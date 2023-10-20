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Матушкин: конкурсная комиссия определила авторов сборника, посвященного СВО - РИА Новости, 20.10.2023
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Тамбовская область
 
12:12 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/matushkin-1904090229.html
Матушкин: конкурсная комиссия определила авторов сборника, посвященного СВО
Матушкин: конкурсная комиссия определила авторов сборника, посвященного СВО - РИА Новости, 20.10.2023
Матушкин: конкурсная комиссия определила авторов сборника, посвященного СВО
Тамбовская областная Дума при поддержке Тамбовского отделения Союза писателей России планирует выпустить книгу, посвященную мужеству участников специальной... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:12
2023-10-20T12:12
тамбовская область
тамбовская областная дума
книги
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тамбовская областная Дума при поддержке Тамбовского отделения Союза писателей России планирует выпустить книгу, посвященную мужеству участников специальной военной операции; в апреле этого года был объявлен конкурс произведений, прославляющих подвиг участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального парламента. Сборник под названием "Участникам специальной военной операции посвящается" планируется выпустить на личные средства депутатов регионального парламента. В настоящее время ведется работа с издательством по разработке макета будущей книги, говорится в сообщении. "В книгу войдут произведения как признанных мастеров поэзии и прозы, так и любителей, которые по велению своей души отозвались творчеством на происходящие события. Нашей целью не было выбрать произведения, исключительно соответствующие всем литературным канонам. Главным критерием конкурсного отбора рассказов и стихов были их искренность и душевность, задевающие за живое и отзывающиеся глубоко в сердце строки, в которых есть место и гордости за свое Отечество, и боли от неизбежных потерь", - отмечает председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, слова которого цитирует пресс-служба. На конкурс поступило более 150 произведений от авторов, которые проживают в различных регионах нашей страны. Членами конкурсной комиссии рассмотрена каждая представленная работа. "Безусловно, нам хотелось бы опубликовать все поступившие произведения. Они все этого достойны. Но, к сожалению, формат книги небольшой, поэтому пришлось выбирать. Но мы постарались включить в сборник как можно больше произведений", - подчеркнул Матушкин. В сборник войдут произведения профессиональных писателей и авторов-любителей: Андрея Четырина, Надежды Башмаковой, Владимира Халтурина, Елены Капраловой, Анастасии Копыловой, Руслана Пивоварова, Аллы Станишевской, Николая Шмырева, Евгения Харитонова, Андрея Краснянского, Алевтины Лыгиной, Андрея Новикова, Нино Сабанадзе. "Нам очень хочется, чтобы защитники России, открыв эту книгу, почувствовали незримую поддержку людей, своих земляков, которые их любят и ждут дома. И чтобы еще больше наши герои укреплялись в вере, что дело, за которое они сражаются, правое, и что победа обязательно будет за нами. Школьники, студенты, взрослые - я думаю, что читательская аудитория книги будет широка, ведь тема патриотизма и любви к Родине для нас, потомков поколения победителей, глубоко близка и неисчерпаема. О своих героях надо знать и помнить, об их подвигах надо рассказывать", - отметил Матушкин.
https://ria.ru/20231018/volontery-1903706317.html
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тамбовская областная дума, книги
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Книги

Матушкин: конкурсная комиссия определила авторов сборника, посвященного СВО

© Фото пресс-службы Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
© Фото пресс-службы Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тамбовская областная Дума при поддержке Тамбовского отделения Союза писателей России планирует выпустить книгу, посвященную мужеству участников специальной военной операции; в апреле этого года был объявлен конкурс произведений, прославляющих подвиг участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального парламента.
Сборник под названием "Участникам специальной военной операции посвящается" планируется выпустить на личные средства депутатов регионального парламента. В настоящее время ведется работа с издательством по разработке макета будущей книги, говорится в сообщении.
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"В книгу войдут произведения как признанных мастеров поэзии и прозы, так и любителей, которые по велению своей души отозвались творчеством на происходящие события. Нашей целью не было выбрать произведения, исключительно соответствующие всем литературным канонам. Главным критерием конкурсного отбора рассказов и стихов были их искренность и душевность, задевающие за живое и отзывающиеся глубоко в сердце строки, в которых есть место и гордости за свое Отечество, и боли от неизбежных потерь", - отмечает председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, слова которого цитирует пресс-служба.
На конкурс поступило более 150 произведений от авторов, которые проживают в различных регионах нашей страны. Членами конкурсной комиссии рассмотрена каждая представленная работа.
"Безусловно, нам хотелось бы опубликовать все поступившие произведения. Они все этого достойны. Но, к сожалению, формат книги небольшой, поэтому пришлось выбирать. Но мы постарались включить в сборник как можно больше произведений", - подчеркнул Матушкин.
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В сборник войдут произведения профессиональных писателей и авторов-любителей: Андрея Четырина, Надежды Башмаковой, Владимира Халтурина, Елены Капраловой, Анастасии Копыловой, Руслана Пивоварова, Аллы Станишевской, Николая Шмырева, Евгения Харитонова, Андрея Краснянского, Алевтины Лыгиной, Андрея Новикова, Нино Сабанадзе.
"Нам очень хочется, чтобы защитники России, открыв эту книгу, почувствовали незримую поддержку людей, своих земляков, которые их любят и ждут дома. И чтобы еще больше наши герои укреплялись в вере, что дело, за которое они сражаются, правое, и что победа обязательно будет за нами. Школьники, студенты, взрослые - я думаю, что читательская аудитория книги будет широка, ведь тема патриотизма и любви к Родине для нас, потомков поколения победителей, глубоко близка и неисчерпаема. О своих героях надо знать и помнить, об их подвигах надо рассказывать", - отметил Матушкин.
 
Тамбовская областьТамбовская областная ДумаКниги
 
 
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