Медбригады в зоне СВО усилили специалистами по ранам от кассетных снарядов
МО: медбригады в зоне СВО усилили специалистами по ранам от кассетных снарядов
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота медицинского отряда спецназначения в зоне СВО
Работа медицинского отряда спецназначения в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Медицинские бригады в зоне спецоперации усилили специалистами по травмам от кассетных боеприпасов, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин в эфире телеканала "Россия 24".
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"Мы усиливаем наши основные бригады, работающие в медицинских подразделениях войскового звена, узкими специалистами: нейрохирургом, торакальным хирургом, сосудистым хирургом. Потому что меняется состав ранения и требуется уже высококлассная помощь не в госпитале, а как можно ближе к этапу оказания помощи", — сказал он.
Тришкин отметил, что скорость полета поражающего элемента кассетного боеприпаса — от двух до трех тысяч метров в секунду, что в три раза быстрее пули из автомата Калашникова. При этом поражающая сила гораздо выше, чем у осколков стандартных боеприпасов и гранат.
Украина получила кассетные боеприпасы от США. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после окончания боевых действий.