https://ria.ru/20231020/moskva-1904935698.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за снега и гололедицы в субботу

Москвичей призвали быть внимательными из-за снега и гололедицы в субботу - РИА Новости, 24.10.2023

Москвичей призвали быть внимательными из-за снега и гололедицы в субботу

Москвичам стоит быть внимательными на улице из-за прогнозируемых снега и гололедицы в субботу, сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-20T13:57

2023-10-20T13:57

2023-10-24T14:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице из-за прогнозируемых снега и гололедицы в субботу, сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы 21 октября в столице местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20231019/spetstekhnika-1903518078.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва