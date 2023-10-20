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На севере Красноярского края произошел пожар в жилом доме - РИА Новости, 20.10.2023
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08:56 20.10.2023 (обновлено: 09:44 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/mchs-1903992998.html
На севере Красноярского края произошел пожар в жилом доме
На севере Красноярского края произошел пожар в жилом доме - РИА Новости, 20.10.2023
На севере Красноярского края произошел пожар в жилом доме
Пожар произошел на площади 560 "квадратов" в двухэтажном брусовом доме в поселке Бор на севере Красноярского края, пострадал один человек, сообщает региональный РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:56
2023-10-20T09:44
происшествия
красноярский край
бор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Пожар произошел на площади 560 "квадратов" в двухэтажном брусовом доме в поселке Бор на севере Красноярского края, пострадал один человек, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале. "Один человек травмирован в результате пожара в поселке Бор. … Причину пожара предстоит выяснить после полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении. По информации ведомства, возгорание локализовано на площади 560 квадратных метров. На момент прибытия первого расчета двухэтажное брусовое здание было полностью охвачено огнем. На тушении работают три единицы техники и 12 человек.
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происшествия, красноярский край, бор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Красноярский край, Бор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На севере Красноярского края произошел пожар в жилом доме

МЧС: в поселке Бор Красноярского края произошел пожар в доме, пострадал человек

© Фото : МЧС Красноярского края/TelegramТушение пожара в поселке Бор на севере Красноярского края
Тушение пожара в поселке Бор на севере Красноярского края - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : МЧС Красноярского края/Telegram
Тушение пожара в поселке Бор на севере Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Пожар произошел на площади 560 "квадратов" в двухэтажном брусовом доме в поселке Бор на севере Красноярского края, пострадал один человек, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале.
"Один человек травмирован в результате пожара в поселке Бор. … Причину пожара предстоит выяснить после полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, возгорание локализовано на площади 560 квадратных метров. На момент прибытия первого расчета двухэтажное брусовое здание было полностью охвачено огнем. На тушении работают три единицы техники и 12 человек.
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ПроисшествияКрасноярский крайБорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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