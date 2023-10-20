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На севере Красноярского края произошел пожар в жилом доме

На севере Красноярского края произошел пожар в жилом доме - РИА Новости, 20.10.2023

На севере Красноярского края произошел пожар в жилом доме

Пожар произошел на площади 560 "квадратов" в двухэтажном брусовом доме в поселке Бор на севере Красноярского края, пострадал один человек, сообщает региональный РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T08:56

2023-10-20T08:56

2023-10-20T09:44

происшествия

красноярский край

бор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Пожар произошел на площади 560 "квадратов" в двухэтажном брусовом доме в поселке Бор на севере Красноярского края, пострадал один человек, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале. "Один человек травмирован в результате пожара в поселке Бор. … Причину пожара предстоит выяснить после полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении. По информации ведомства, возгорание локализовано на площади 560 квадратных метров. На момент прибытия первого расчета двухэтажное брусовое здание было полностью охвачено огнем. На тушении работают три единицы техники и 12 человек.

https://ria.ru/20231020/pozhar-1903989221.html

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бор

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происшествия, красноярский край, бор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия