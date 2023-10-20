https://ria.ru/20231020/mchs-1904102685.html
На юго-востоке Москвы произошел пожар в автосалоне
На юго-востоке Москвы произошел пожар в автосалоне - РИА Новости, 20.10.2023
На юго-востоке Москвы произошел пожар в автосалоне
Причиной небольшого возгорания в автосалоне "Рольф" на юго-востоке Москвы стало короткое замыкание в помещении трансформаторной подстанции, люди не пострадали,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:53
2023-10-20T12:53
2023-10-20T12:55
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Причиной небольшого возгорания в автосалоне "Рольф" на юго-востоке Москвы стало короткое замыкание в помещении трансформаторной подстанции, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось о возгорании в электрощитовой автосалона "Рольф" по адресу: Рязанский проспект, дом 24, корпус 3. Все сотрудники и посетители покинули здание до прибытия пожарных. "Произошло короткое замыкание в помещении трансформаторной подстанции, ликвидировано до прибытия дежурных сил спасателей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.
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Происшествия, Москва, Рольф , Авто, Пожар, Россия
На юго-востоке Москвы произошел пожар в автосалоне
На юго-востоке Москвы короткое замыкание вызвало возгорание в автосалоне "Рольф"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Причиной небольшого возгорания в автосалоне "Рольф" на юго-востоке Москвы стало короткое замыкание в помещении трансформаторной подстанции, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возгорании в электрощитовой автосалона "Рольф" по адресу: Рязанский проспект, дом 24, корпус 3. Все сотрудники и посетители покинули здание до прибытия пожарных.
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"Произошло короткое замыкание в помещении трансформаторной подстанции, ликвидировано до прибытия дежурных сил спасателей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.
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