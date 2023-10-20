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В МИД России заявили, что страны ОПЕК+ не поддаются на давление извне - РИА Новости, 20.10.2023
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13:05 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/mid-1904108666.html
В МИД России заявили, что страны ОПЕК+ не поддаются на давление извне
В МИД России заявили, что страны ОПЕК+ не поддаются на давление извне - РИА Новости, 20.10.2023
В МИД России заявили, что страны ОПЕК+ не поддаются на давление извне
Москва придает большое значение развитию сотрудничества в рамках ОПЕК+, входящие в данный формат государства не поддаются давлению извне, что позволяет... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:05
2023-10-20T13:05
экономика
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австралия
цены на нефть
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва придает большое значение развитию сотрудничества в рамках ОПЕК+, входящие в данный формат государства не поддаются давлению извне, что позволяет стабилизировать мировые энергетические рынки на фоне западного "потолка цен", заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. "Придаем высокое значение углублению сотрудничества нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+, который играет ключевую в обеспечении стабильности глобального нефтяного рынка. Входящие в ОПЕК+ ведущие нефтепроизводители не поддаются давлению извне. Такая линия позволяет заметно стабилизировать мировые рынки, в том числе в контексте западных манипуляций вокруг так называемого "потолка цен", - сказал Зайцев на брифинге. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Тем временем, по данным Минфина РФ, цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов, а скидка на нее к мировому бенчмарку Brent сократилась до 10,9 доллара. При этом средняя цена на российскую нефть в январе-сентябре сложилась в размере 59,54 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре прошлого года она была 80,58 доллара за баррель.
https://ria.ru/20231020/udar-1904102067.html
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экономика, россия, москва, австралия, цены на нефть, владимир путин, опек, евросоюз, urals, brent, в мире
Экономика, Россия, Москва, Австралия, Цены на нефть, Владимир Путин, ОПЕК, Евросоюз, Urals, Brent, В мире
В МИД России заявили, что страны ОПЕК+ не поддаются на давление извне

Зайцев: страны ОПЕК+ не поддаются давлению извне, что стабилизирует рынок

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва придает большое значение развитию сотрудничества в рамках ОПЕК+, входящие в данный формат государства не поддаются давлению извне, что позволяет стабилизировать мировые энергетические рынки на фоне западного "потолка цен", заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Придаем высокое значение углублению сотрудничества нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+, который играет ключевую в обеспечении стабильности глобального нефтяного рынка. Входящие в ОПЕК+ ведущие нефтепроизводители не поддаются давлению извне. Такая линия позволяет заметно стабилизировать мировые рынки, в том числе в контексте западных манипуляций вокруг так называемого "потолка цен", - сказал Зайцев на брифинге.
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Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Тем временем, по данным Минфина РФ, цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов, а скидка на нее к мировому бенчмарку Brent сократилась до 10,9 доллара. При этом средняя цена на российскую нефть в январе-сентябре сложилась в размере 59,54 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре прошлого года она была 80,58 доллара за баррель.
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ЭкономикаРоссияМоскваАвстралияЦены на нефтьВладимир ПутинОПЕКЕвросоюзUralsBrentВ мире
 
 
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