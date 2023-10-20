https://ria.ru/20231020/moskva-1903927421.html
Ефимов: город продал или сдал 2,1 тысячи объектов недвижимости в 2023 году
Ефимов: город продал или сдал 2,1 тысячи объектов недвижимости в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2023
Ефимов: город продал или сдал 2,1 тысячи объектов недвижимости в 2023 году
Власти Москвы за три квартала текущего года продали и сдали в аренду более 2 тысяч объектов недвижимости, что вдвое превысило аналогичный прошлогодний... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:10
2023-10-20T10:10
2023-10-20T10:11
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Власти Москвы за три квартала текущего года продали и сдали в аренду более 2 тысяч объектов недвижимости, что вдвое превысило аналогичный прошлогодний показатель, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С начала 2023 года город продал и сдал в аренду бизнесу и частным лицам почти 2,1 тысячи объектов недвижимости общей площадью 234,4 тысячи квадратных метров, что превышает показатель за весь прошлый год. Из общего числа - две тысячи объектов были проданы, остальные – сданы в аренду", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в департаменте городского имущества, наиболее востребованными в этом году стала недвижимость в ЗАО, где купили или арендовали 452 объекта, ЮАО (313 объектов) и ЦАО (253 объекта).Всю информацию по объектам городской недвижимости, выставленным для продажи или аренды, можно найти на Инвестиционном портале Москвы.
https://ria.ru/20231019/oez-1903688362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Власти Москвы за три квартала текущего года продали и сдали в аренду более 2 тысяч объектов недвижимости, что вдвое превысило аналогичный прошлогодний показатель, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С начала 2023 года город продал и сдал в аренду бизнесу и частным лицам почти 2,1 тысячи объектов недвижимости общей площадью 234,4 тысячи квадратных метров, что превышает показатель за весь прошлый год. Из общего числа - две тысячи объектов были проданы, остальные – сданы в аренду", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Как уточнили в департаменте городского имущества, наиболее востребованными в этом году стала недвижимость в ЗАО, где купили или арендовали 452 объекта, ЮАО (313 объектов) и ЦАО
(253 объекта).
Всю информацию по объектам городской недвижимости, выставленным для продажи или аренды, можно найти на Инвестиционном портале Москвы.