https://ria.ru/20231020/moshennichestvo-1904060080.html

ФСБ предупредила о новых уловках аферистов ради личных данных

ФСБ предупредила о новых уловках аферистов ради личных данных - РИА Новости, 20.10.2023

ФСБ предупредила о новых уловках аферистов ради личных данных

ФСБ предупредила об участившихся попытках аферистов получить личные данные врачей и учителей в столичном регионе путем подмены телефонных номеров и аккаунтов в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:28

2023-10-20T11:28

2023-10-20T11:47

москва

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технологии

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безопасность

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ФСБ предупредила об участившихся попытках аферистов получить личные данные врачей и учителей в столичном регионе путем подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области."УФСБ России по городу Москве и Московской области фиксируется увеличение попыток мошенничества, направленных на получение персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений, а также иной конфиденциальной информации об их деятельности", - говорится в сообщении.Применяя технологию "подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях", мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, связываются направляя фейковые запросы в мессенджерах, с руководством госучреждений, требуя предоставить анкетные данные, а также сведения о доходах их сотрудников. Кроме того, после получения информации злоумышленники устанавливают контакты с работниками госучреждений, сообщают о якобы проводимой правоохранительными органами проверке и, "используя методы психологического воздействия, склоняют граждан совершить необоснованные финансовые операции в пользу мошенников, в том числе убеждают оформить кредиты в банковских учреждениях либо совершить сделки по продаже имущества"."УФСБ России по городу Москве и Московской области разъясняет, что органы безопасности не используют для получения служебной информации социальные сети", - добавляется в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что оперативно-разыскные мероприятия проводятся сотрудниками лично с предъявлением служебного удостоверения. "При получении запросов на предоставление информации или участии в оперативных мероприятиях от имени ФСБ России посредством телефонии, электронной почты, соцсетей и мессенджеров, прервите общение, свяжитесь с дежурной службой ФСБ России – 8-800-224-22-22 или позвоните по единому номеру вызова экстренных служб 112 и сообщите о случившемся", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20231018/moshenniki-1903483946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, россия, безопасность