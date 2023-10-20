https://ria.ru/20231020/mid-1904108666.html

В МИД России заявили, что страны ОПЕК+ не поддаются на давление извне

В МИД России заявили, что страны ОПЕК+ не поддаются на давление извне - РИА Новости, 20.10.2023

В МИД России заявили, что страны ОПЕК+ не поддаются на давление извне

Москва придает большое значение развитию сотрудничества в рамках ОПЕК+, входящие в данный формат государства не поддаются давлению извне, что позволяет... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:05

2023-10-20T13:05

2023-10-20T13:05

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австралия

цены на нефть

владимир путин

опек

евросоюз

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва придает большое значение развитию сотрудничества в рамках ОПЕК+, входящие в данный формат государства не поддаются давлению извне, что позволяет стабилизировать мировые энергетические рынки на фоне западного "потолка цен", заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. "Придаем высокое значение углублению сотрудничества нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+, который играет ключевую в обеспечении стабильности глобального нефтяного рынка. Входящие в ОПЕК+ ведущие нефтепроизводители не поддаются давлению извне. Такая линия позволяет заметно стабилизировать мировые рынки, в том числе в контексте западных манипуляций вокруг так называемого "потолка цен", - сказал Зайцев на брифинге. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Тем временем, по данным Минфина РФ, цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов, а скидка на нее к мировому бенчмарку Brent сократилась до 10,9 доллара. При этом средняя цена на российскую нефть в январе-сентябре сложилась в размере 59,54 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре прошлого года она была 80,58 доллара за баррель.

https://ria.ru/20231020/udar-1904102067.html

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экономика, россия, москва, австралия, цены на нефть, владимир путин, опек, евросоюз, urals, brent, в мире