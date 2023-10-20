https://ria.ru/20231020/moskva-1904937877.html

Дорожное покрытие обновили на участке Ленинского проспекта в Москве

Дорожное покрытие обновили на участке Ленинского проспекта в Москве - РИА Новости, 24.10.2023

Дорожное покрытие обновили на участке Ленинского проспекта в Москве

Дорожное покрытие обновили на участке Ленинского проспекта в Москве, всего отремонтировали более 66 тысяч квадратных метров асфальта, сообщается в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-20T12:54

2023-10-20T12:54

2023-10-24T14:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761390237_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_5c51c83837b2d10847ee519d943917f1.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Дорожное покрытие обновили на участке Ленинского проспекта в Москве, всего отремонтировали более 66 тысяч квадратных метров асфальта, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей столицы - Ленинском проспекте. Всего отремонтировали более 66 тысяч квадратных метров асфальта на участке от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что одна из причин ремонта – колейность, которая возникает из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна – последний раз асфальт на этом участке Ленинского проспекта меняли в 2020 году. "Работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. На отремонтированный участок нанесли дорожную разметку с использованием износостойких материалов - холодного пластика и термопластика", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20231019/spetstekhnika-1903518078.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы