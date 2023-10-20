https://ria.ru/20231020/marketpleysy-1903979425.html

Обсуждение госрегулирования маркетплейсов могут закончить в этом году

Обсуждение госрегулирования маркетплейсов могут закончить в этом году - РИА Новости, 20.10.2023

Обсуждение госрегулирования маркетплейсов могут закончить в этом году

Обсуждение законопроекта, предлагающего меры по государственному регулированию рынка онлайн-торговли в России, сейчас начинается в Госдуме, Минпромторг... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T04:16

2023-10-20T04:16

2023-10-20T04:16

экономика

россия

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обсуждение законопроекта, предлагающего меры по государственному регулированию рынка онлайн-торговли в России, сейчас начинается в Госдуме, Минпромторг рассчитывает, что оно закончится до конца года, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Сейчас в Госдуме уже начинается процесс обсуждения законопроекта, который предлагает правила регулирования онлайн-ритейла, с участниками рынка - и с клиентами онлайн-площадок, и с их топ-менеджментом. Да, есть дискуссионные вопросы, над ними мы сейчас работаем. Понятно, что, когда ты начинаешь что-то совершенно новое, важно все тщательно взвесить, чтобы, как говорится, с водой не выплеснуть ребенка. Нельзя зарегулировать отрасль так, чтобы она остановилась в своем развитии", - заявил он, отвечая на вопрос о госрегулировании онлайн-торговли. Говорят о том, когда этот закон может быть принят, Евтухов отметил, что пока он еще даже не прошел первое чтение, впереди предстоит его внесение в правительство, а также выдача Минпромторгом заключения. "Думаю, в этом году можно ждать, что законопроект будет обсужден, и по нему будут понятны основные принципиальные решения и сняты основные разногласия", - добавил замглавы. В конце мая Евтухов заявил, что Минпромторг не исключает возможности введения дополнительного регулирования для отрасли электронной коммерции, в том числе для маркетплейсов: по его словам, интернет-торговля в России активно развивается, доля маркетплейсов превышает 50% в объеме интернет-торговли, и система, возможно, сможет быть саморегулируемой и самоконтролируемой до достижения в своем развитии определенных уровней. Однако после, уже в июне, он отмечал, что пока нет необходимости вводить регулирование деятельности этого сегмента, поскольку участники рынка смогли найти компромисс.

https://ria.ru/20231020/marketpleys-1903978869.html

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экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф