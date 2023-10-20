https://ria.ru/20231020/medbrigady-1904096908.html

Медбригады в зоне СВО усилили специалистами по ранам от кассетных снарядов

Медбригады в зоне СВО усилили специалистами по ранам от кассетных снарядов - РИА Новости, 20.10.2023

Медбригады в зоне СВО усилили специалистами по ранам от кассетных снарядов

Медицинские бригады в зоне спецоперации усилили специалистами по травмам от кассетных боеприпасов, сообщил начальник главного военно-медицинского управления... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:36

2023-10-20T12:36

2023-10-20T12:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Медицинские бригады в зоне спецоперации усилили специалистами по травмам от кассетных боеприпасов, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы усиливаем наши основные бригады, работающие в медицинских подразделениях войскового звена, узкими специалистами: нейрохирургом, торакальным хирургом, сосудистым хирургом. Потому что меняется состав ранения и требуется уже высококлассная помощь не в госпитале, а как можно ближе к этапу оказания помощи", — сказал он.Тришкин отметил, что скорость полета поражающего элемента кассетного боеприпаса — от двух до трех тысяч метров в секунду, что в три раза быстрее пули из автомата Калашникова. При этом поражающая сила гораздо выше, чем у осколков стандартных боеприпасов и гранат.Украина получила кассетные боеприпасы от США. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после окончания боевых действий.

https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901592846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)