА Новости. Число иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, сокращается, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе анализа поступающих данных от агентурных источников, мониторинга радиоэфиров, а также разведданных непосредственно с линии боевого соприкосновения можно сделать вывод о том, что на протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наемников в зоне боевых действий", — сказал он, ссылаясь на собственные источники. По словам эксперта, поступает информация о том, что иностранные частные военные компании вывозят своих людей с территории Украины.Как заявляли в российском Минобороны, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь в ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.За время специальной военной операции уничтожено более 4,8 тысячи наемников, еще столько же сбежали с Украины, добавили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20231011/naemnik-1901945514.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, украина, киев, андрей марочко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Киев, Андрей Марочко, В мире
Марочко отметил сокращение числа иностранных наемников на стороне ВСУ

Марочко: число иностранных наемников на стороне Киева становится все меньше

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 окт — РИА Новости. Число иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, сокращается, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе анализа поступающих данных от агентурных источников, мониторинга радиоэфиров, а также разведданных непосредственно с линии боевого соприкосновения можно сделать вывод о том, что на протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наемников в зоне боевых действий", — сказал он, ссылаясь на собственные источники.
По словам эксперта, поступает информация о том, что иностранные частные военные компании вывозят своих людей с территории Украины.
Как заявляли в российском Минобороны, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь в ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.
За время специальной военной операции уничтожено более 4,8 тысячи наемников, еще столько же сбежали с Украины, добавили в военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаКиевАндрей МарочкоВ мире
 
 
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