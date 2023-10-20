https://ria.ru/20231020/lovushka-1903975889.html

"Акт трусости": в США раскрыли свою "любимую" ловушку

"Акт трусости": в США раскрыли свою "любимую" ловушку - РИА Новости, 20.10.2023

"Акт трусости": в США раскрыли свою "любимую" ловушку

Продолжение поддержки Украины показывает способность США до последнего участвовать в конфликтах, в которых невозможно победить, такое мнение выразил... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T03:05

2023-10-20T03:05

2023-10-20T03:05

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Продолжение поддержки Украины показывает способность США до последнего участвовать в конфликтах, в которых невозможно победить, такое мнение выразил политический аналитик Нилай Сайя в статье для американского журнала National Interest."Соединенные Штаты продемонстрировали удивительную способность оставаться приверженными к участию в конфликтах, в которых невозможно победить, каким, по-видимому, является этот", — написал он.По мнению аналитика, безнадежное стремление помогать Киеву также подкрепляется страхом США показать миру "величайший акт трусости" в случае прекращения этой поддержки.Сайя предупредил, что подобная склонность Вашингтона может привести к ужасающим последствиям, если Россия почувствует экзистенциальную угрозу и задумается о применении ядерного оружия."Эта возможность представляет собой один из ужасающих ответов на вопрос, чем закончится конфликт на Украине", — отметил аналитик.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231020/ukraina-1903973475.html

https://ria.ru/20231019/vygoda-1903957807.html

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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, нато