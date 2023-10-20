https://ria.ru/20231020/marketpleys-1903978869.html

В кабмине идет дискуссия по платежу с маркетплейсов в пользу "Почты России"

В кабмине идет дискуссия по платежу с маркетплейсов в пользу "Почты России" - РИА Новости, 20.10.2023

В кабмине идет дискуссия по платежу с маркетплейсов в пользу "Почты России"

Правительство РФ продолжает обсуждать идею инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу "Почты России", это непростой вопрос, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T04:03

2023-10-20T04:03

2023-10-20T04:04

россия

виктор евтухов

экономика

максут шадаев

михаил волков

госдума рф

почта россии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ продолжает обсуждать идею инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу "Почты России", это непростой вопрос, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Эта тема (сбора с маркетплейсов в пользу "Почты России" - ред.), безусловно, обсуждается... Вопрос непростой, пока комментировать его рано, в правительстве идет дискуссия, чем она закончится - узнаете", - заявил Евтухов. Он добавил, что "Почта" выполняет "ответственную миссию обеспечения связанности всей территории нашей большой страны". "Она осуществляет доставку корреспонденции в самые отдаленные населенные пункты и представлена везде. Поэтому все, что связано с поддержкой и развитием этого института – государственно важное дело", - пояснил замминистра. Глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил, что министерство предлагает покрывать через инфраструктурный платеж расходы, связанные с ремонтом почтовых отделений, а также убытки от функционирования отделений в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч человек. Это непопулярная мера, и маркетплейсы предсказуемо против, но другого способа поддержать "Почту" сейчас нет, говорил РИА Новости в начале сентября Шадаев. В СМИ писали, что платеж составит 0,5% квартального оборота маркетплейсов. По подсчетам "Почты", это порядка 24-25 миллиардов рублей в год. После гендиректор "Почты России" Михаил Волков объяснял идею ввести инфраструктурный платеж как раз тем, что только они берутся доставлять туда, куда больше доставлять некому. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в конце сентября рассчитывал, что решение по поддержке "Почты России" будет принято в ближайшее время. По его словам, выбор, скорее всего, будет сделан в пользу инфраструктурного платежа с маркетплейсов. Одновременно в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота - российские маркетплейсы готовы закупать услуги и сервисы почтового оператора на 33,5 миллиарда рублей, а также реализовать дополнительные стимулирующие меры.

https://ria.ru/20230927/marketpleysy-1898908798.html

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россия, виктор евтухов, экономика, максут шадаев, михаил волков, госдума рф, почта россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)