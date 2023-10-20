https://ria.ru/20231020/moskva-1904939275.html
Асфальтовые покрытия обновили на Кременчугской улице в западе Москвы
Асфальтовые покрытия обновили на Кременчугской улице в западе Москвы - РИА Новости, 24.10.2023
Асфальтовые покрытия обновили на Кременчугской улице в западе Москвы
Более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров обновили на Кременчугской улице в западе Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-20T16:51
2023-10-20T16:51
2023-10-24T14:54
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров обновили на Кременчугской улице в западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Обновили асфальтовые покрытия на Кременчугской улице в Западном административном округе. Она расположена в районе Фили-Давыдково и связывает Кутузовский проспект с заказником "Долина реки Сетуни". Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна — последний раз на этом участке его обновляли в 2016 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что обновили более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров. В работах задействовали 43 специалистов и 23 единицы спецтехники. Дорожное полотно ремонтировали в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов. "После нанесли дорожную разметку. Для этого используем долговечные износостойкие материалы: холодный пластик – для элементов дорожной разметки сложной конфигурации и обозначения парковок, термопластик – для продольных линий, разделяющих транспортные потоки. Сверху наносим специальные микроскопические стеклошарики. Они повышают светоотражающие свойства разметки, улучшая ее видимость в темное время суток", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20231017/utki-1903324317.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, кутузовский проспект
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Кутузовский проспект
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров обновили на Кременчугской улице в западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Обновили асфальтовые покрытия на Кременчугской улице в Западном административном округе. Она расположена в районе Фили-Давыдково и связывает Кутузовский проспект
с заказником "Долина реки Сетуни". Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна — последний раз на этом участке его обновляли в 2016 году", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что обновили более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров. В работах задействовали 43 специалистов и 23 единицы спецтехники. Дорожное полотно ремонтировали в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов.
"После нанесли дорожную разметку. Для этого используем долговечные износостойкие материалы: холодный пластик – для элементов дорожной разметки сложной конфигурации и обозначения парковок, термопластик – для продольных линий, разделяющих транспортные потоки. Сверху наносим специальные микроскопические стеклошарики. Они повышают светоотражающие свойства разметки, улучшая ее видимость в темное время суток", - дополняется в сообщении.