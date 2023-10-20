https://ria.ru/20231020/lyubimova-1904087811.html

Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с юбилеем

Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с юбилеем - РИА Новости, 20.10.2023

Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с юбилеем

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с юбилеем, отметив, что на протяжении 80 лет она остается эталоном профессионализма и... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:09

2023-10-20T12:09

2023-10-20T12:14

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ольга любимова

олег табаков

олег ефремов

культура

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с юбилеем, отметив, что на протяжении 80 лет она остается эталоном профессионализма и высочайшего уровня преподавания. "Поздравляю Школу-студию МХАТ с 80-летием! Школа-студия МХАТ на протяжении 80 лет остается эталоном профессионализма и высочайшего уровня преподавания. В этих стенах проходит не просто образовательный процесс – прежде всего, это передача от поколения к поколению великой творческой традиции", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале. Она отметила, что создатели Школы-студии, выдающиеся актеры, стали гордостью отечественной культуры. "Сегодня трудно представить, что когда-то Олег Ефремов, Олег Табаков, Татьяна Доронина – список великих выпускников можно продолжать бесконечно – трепетно читали стихотворения и басни перед приемной комиссией. А спустя годы стали настоящими легендами и воспитали целые плеяды блистательных артистов", - подчеркнула Любимова. По ее словам, Школа-студия соединяет каждого, независимо от того, как складываются дальнейшие жизненные пути. "Пусть она и дальше сохраняется и развивается, а каждый выпускник будет достойным новой строчки, страницы, а быть может, и главы в истории Школы-студии!" - заключила министр.

https://ria.ru/20231001/moskva-1899744533.html

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россия, ольга любимова, олег табаков, олег ефремов