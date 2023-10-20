https://ria.ru/20231020/moskva-1904935698.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за снега и гололедицы в субботу
Москвичей призвали быть внимательными из-за снега и гололедицы в субботу - РИА Новости, 24.10.2023
Москвичей призвали быть внимательными из-за снега и гололедицы в субботу
Москвичам стоит быть внимательными на улице из-за прогнозируемых снега и гололедицы в субботу, сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-20T13:57
2023-10-20T13:57
2023-10-24T14:47
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице из-за прогнозируемых снега и гололедицы в субботу, сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы 21 октября в столице местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице из-за прогнозируемых снега и гололедицы в субботу, сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы 21 октября в столице местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, что может способствовать образованию гололедицы.
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"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте
, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении.