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В Москве создали универсальный кабель для высокоскоростной передачи данных - РИА Новости, 20.10.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:19 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/moskva-1904102176.html
В Москве создали универсальный кабель для высокоскоростной передачи данных
В Москве создали универсальный кабель для высокоскоростной передачи данных - РИА Новости, 20.10.2023
В Москве создали универсальный кабель для высокоскоростной передачи данных
На кабельном заводе в Москве был разработан и произведен соединительный оптический кабель, который применяется в полевых условиях, благодаря ему обеспечивается... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:19
2023-10-20T14:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. На кабельном заводе в Москве был разработан и произведен соединительный оптический кабель, который применяется в полевых условиях, благодаря ему обеспечивается высокая скорость передачи данных, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский"На сегодняшний день более 130 предприятий в городе разрабатывают и производят электрическое оборудование, в том числе кабельно-проводниковую продукцию. Их изделия востребованы во многих отраслях – от дорожного строительства до промпроизводства. Компании уверенно отвечают на запросы рынка – наращивают объемы выпуска и разрабатывают новую продукцию. Так, московский завод "Спецкабель" создал универсальный соединительный оптический кабель для работ в полевых условиях", - цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Овчинский добавил, что данный кабель планируется применять в системах диагностики и мониторинга для передачи информации датчиков вибрации, температуры и деформации. Кроме того, кабель будет использоваться для передачи видеоизображения высокой четкости при проведении различных испытаний. Он обладает способностью передавать данные со скоростью до ста Гбит/с.В пресс-службе отметили, что на московском заводе выпустили порядка ста комплектов – это примерно 1 км кабеля. У продукции герметичная оболочка. Она защищает от внешних воздействий, что обеспечивает качественную передачу данных и непрерывную работу систем диагностики и мониторинга.В свою очередь, глава конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок завода Андрей Гусев рассказал, что в настоящее время все чаще решения на оптических кабелях применяются в организации систем связи, а также для коммутации при проведении массовых мероприятий, которые проводятся на открытых площадках.Данный завод функционирует с 1997 года, уточнили в ДИПП. Предприятие производит спецкабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. Там выпустили более 850 тыс. км изделий. В марте прошлого года завод попал в перечень системообразующих организаций страны. Там работают свыше 500 человек.В Москве функционируют свыше 4 тыс. промплощадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. На территории столицы каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там выпускают различные товары: одежду, обувь, косметику, медоборудование, сложную технику и прочее.Кроме того, развитие собственных площадок в российской столице позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Московские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей столицы, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также в городе разработан ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20231020/obuv-1904053437.html
https://ria.ru/20231019/moskva-1903751407.html
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

В Москве создали универсальный кабель для высокоскоростной передачи данных

© Фото : Пресс-служба ДИПППроизводство кабеля для высокоскоростной передачи данных на кабельном заводе в Москве
Производство кабеля для высокоскоростной передачи данных на кабельном заводе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. На кабельном заводе в Москве был разработан и произведен соединительный оптический кабель, который применяется в полевых условиях, благодаря ему обеспечивается высокая скорость передачи данных, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
"На сегодняшний день более 130 предприятий в городе разрабатывают и производят электрическое оборудование, в том числе кабельно-проводниковую продукцию. Их изделия востребованы во многих отраслях – от дорожного строительства до промпроизводства. Компании уверенно отвечают на запросы рынка – наращивают объемы выпуска и разрабатывают новую продукцию. Так, московский завод "Спецкабель" создал универсальный соединительный оптический кабель для работ в полевых условиях", - цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.
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Столичная компания произвела 1,3 млн пар ортопедической обуви за 22 года
11:21
Овчинский добавил, что данный кабель планируется применять в системах диагностики и мониторинга для передачи информации датчиков вибрации, температуры и деформации. Кроме того, кабель будет использоваться для передачи видеоизображения высокой четкости при проведении различных испытаний. Он обладает способностью передавать данные со скоростью до ста Гбит/с.
В пресс-службе отметили, что на московском заводе выпустили порядка ста комплектов – это примерно 1 км кабеля. У продукции герметичная оболочка. Она защищает от внешних воздействий, что обеспечивает качественную передачу данных и непрерывную работу систем диагностики и мониторинга.
В свою очередь, глава конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок завода Андрей Гусев рассказал, что в настоящее время все чаще решения на оптических кабелях применяются в организации систем связи, а также для коммутации при проведении массовых мероприятий, которые проводятся на открытых площадках.
Данный завод функционирует с 1997 года, уточнили в ДИПП. Предприятие производит спецкабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. Там выпустили более 850 тыс. км изделий. В марте прошлого года завод попал в перечень системообразующих организаций страны. Там работают свыше 500 человек.
Центр Моспром - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Овчинский: около 2 тыс встреч провели столичные экспортеры с партнерами
Вчера, 13:31
В Москве функционируют свыше 4 тыс. промплощадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. На территории столицы каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там выпускают различные товары: одежду, обувь, косметику, медоборудование, сложную технику и прочее.
Кроме того, развитие собственных площадок в российской столице позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Московские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей столицы, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также в городе разработан ряд антикризисных инструментов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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