https://ria.ru/20231020/minirovanie-1904144453.html

Во Франции восемь аэропортов вновь получили сообщения о минировании

Во Франции восемь аэропортов вновь получили сообщения о минировании - РИА Новости, 20.10.2023

Во Франции восемь аэропортов вновь получили сообщения о минировании

Восемь аэропортов во Франции получили очередное сообщение об угрозе взрыва, три из них были эвакуированы, сообщил в пятницу телеканал BFMTV. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:26

2023-10-20T14:26

2023-10-20T14:27

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ПАРИЖ, 20 окт – РИА Новости. Восемь аэропортов во Франции получили очередное сообщение об угрозе взрыва, три из них были эвакуированы, сообщил в пятницу телеканал BFMTV. "Восемь аэропортов получили новые сообщения (о минировании), три из них проводят эвакуацию", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что эвакуацию начали аэропорты городов Ренн, Тарб и Безье. Сообщения о минировании также получили аэропорты в Лилле, Бове, Нанте, По и Бресте, передаёт BFMTV. Во Франции в последнее время участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. В среду по всей стране было эвакуировано 15 аэропортов, на следующий день инциденты повторились еще в ряде аэропортов. Уже пять раз за последнюю неделю эвакуировали посетителей Версаля. Ранее музей Лувра в Париже также закрыл двери для посетителей "по соображениям безопасности". Французские СМИ позднее сообщили, что причиной стала угроза взрыва после получения сообщений о бомбе, это привело к эвакуации 3 тысяч посетителей. Эти инциденты произошли после того, как во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.

https://ria.ru/20231018/minirovanie-1903657069.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895354493.html

https://ria.ru/20231019/siriets-1903953447.html

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в мире, франция, ренн, безье