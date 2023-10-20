https://ria.ru/20231020/mchs-1904102685.html

На юго-востоке Москвы произошел пожар в автосалоне

На юго-востоке Москвы произошел пожар в автосалоне - РИА Новости, 20.10.2023

На юго-востоке Москвы произошел пожар в автосалоне

Причиной небольшого возгорания в автосалоне "Рольф" на юго-востоке Москвы стало короткое замыкание в помещении трансформаторной подстанции, люди не пострадали,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:53

2023-10-20T12:53

2023-10-20T12:55

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Причиной небольшого возгорания в автосалоне "Рольф" на юго-востоке Москвы стало короткое замыкание в помещении трансформаторной подстанции, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось о возгорании в электрощитовой автосалона "Рольф" по адресу: Рязанский проспект, дом 24, корпус 3. Все сотрудники и посетители покинули здание до прибытия пожарных. "Произошло короткое замыкание в помещении трансформаторной подстанции, ликвидировано до прибытия дежурных сил спасателей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.

https://ria.ru/20231020/mchs-1903992998.html

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происшествия, москва, рольф , авто, пожар, россия