https://ria.ru/20231020/mikheev-1904205974.html

СБУ предъявила заочное обвинение российскому политологу Михееву

СБУ предъявила заочное обвинение российскому политологу Михееву - РИА Новости, 20.10.2023

СБУ предъявила заочное обвинение российскому политологу Михееву

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российского политолога Сергея Михеева в "посягательстве на территориальную целостность" страны, об этом она... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:17

2023-10-20T17:17

2023-10-20T17:17

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российского политолога Сергея Михеева в "посягательстве на территориальную целостность" страны, об этом она сообщила в своём Telegram-канале. "СБУ сообщила о подозрении российскому "политологу" Михееву, призвавшему превратить Сумы в "мертвую зону", - говорится в сообщении спецслужбы. Как заявляют в ведомстве, Михеев обвиняется в публичной поддержке "вооруженной агрессии" РФ в отношении Украины и проходит по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Как отметили в СБУ, в данный момент Михеев находится в России. Политологу грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.

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Кирилл Волков

россия, украина, сергей михеев, служба безопасности украины, в мире, ситуация в днр и лнр