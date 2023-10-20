https://ria.ru/20231020/moskva-1903927421.html

Ефимов: город продал или сдал 2,1 тысячи объектов недвижимости в 2023 году

Ефимов: город продал или сдал 2,1 тысячи объектов недвижимости в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2023

Ефимов: город продал или сдал 2,1 тысячи объектов недвижимости в 2023 году

Власти Москвы за три квартала текущего года продали и сдали в аренду более 2 тысяч объектов недвижимости, что вдвое превысило аналогичный прошлогодний... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:10

2023-10-20T10:10

2023-10-20T10:11

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Власти Москвы за три квартала текущего года продали и сдали в аренду более 2 тысяч объектов недвижимости, что вдвое превысило аналогичный прошлогодний показатель, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С начала 2023 года город продал и сдал в аренду бизнесу и частным лицам почти 2,1 тысячи объектов недвижимости общей площадью 234,4 тысячи квадратных метров, что превышает показатель за весь прошлый год. Из общего числа - две тысячи объектов были проданы, остальные – сданы в аренду", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в департаменте городского имущества, наиболее востребованными в этом году стала недвижимость в ЗАО, где купили или арендовали 452 объекта, ЮАО (313 объектов) и ЦАО (253 объекта).Всю информацию по объектам городской недвижимости, выставленным для продажи или аренды, можно найти на Инвестиционном портале Москвы.

https://ria.ru/20231019/oez-1903688362.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)