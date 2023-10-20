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Горслужбы мониторят состояние дорог Москвы из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 24.10.2023
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19:14 20.10.2023 (обновлено: 14:58 24.10.2023)
https://ria.ru/20231020/moskva-1904941364.html
Горслужбы мониторят состояние дорог Москвы из-за возможной гололедицы
Горслужбы мониторят состояние дорог Москвы из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 24.10.2023
Горслужбы мониторят состояние дорог Москвы из-за возможной гололедицы
Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы из-за возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-20T19:14
2023-10-24T14:58
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы из-за возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 октября ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении. Отмечается, что при необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - дополняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Горслужбы мониторят состояние дорог Москвы из-за возможной гололедицы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы из-за возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 октября ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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