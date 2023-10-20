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Дорожное покрытие обновили на участке Ленинского проспекта в Москве - РИА Новости, 24.10.2023
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12:54 20.10.2023 (обновлено: 14:51 24.10.2023)
https://ria.ru/20231020/moskva-1904937877.html
Дорожное покрытие обновили на участке Ленинского проспекта в Москве
Дорожное покрытие обновили на участке Ленинского проспекта в Москве - РИА Новости, 24.10.2023
Дорожное покрытие обновили на участке Ленинского проспекта в Москве
Дорожное покрытие обновили на участке Ленинского проспекта в Москве, всего отремонтировали более 66 тысяч квадратных метров асфальта, сообщается в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-20T12:54
2023-10-24T14:51
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Дорожное покрытие обновили на участке Ленинского проспекта в Москве, всего отремонтировали более 66 тысяч квадратных метров асфальта, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей столицы - Ленинском проспекте. Всего отремонтировали более 66 тысяч квадратных метров асфальта на участке от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что одна из причин ремонта – колейность, которая возникает из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна – последний раз асфальт на этом участке Ленинского проспекта меняли в 2020 году. "Работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. На отремонтированный участок нанесли дорожную разметку с использованием износостойких материалов - холодного пластика и термопластика", - говорится в сообщении.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Дорожное покрытие обновили на участке Ленинского проспекта в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРемонт асфальтобетонного покрытия на Ленинградском шоссе
Ремонт асфальтобетонного покрытия на Ленинградском шоссе - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Ремонт асфальтобетонного покрытия на Ленинградском шоссе
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Дорожное покрытие обновили на участке Ленинского проспекта в Москве, всего отремонтировали более 66 тысяч квадратных метров асфальта, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей столицы - Ленинском проспекте. Всего отремонтировали более 66 тысяч квадратных метров асфальта на участке от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Отмечается, что одна из причин ремонта – колейность, которая возникает из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна – последний раз асфальт на этом участке Ленинского проспекта меняли в 2020 году.
"Работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. На отремонтированный участок нанесли дорожную разметку с использованием износостойких материалов - холодного пластика и термопластика", - говорится в сообщении.
 
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