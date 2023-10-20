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Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с юбилеем - РИА Новости, 20.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:09 20.10.2023 (обновлено: 12:14 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/lyubimova-1904087811.html
Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с юбилеем
Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с юбилеем - РИА Новости, 20.10.2023
Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с юбилеем
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с юбилеем, отметив, что на протяжении 80 лет она остается эталоном профессионализма и... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:09
2023-10-20T12:14
россия
ольга любимова
олег табаков
олег ефремов
культура
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с юбилеем, отметив, что на протяжении 80 лет она остается эталоном профессионализма и высочайшего уровня преподавания. "Поздравляю Школу-студию МХАТ с 80-летием! Школа-студия МХАТ на протяжении 80 лет остается эталоном профессионализма и высочайшего уровня преподавания. В этих стенах проходит не просто образовательный процесс – прежде всего, это передача от поколения к поколению великой творческой традиции", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале. Она отметила, что создатели Школы-студии, выдающиеся актеры, стали гордостью отечественной культуры. "Сегодня трудно представить, что когда-то Олег Ефремов, Олег Табаков, Татьяна Доронина – список великих выпускников можно продолжать бесконечно – трепетно читали стихотворения и басни перед приемной комиссией. А спустя годы стали настоящими легендами и воспитали целые плеяды блистательных артистов", - подчеркнула Любимова. По ее словам, Школа-студия соединяет каждого, независимо от того, как складываются дальнейшие жизненные пути. "Пусть она и дальше сохраняется и развивается, а каждый выпускник будет достойным новой строчки, страницы, а быть может, и главы в истории Школы-студии!" - заключила министр.
https://ria.ru/20231001/moskva-1899744533.html
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россия, ольга любимова, олег табаков, олег ефремов
Россия, Ольга Любимова, Олег Табаков, Олег Ефремов, Культура
Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с юбилеем

Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с 80-летием

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила Школу-студию МХАТ с юбилеем, отметив, что на протяжении 80 лет она остается эталоном профессионализма и высочайшего уровня преподавания.
"Поздравляю Школу-студию МХАТ с 80-летием! Школа-студия МХАТ на протяжении 80 лет остается эталоном профессионализма и высочайшего уровня преподавания. В этих стенах проходит не просто образовательный процесс – прежде всего, это передача от поколения к поколению великой творческой традиции", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.
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Она отметила, что создатели Школы-студии, выдающиеся актеры, стали гордостью отечественной культуры.
"Сегодня трудно представить, что когда-то Олег Ефремов, Олег Табаков, Татьяна Доронина – список великих выпускников можно продолжать бесконечно – трепетно читали стихотворения и басни перед приемной комиссией. А спустя годы стали настоящими легендами и воспитали целые плеяды блистательных артистов", - подчеркнула Любимова.
По ее словам, Школа-студия соединяет каждого, независимо от того, как складываются дальнейшие жизненные пути. "Пусть она и дальше сохраняется и развивается, а каждый выпускник будет достойным новой строчки, страницы, а быть может, и главы в истории Школы-студии!" - заключила министр.
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КультураРоссияОльга ЛюбимоваОлег ТабаковОлег Ефремов
 
 
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