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"Акт трусости": в США раскрыли свою "любимую" ловушку - РИА Новости, 20.10.2023
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03:05 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/lovushka-1903975889.html
"Акт трусости": в США раскрыли свою "любимую" ловушку
"Акт трусости": в США раскрыли свою "любимую" ловушку - РИА Новости, 20.10.2023
"Акт трусости": в США раскрыли свою "любимую" ловушку
Продолжение поддержки Украины показывает способность США до последнего участвовать в конфликтах, в которых невозможно победить, такое мнение выразил... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T03:05
2023-10-20T03:05
в мире
сша
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Продолжение поддержки Украины показывает способность США до последнего участвовать в конфликтах, в которых невозможно победить, такое мнение выразил политический аналитик Нилай Сайя в статье для американского журнала National Interest."Соединенные Штаты продемонстрировали удивительную способность оставаться приверженными к участию в конфликтах, в которых невозможно победить, каким, по-видимому, является этот", — написал он.По мнению аналитика, безнадежное стремление помогать Киеву также подкрепляется страхом США показать миру "величайший акт трусости" в случае прекращения этой поддержки.Сайя предупредил, что подобная склонность Вашингтона может привести к ужасающим последствиям, если Россия почувствует экзистенциальную угрозу и задумается о применении ядерного оружия."Эта возможность представляет собой один из ужасающих ответов на вопрос, чем закончится конфликт на Украине", — отметил аналитик.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231020/ukraina-1903973475.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
"Акт трусости": в США раскрыли свою "любимую" ловушку

NI: США до последнего участвуют в конфликтах, в которых невозможно победить

© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие США
Военнослужащие США - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Joseph Eddins
Военнослужащие США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Продолжение поддержки Украины показывает способность США до последнего участвовать в конфликтах, в которых невозможно победить, такое мнение выразил политический аналитик Нилай Сайя в статье для американского журнала National Interest.
"Соединенные Штаты продемонстрировали удивительную способность оставаться приверженными к участию в конфликтах, в которых невозможно победить, каким, по-видимому, является этот", — написал он.
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Не надо путать. В США указали Украине ее место
02:02
По мнению аналитика, безнадежное стремление помогать Киеву также подкрепляется страхом США показать миру "величайший акт трусости" в случае прекращения этой поддержки.
Сайя предупредил, что подобная склонность Вашингтона может привести к ужасающим последствиям, если Россия почувствует экзистенциальную угрозу и задумается о применении ядерного оружия.
«
"Эта возможность представляет собой один из ужасающих ответов на вопрос, чем закончится конфликт на Украине", — отметил аналитик.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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