https://ria.ru/20231020/mechta-1903995739.html
В Госдуме заявили, что Байден разрушил "американскую мечту"
В Госдуме заявили, что Байден разрушил "американскую мечту" - РИА Новости, 20.10.2023
В Госдуме заявили, что Байден разрушил "американскую мечту"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден своей диктаторской и нацисткой политикой предал демократию и разрушил... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:18
2023-10-20T09:18
2023-10-20T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден своей диктаторской и нацисткой политикой предал демократию и разрушил "американскую мечту", лишив свой народ уверенности в завтрашнем дне. Байден в телеобращении к нации в четверг назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая будет приносить дивиденды будущим поколениям. "Байден продолжает взятый курс на создание очагов хаоса и войны по всему миру. Да вот только ему бы русскую пословицу заучить: "Не рой другому яму, сам в неё попадёшь". Администрация Байдена приведет США лишь к большему накалу и скатыванию к гражданскому противостоянию. Жители страны ему больше не верят, ведь он своей диктаторской и нацисткой политикой разрушил их американскую мечту, предал демократию, лишил их былых социальных гарантий и уверенности в завтрашнем дне", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Байден, своим безудержным желанием навредить другим странам и подчинить их, загнал себя в патовую ситуацию.
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в мире, джо байден, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Джо Байден, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что Байден разрушил "американскую мечту"
Депутат Шеремет заявил, что Байден разрушил "американскую мечту"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден своей диктаторской и нацисткой политикой предал демократию и разрушил "американскую мечту", лишив свой народ уверенности в завтрашнем дне.
Байден в телеобращении к нации в четверг назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая будет приносить дивиденды будущим поколениям.
"Байден продолжает взятый курс на создание очагов хаоса и войны по всему миру. Да вот только ему бы русскую пословицу заучить: "Не рой другому яму, сам в неё попадёшь". Администрация Байдена приведет США лишь к большему накалу и скатыванию к гражданскому противостоянию. Жители страны ему больше не верят, ведь он своей диктаторской и нацисткой политикой разрушил их американскую мечту, предал демократию, лишил их былых социальных гарантий и уверенности в завтрашнем дне", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Байден, своим безудержным желанием навредить другим странам и подчинить их, загнал себя в патовую ситуацию.
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