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В кабмине идет дискуссия по платежу с маркетплейсов в пользу "Почты России" - РИА Новости, 20.10.2023
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04:03 20.10.2023 (обновлено: 04:04 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/marketpleys-1903978869.html
В кабмине идет дискуссия по платежу с маркетплейсов в пользу "Почты России"
В кабмине идет дискуссия по платежу с маркетплейсов в пользу "Почты России" - РИА Новости, 20.10.2023
В кабмине идет дискуссия по платежу с маркетплейсов в пользу "Почты России"
Правительство РФ продолжает обсуждать идею инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу "Почты России", это непростой вопрос, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T04:03
2023-10-20T04:04
россия
виктор евтухов
экономика
максут шадаев
михаил волков
госдума рф
почта россии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ продолжает обсуждать идею инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу "Почты России", это непростой вопрос, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Эта тема (сбора с маркетплейсов в пользу "Почты России" - ред.), безусловно, обсуждается... Вопрос непростой, пока комментировать его рано, в правительстве идет дискуссия, чем она закончится - узнаете", - заявил Евтухов. Он добавил, что "Почта" выполняет "ответственную миссию обеспечения связанности всей территории нашей большой страны". "Она осуществляет доставку корреспонденции в самые отдаленные населенные пункты и представлена везде. Поэтому все, что связано с поддержкой и развитием этого института – государственно важное дело", - пояснил замминистра. Глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил, что министерство предлагает покрывать через инфраструктурный платеж расходы, связанные с ремонтом почтовых отделений, а также убытки от функционирования отделений в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч человек. Это непопулярная мера, и маркетплейсы предсказуемо против, но другого способа поддержать "Почту" сейчас нет, говорил РИА Новости в начале сентября Шадаев. В СМИ писали, что платеж составит 0,5% квартального оборота маркетплейсов. По подсчетам "Почты", это порядка 24-25 миллиардов рублей в год. После гендиректор "Почты России" Михаил Волков объяснял идею ввести инфраструктурный платеж как раз тем, что только они берутся доставлять туда, куда больше доставлять некому. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в конце сентября рассчитывал, что решение по поддержке "Почты России" будет принято в ближайшее время. По его словам, выбор, скорее всего, будет сделан в пользу инфраструктурного платежа с маркетплейсов. Одновременно в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота - российские маркетплейсы готовы закупать услуги и сервисы почтового оператора на 33,5 миллиарда рублей, а также реализовать дополнительные стимулирующие меры.
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россия, виктор евтухов, экономика, максут шадаев, михаил волков, госдума рф, почта россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Виктор Евтухов, Экономика, Максут Шадаев, Михаил Волков, Госдума РФ, Почта России, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В кабмине идет дискуссия по платежу с маркетплейсов в пользу "Почты России"

Евтухов: кабмин обсуждает идею платежа с маркетплейсов в пользу "Почты России"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудница отделения "Почты России"
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудница отделения "Почты России" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ продолжает обсуждать идею инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу "Почты России", это непростой вопрос, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«
"Эта тема (сбора с маркетплейсов в пользу "Почты России" - ред.), безусловно, обсуждается... Вопрос непростой, пока комментировать его рано, в правительстве идет дискуссия, чем она закончится - узнаете", - заявил Евтухов.
Он добавил, что "Почта" выполняет "ответственную миссию обеспечения связанности всей территории нашей большой страны". "Она осуществляет доставку корреспонденции в самые отдаленные населенные пункты и представлена везде. Поэтому все, что связано с поддержкой и развитием этого института – государственно важное дело", - пояснил замминистра.
Глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил, что министерство предлагает покрывать через инфраструктурный платеж расходы, связанные с ремонтом почтовых отделений, а также убытки от функционирования отделений в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч человек. Это непопулярная мера, и маркетплейсы предсказуемо против, но другого способа поддержать "Почту" сейчас нет, говорил РИА Новости в начале сентября Шадаев. В СМИ писали, что платеж составит 0,5% квартального оборота маркетплейсов. По подсчетам "Почты", это порядка 24-25 миллиардов рублей в год.
После гендиректор "Почты России" Михаил Волков объяснял идею ввести инфраструктурный платеж как раз тем, что только они берутся доставлять туда, куда больше доставлять некому. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в конце сентября рассчитывал, что решение по поддержке "Почты России" будет принято в ближайшее время. По его словам, выбор, скорее всего, будет сделан в пользу инфраструктурного платежа с маркетплейсов.
Одновременно в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота - российские маркетплейсы готовы закупать услуги и сервисы почтового оператора на 33,5 миллиарда рублей, а также реализовать дополнительные стимулирующие меры.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Мишустин поручил отследить соблюдение маркетплейсами прав потребителей
27 сентября, 12:05
 
РоссияВиктор ЕвтуховЭкономикаМаксут ШадаевМихаил ВолковГосдума РФПочта РоссииМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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