https://ria.ru/20231020/moskva-1904102176.html

В Москве создали универсальный кабель для высокоскоростной передачи данных

В Москве создали универсальный кабель для высокоскоростной передачи данных - РИА Новости, 20.10.2023

В Москве создали универсальный кабель для высокоскоростной передачи данных

На кабельном заводе в Москве был разработан и произведен соединительный оптический кабель, который применяется в полевых условиях, благодаря ему обеспечивается... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:19

2023-10-20T14:19

2023-10-20T14:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904106864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_328ab8d1cf91a73891435016f2ebdb46.jpg

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. На кабельном заводе в Москве был разработан и произведен соединительный оптический кабель, который применяется в полевых условиях, благодаря ему обеспечивается высокая скорость передачи данных, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский"На сегодняшний день более 130 предприятий в городе разрабатывают и производят электрическое оборудование, в том числе кабельно-проводниковую продукцию. Их изделия востребованы во многих отраслях – от дорожного строительства до промпроизводства. Компании уверенно отвечают на запросы рынка – наращивают объемы выпуска и разрабатывают новую продукцию. Так, московский завод "Спецкабель" создал универсальный соединительный оптический кабель для работ в полевых условиях", - цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Овчинский добавил, что данный кабель планируется применять в системах диагностики и мониторинга для передачи информации датчиков вибрации, температуры и деформации. Кроме того, кабель будет использоваться для передачи видеоизображения высокой четкости при проведении различных испытаний. Он обладает способностью передавать данные со скоростью до ста Гбит/с.В пресс-службе отметили, что на московском заводе выпустили порядка ста комплектов – это примерно 1 км кабеля. У продукции герметичная оболочка. Она защищает от внешних воздействий, что обеспечивает качественную передачу данных и непрерывную работу систем диагностики и мониторинга.В свою очередь, глава конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок завода Андрей Гусев рассказал, что в настоящее время все чаще решения на оптических кабелях применяются в организации систем связи, а также для коммутации при проведении массовых мероприятий, которые проводятся на открытых площадках.Данный завод функционирует с 1997 года, уточнили в ДИПП. Предприятие производит спецкабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. Там выпустили более 850 тыс. км изделий. В марте прошлого года завод попал в перечень системообразующих организаций страны. Там работают свыше 500 человек.В Москве функционируют свыше 4 тыс. промплощадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. На территории столицы каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там выпускают различные товары: одежду, обувь, косметику, медоборудование, сложную технику и прочее.Кроме того, развитие собственных площадок в российской столице позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Московские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей столицы, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также в городе разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20231020/obuv-1904053437.html

https://ria.ru/20231019/moskva-1903751407.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский