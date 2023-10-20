https://ria.ru/20231020/moskva-1904941364.html
Горслужбы мониторят состояние дорог Москвы из-за возможной гололедицы
Горслужбы мониторят состояние дорог Москвы из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 24.10.2023
Горслужбы мониторят состояние дорог Москвы из-за возможной гололедицы
Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы из-за возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-20T19:14
2023-10-20T19:14
2023-10-24T14:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148122/74/1481227471_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f1b63e084fa0e431c5413dc800556cbf.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы из-за возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 октября ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении. Отмечается, что при необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20231018/moskva-1904933580.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148122/74/1481227471_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5175d491b9872aee204f989d831d83bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы из-за возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 октября ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.
Специалисты завершили консервацию 17 плавающих фонтанов в Москве
Отмечается, что при необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - дополняется в сообщении.