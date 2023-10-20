https://ria.ru/20231020/lavrov-1904082919.html
Лавров посетит Минск 26 октября
Лавров посетит Минск 26 октября - РИА Новости, 20.10.2023
Лавров посетит Минск 26 октября
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Минск 26 октября, примет участие в международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность:... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:03
2023-10-20T12:03
2023-10-20T12:11
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Минск 26 октября, примет участие в международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире", сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Двадцать шестого октября в Минске министр иностранных дел России примет участие в международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире", организуемой в рамках председательства Белоруссии в ОДКБ", - сказал Зайцев на брифинге.Он добавил, что в ходе мероприятия состоится выступление министра на пленарном заседании с изложением российских оценок проблем безопасности в Евразии.
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минск, россия, сергей лавров, одкб, белоруссия
Минск, Россия, Сергей Лавров, ОДКБ, Белоруссия
Лавров посетит Минск 26 октября
МИД сообщил о визите Лаврова в Минск 26 октября