https://ria.ru/20231020/medvedev-1904071489.html

Медведев резко отреагировал на слова Байдена о помощи Украине и Израилю

Медведев резко отреагировал на слова Байдена о помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 20.10.2023

Медведев резко отреагировал на слова Байдена о помощи Украине и Израилю

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ведомый США мир "продолжает катиться в глубочайшую пропасть", решения Штатов свидетельствуют об утрате... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:45

2023-10-20T11:45

2023-10-20T12:05

в мире

украина

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

джо байден

дмитрий медведев

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ведомый США мир "продолжает катиться в глубочайшую пропасть", решения Штатов свидетельствуют об утрате остатков совести, а заявления о военной помощи Украине и Израилю как "разумной инвестиции" находятся "за гранью добра и зла".Президент США Джо Байден в телеобращении к нации в четверг назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая будет приносить дивиденды будущим поколениям."Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он упомянул, в частности, заявления Байдена по поводу "разумной инвестиции", а также законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который Верховная рада в четверг приняла в первом чтении."Инвестиции в смерть ненужных людей – это разумно и хорошо. Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий. Запрет исконной церкви в Малороссии – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме", - считает зампред Совбеза РФ.

https://ria.ru/20231020/oruzhie-1903978442.html

https://ria.ru/20231020/pomosch-1903974887.html

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в мире, украина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, джо байден, дмитрий медведев, верховная рада украины