https://ria.ru/20231020/moskva-1904939275.html

Асфальтовые покрытия обновили на Кременчугской улице в западе Москвы

Асфальтовые покрытия обновили на Кременчугской улице в западе Москвы - РИА Новости, 24.10.2023

Асфальтовые покрытия обновили на Кременчугской улице в западе Москвы

Более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров обновили на Кременчугской улице в западе Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-20T16:51

2023-10-20T16:51

2023-10-24T14:54

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москва

городское хозяйство москвы

кутузовский проспект

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров обновили на Кременчугской улице в западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Обновили асфальтовые покрытия на Кременчугской улице в Западном административном округе. Она расположена в районе Фили-Давыдково и связывает Кутузовский проспект с заказником "Долина реки Сетуни". Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна — последний раз на этом участке его обновляли в 2016 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что обновили более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров. В работах задействовали 43 специалистов и 23 единицы спецтехники. Дорожное полотно ремонтировали в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов. "После нанесли дорожную разметку. Для этого используем долговечные износостойкие материалы: холодный пластик – для элементов дорожной разметки сложной конфигурации и обозначения парковок, термопластик – для продольных линий, разделяющих транспортные потоки. Сверху наносим специальные микроскопические стеклошарики. Они повышают светоотражающие свойства разметки, улучшая ее видимость в темное время суток", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20231017/utki-1903324317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, кутузовский проспект