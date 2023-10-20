https://ria.ru/20231020/moskva-1904941364.html

Горслужбы мониторят состояние дорог Москвы из-за возможной гололедицы

Горслужбы мониторят состояние дорог Москвы из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 24.10.2023

Горслужбы мониторят состояние дорог Москвы из-за возможной гололедицы

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы из-за возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-20T19:14

2023-10-20T19:14

2023-10-24T14:58

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы из-за возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 октября ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении. Отмечается, что при необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20231018/moskva-1904933580.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва