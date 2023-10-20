https://ria.ru/20231020/most-1904243381.html
Крымский мост открыли для движения транспорта
Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 20.10.2023
Крымский мост открыли для движения транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым почти два часа, сообщается в Telegram-канале информационного центра по ситуации... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:24
2023-10-20T19:24
2023-10-20T19:29
крымский мост
специальная военная операция на украине
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым почти два часа, сообщается в Telegram-канале информационного центра по ситуации на подходах к мосту.Мост закрыли в пятницу в 17.32 по мск. Причина не называется. При этом в это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Там, по данным властей, предварительно, над морем в районе Любимовки сбита ракета."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 19.21 по мск.
https://radiosputnik.ria.ru/20231020/sevastopol-1904226965.html
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крымский мост, севастополь
Крымский мост, Специальная военная операция на Украине, Севастополь
Крымский мост открыли для движения транспорта
Инфоцентр: крымский мост открыли для движения транспорта после двух часов