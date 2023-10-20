Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предупредила о новых уловках аферистов ради личных данных - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 20.10.2023 (обновлено: 11:47 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/moshennichestvo-1904060080.html
ФСБ предупредила о новых уловках аферистов ради личных данных
ФСБ предупредила о новых уловках аферистов ради личных данных - РИА Новости, 20.10.2023
ФСБ предупредила о новых уловках аферистов ради личных данных
ФСБ предупредила об участившихся попытках аферистов получить личные данные врачей и учителей в столичном регионе путем подмены телефонных номеров и аккаунтов в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:28
2023-10-20T11:47
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ФСБ предупредила об участившихся попытках аферистов получить личные данные врачей и учителей в столичном регионе путем подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области."УФСБ России по городу Москве и Московской области фиксируется увеличение попыток мошенничества, направленных на получение персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений, а также иной конфиденциальной информации об их деятельности", - говорится в сообщении.Применяя технологию "подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях", мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, связываются направляя фейковые запросы в мессенджерах, с руководством госучреждений, требуя предоставить анкетные данные, а также сведения о доходах их сотрудников. Кроме того, после получения информации злоумышленники устанавливают контакты с работниками госучреждений, сообщают о якобы проводимой правоохранительными органами проверке и, "используя методы психологического воздействия, склоняют граждан совершить необоснованные финансовые операции в пользу мошенников, в том числе убеждают оформить кредиты в банковских учреждениях либо совершить сделки по продаже имущества"."УФСБ России по городу Москве и Московской области разъясняет, что органы безопасности не используют для получения служебной информации социальные сети", - добавляется в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что оперативно-разыскные мероприятия проводятся сотрудниками лично с предъявлением служебного удостоверения. "При получении запросов на предоставление информации или участии в оперативных мероприятиях от имени ФСБ России посредством телефонии, электронной почты, соцсетей и мессенджеров, прервите общение, свяжитесь с дежурной службой ФСБ России – 8-800-224-22-22 или позвоните по единому номеру вызова экстренных служб 112 и сообщите о случившемся", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20231018/moshenniki-1903483946.html
https://ria.ru/20231013/moshenniki-1902405049.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, россия, безопасность
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии, Россия, Безопасность
ФСБ предупредила о новых уловках аферистов ради личных данных

ФСБ предупредила о попытках аферистов получить данные врачей и учителей в Москве

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ФСБ предупредила об участившихся попытках аферистов получить личные данные врачей и учителей в столичном регионе путем подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.
"УФСБ России по городу Москве и Московской области фиксируется увеличение попыток мошенничества, направленных на получение персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений, а также иной конфиденциальной информации об их деятельности", - говорится в сообщении.
Пункт взимания платы на платной трассе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Эксперт предупредил водителей о новой схеме мошенничества
18 октября, 02:15
Применяя технологию "подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях", мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, связываются направляя фейковые запросы в мессенджерах, с руководством госучреждений, требуя предоставить анкетные данные, а также сведения о доходах их сотрудников. Кроме того, после получения информации злоумышленники устанавливают контакты с работниками госучреждений, сообщают о якобы проводимой правоохранительными органами проверке и, "используя методы психологического воздействия, склоняют граждан совершить необоснованные финансовые операции в пользу мошенников, в том числе убеждают оформить кредиты в банковских учреждениях либо совершить сделки по продаже имущества".
"УФСБ России по городу Москве и Московской области разъясняет, что органы безопасности не используют для получения служебной информации социальные сети", - добавляется в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что оперативно-разыскные мероприятия проводятся сотрудниками лично с предъявлением служебного удостоверения. "При получении запросов на предоставление информации или участии в оперативных мероприятиях от имени ФСБ России посредством телефонии, электронной почты, соцсетей и мессенджеров, прервите общение, свяжитесь с дежурной службой ФСБ России – 8-800-224-22-22 или позвоните по единому номеру вызова экстренных служб 112 и сообщите о случившемся", - заключили в ведомстве.
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Юрист рассказал, как мошенники под видом ФСБ лишают квартир
13 октября, 02:15
 
МоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТехнологииРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала