В МИД России заявили, что страны ОПЕК+ не поддаются на давление извне
Зайцев: страны ОПЕК+ не поддаются давлению извне, что стабилизирует рынок
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва придает большое значение развитию сотрудничества в рамках ОПЕК+, входящие в данный формат государства не поддаются давлению извне, что позволяет стабилизировать мировые энергетические рынки на фоне западного "потолка цен", заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Придаем высокое значение углублению сотрудничества нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+, который играет ключевую в обеспечении стабильности глобального нефтяного рынка. Входящие в ОПЕК+ ведущие нефтепроизводители не поддаются давлению извне. Такая линия позволяет заметно стабилизировать мировые рынки, в том числе в контексте западных манипуляций вокруг так называемого "потолка цен", - сказал Зайцев на брифинге.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Тем временем, по данным Минфина РФ, цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов, а скидка на нее к мировому бенчмарку Brent сократилась до 10,9 доллара. При этом средняя цена на российскую нефть в январе-сентябре сложилась в размере 59,54 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре прошлого года она была 80,58 доллара за баррель.