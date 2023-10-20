https://ria.ru/20231020/mchs-1903992998.html
На севере Красноярского края произошел пожар в жилом доме
На севере Красноярского края произошел пожар в жилом доме - РИА Новости, 20.10.2023
На севере Красноярского края произошел пожар в жилом доме
Пожар произошел на площади 560 "квадратов" в двухэтажном брусовом доме в поселке Бор на севере Красноярского края, пострадал один человек, сообщает региональный РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:56
2023-10-20T08:56
2023-10-20T09:44
происшествия
красноярский край
бор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904003199_0:567:2118:1758_1920x0_80_0_0_5f5cfeb6a75eaf9d080d2c1ded20bbec.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Пожар произошел на площади 560 "квадратов" в двухэтажном брусовом доме в поселке Бор на севере Красноярского края, пострадал один человек, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале. "Один человек травмирован в результате пожара в поселке Бор. … Причину пожара предстоит выяснить после полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении. По информации ведомства, возгорание локализовано на площади 560 квадратных метров. На момент прибытия первого расчета двухэтажное брусовое здание было полностью охвачено огнем. На тушении работают три единицы техники и 12 человек.
https://ria.ru/20231020/pozhar-1903989221.html
красноярский край
бор
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904003199_0:169:2118:1758_1920x0_80_0_0_7389abcf93245f872664411ace8c747c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, бор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Красноярский край, Бор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На севере Красноярского края произошел пожар в жилом доме
МЧС: в поселке Бор Красноярского края произошел пожар в доме, пострадал человек