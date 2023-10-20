https://ria.ru/20231020/minyust-1904260546.html

Минюст включил экс-замглавы МИД Кунадзе* в реестр иноагентов

Минюст включил экс-замглавы МИД Кунадзе* в реестр иноагентов - РИА Новости, 20.10.2023

Минюст включил экс-замглавы МИД Кунадзе* в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов экс-замминистра иностранных дел Георгия Кунадзе* и еще двух человек, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T21:13

2023-10-20T21:13

2023-10-20T21:32

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов экс-замминистра иностранных дел Георгия Кунадзе* и еще двух человек, сообщается на сайте ведомства. "Двадцатого октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И. Е. Косыгин*, Г. Ф. Кунадзе*, а также М. В. Савва*", - говорится в сообщении.Георгий Кунадзе* занимал пост замглавы МИД в 1991-1993 годах, был послом в Южной Корее. По данным Минюста, он распространял недостоверные сведения о России, ложную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС страны, регулярно участвовал в качестве респондента на информплощадках, предоставляемых иностранными структурами.Владимирский журналист Илья Косыгин* в январе 2022 года сообщал, что получил ВНЖ на Украине. Минюст уточняет, что он распространял сообщения и материалы иностранных агентов, недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике.Российский политолог, бывший профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва* в 2015 году уехал из России на Украину после того, как был приговорен к условному сроку за мошенничество. Минюст отмечает, что Савва*, который является членом экспертного совета украинской организации, создавал сообщения и материалы иностранных агентов, давал интервью на иностранных площадках, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также выступал против СВО на Украине.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230725/makarevich-1885967819.html

https://ria.ru/20230912/inoagenty-1895778756.html

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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)