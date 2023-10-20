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Асфальтовые покрытия обновили на Кременчугской улице в западе Москвы - РИА Новости, 24.10.2023
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16:51 20.10.2023 (обновлено: 14:54 24.10.2023)
https://ria.ru/20231020/moskva-1904939275.html
Асфальтовые покрытия обновили на Кременчугской улице в западе Москвы
Асфальтовые покрытия обновили на Кременчугской улице в западе Москвы - РИА Новости, 24.10.2023
Асфальтовые покрытия обновили на Кременчугской улице в западе Москвы
Более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров обновили на Кременчугской улице в западе Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-20T16:51
2023-10-24T14:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
кутузовский проспект
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров обновили на Кременчугской улице в западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Обновили асфальтовые покрытия на Кременчугской улице в Западном административном округе. Она расположена в районе Фили-Давыдково и связывает Кутузовский проспект с заказником "Долина реки Сетуни". Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна — последний раз на этом участке его обновляли в 2016 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что обновили более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров. В работах задействовали 43 специалистов и 23 единицы спецтехники. Дорожное полотно ремонтировали в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов. "После нанесли дорожную разметку. Для этого используем долговечные износостойкие материалы: холодный пластик – для элементов дорожной разметки сложной конфигурации и обозначения парковок, термопластик – для продольных линий, разделяющих транспортные потоки. Сверху наносим специальные микроскопические стеклошарики. Они повышают светоотражающие свойства разметки, улучшая ее видимость в темное время суток", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, кутузовский проспект
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Кутузовский проспект

Асфальтовые покрытия обновили на Кременчугской улице в западе Москвы

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров обновили на Кременчугской улице в западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Обновили асфальтовые покрытия на Кременчугской улице в Западном административном округе. Она расположена в районе Фили-Давыдково и связывает Кутузовский проспект с заказником "Долина реки Сетуни". Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна — последний раз на этом участке его обновляли в 2016 году", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что обновили более 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров. В работах задействовали 43 специалистов и 23 единицы спецтехники. Дорожное полотно ремонтировали в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов.
"После нанесли дорожную разметку. Для этого используем долговечные износостойкие материалы: холодный пластик – для элементов дорожной разметки сложной конфигурации и обозначения парковок, термопластик – для продольных линий, разделяющих транспортные потоки. Сверху наносим специальные микроскопические стеклошарики. Они повышают светоотражающие свойства разметки, улучшая ее видимость в темное время суток", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКутузовский проспект
 
 
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