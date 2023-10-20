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СБУ предъявила заочное обвинение российскому политологу Михееву - РИА Новости, 20.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/mikheev-1904205974.html
СБУ предъявила заочное обвинение российскому политологу Михееву
СБУ предъявила заочное обвинение российскому политологу Михееву - РИА Новости, 20.10.2023
СБУ предъявила заочное обвинение российскому политологу Михееву
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российского политолога Сергея Михеева в "посягательстве на территориальную целостность" страны, об этом она... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:17
2023-10-20T17:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей михеев
служба безопасности украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российского политолога Сергея Михеева в "посягательстве на территориальную целостность" страны, об этом она сообщила в своём Telegram-канале. "СБУ сообщила о подозрении российскому "политологу" Михееву, призвавшему превратить Сумы в "мертвую зону", - говорится в сообщении спецслужбы. Как заявляют в ведомстве, Михеев обвиняется в публичной поддержке "вооруженной агрессии" РФ в отношении Украины и проходит по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Как отметили в СБУ, в данный момент Михеев находится в России. Политологу грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
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россия, украина, сергей михеев, служба безопасности украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Михеев, Служба безопасности Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ предъявила заочное обвинение российскому политологу Михееву

СБУ заочно обвинила Сергея Михеева в посягательстве на целостность Украины

© Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев
Генеральный директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев
© Александр Натрускин
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Генеральный директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российского политолога Сергея Михеева в "посягательстве на территориальную целостность" страны, об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
"СБУ сообщила о подозрении российскому "политологу" Михееву, призвавшему превратить Сумы в "мертвую зону", - говорится в сообщении спецслужбы. Как заявляют в ведомстве, Михеев обвиняется в публичной поддержке "вооруженной агрессии" РФ в отношении Украины и проходит по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Как отметили в СБУ, в данный момент Михеев находится в России. Политологу грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей МихеевСлужба безопасности УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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