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Медбригады в зоне СВО усилили специалистами по ранам от кассетных снарядов - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 20.10.2023 (обновлено: 12:56 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/medbrigady-1904096908.html
Медбригады в зоне СВО усилили специалистами по ранам от кассетных снарядов
Медбригады в зоне СВО усилили специалистами по ранам от кассетных снарядов - РИА Новости, 20.10.2023
Медбригады в зоне СВО усилили специалистами по ранам от кассетных снарядов
Медицинские бригады в зоне спецоперации усилили специалистами по травмам от кассетных боеприпасов, сообщил начальник главного военно-медицинского управления... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:36
2023-10-20T12:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Медицинские бригады в зоне спецоперации усилили специалистами по травмам от кассетных боеприпасов, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин в эфире телеканала "Россия 24". &quot;Мы усиливаем наши основные бригады, работающие в медицинских подразделениях войскового звена, узкими специалистами: нейрохирургом, торакальным хирургом, сосудистым хирургом. Потому что меняется состав ранения и требуется уже высококлассная помощь не в госпитале, а как можно ближе к этапу оказания помощи&quot;, — сказал он.Тришкин отметил, что скорость полета поражающего элемента кассетного боеприпаса — от двух до трех тысяч метров в секунду, что в три раза быстрее пули из автомата Калашникова. При этом поражающая сила гораздо выше, чем у осколков стандартных боеприпасов и гранат.Украина получила кассетные боеприпасы от США. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после окончания боевых действий.
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Медбригады в зоне СВО усилили специалистами по ранам от кассетных снарядов

МО: медбригады в зоне СВО усилили специалистами по ранам от кассетных снарядов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота медицинского отряда спецназначения в зоне СВО
Работа медицинского отряда спецназначения в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа медицинского отряда спецназначения в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Медицинские бригады в зоне спецоперации усилили специалистами по травмам от кассетных боеприпасов, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Мы усиливаем наши основные бригады, работающие в медицинских подразделениях войскового звена, узкими специалистами: нейрохирургом, торакальным хирургом, сосудистым хирургом. Потому что меняется состав ранения и требуется уже высококлассная помощь не в госпитале, а как можно ближе к этапу оказания помощи", — сказал он.

Тришкин отметил, что скорость полета поражающего элемента кассетного боеприпаса — от двух до трех тысяч метров в секунду, что в три раза быстрее пули из автомата Калашникова. При этом поражающая сила гораздо выше, чем у осколков стандартных боеприпасов и гранат.
Украина получила кассетные боеприпасы от США. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после окончания боевых действий.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Кассетные боеприпасы: что это такое, принцип действия, почему запрещены
9 октября, 19:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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