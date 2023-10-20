https://ria.ru/20231020/medvedev-1904071489.html
Медведев резко отреагировал на слова Байдена о помощи Украине и Израилю
Медведев резко отреагировал на слова Байдена о помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 20.10.2023
Медведев резко отреагировал на слова Байдена о помощи Украине и Израилю
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ведомый США мир "продолжает катиться в глубочайшую пропасть", решения Штатов свидетельствуют об утрате... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:45
2023-10-20T11:45
2023-10-20T12:05
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ведомый США мир "продолжает катиться в глубочайшую пропасть", решения Штатов свидетельствуют об утрате остатков совести, а заявления о военной помощи Украине и Израилю как "разумной инвестиции" находятся "за гранью добра и зла".Президент США Джо Байден в телеобращении к нации в четверг назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая будет приносить дивиденды будущим поколениям."Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он упомянул, в частности, заявления Байдена по поводу "разумной инвестиции", а также законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который Верховная рада в четверг приняла в первом чтении."Инвестиции в смерть ненужных людей – это разумно и хорошо. Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий. Запрет исконной церкви в Малороссии – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме", - считает зампред Совбеза РФ.
https://ria.ru/20231020/oruzhie-1903978442.html
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в мире, украина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, джо байден, дмитрий медведев, верховная рада украины
В мире, Украина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Джо Байден, Дмитрий Медведев, Верховная Рада Украины
Медведев резко отреагировал на слова Байдена о помощи Украине и Израилю
Медведев резко отреагировал на слова Байдена о помощи Украине как "инвестиции"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ведомый США мир "продолжает катиться в глубочайшую пропасть", решения Штатов свидетельствуют об утрате остатков совести, а заявления о военной помощи Украине и Израилю как "разумной инвестиции" находятся "за гранью добра и зла".
Президент США Джо Байден в телеобращении к нации в четверг назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая будет приносить дивиденды будущим поколениям.
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"Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он упомянул, в частности, заявления Байдена по поводу "разумной инвестиции", а также законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который Верховная рада
в четверг приняла в первом чтении.
"Инвестиции в смерть ненужных людей – это разумно и хорошо. Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий. Запрет исконной церкви в Малороссии – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме", - считает зампред Совбеза РФ.
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