https://ria.ru/20231020/kvalifikatsiya-1904242377.html

В Тамбовской области еще 50 психологов из Донбасса повысили квалификацию

В Тамбовской области еще 50 психологов из Донбасса повысили квалификацию - РИА Новости, 20.10.2023

В Тамбовской области еще 50 психологов из Донбасса повысили квалификацию

Удостоверения о повышении квалификации получили 50 психологов из Донбасса, которые прошли двухнедельную программу повышения квалификации "Современные технологии РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:15

2023-10-20T19:15

2023-10-20T19:15

тамбовская область

тамбовская область

донбасс

донецкая народная республика

ирина киркора

максим егоров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Удостоверения о повышении квалификации получили 50 психологов из Донбасса, которые прошли двухнедельную программу повышения квалификации "Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях" на базе Тамбовского госуниверситета имени Г.Р. Державина, сообщает пресс-служба регионального правительства. Лекции и тренинги проводили кризисные психологи, врачи-психиатры, психологи МЧС. Для психологов из Донецка, Мариуполя, Шахтерска, Дебальцево, Горловки обучение является частью большого проекта по формированию системы психологической помощи на территории ДНР. Специалисты будут работать в сотрудничестве с российским фондом "Защитники Отечества" и оказывать поддержку участникам СВО и их семьям в новых территориях. По данным пресс-службы, Тамбовская область стала первым регионом России, где стартовала программа повышения уровня профессиональной компетенции психологов из ЛНР и ДНР. Это часть федерального проекта "Формирование системы психологической помощи населению". Первые 50 психологов получили свои сертификаты в феврале этого года. Теперь обучение прошла вторая группа специалистов. "Сейчас 50 специалистов прошли переподготовку, чтобы стать опорой для возрождения Донбасса, а также опорой для семей Защитников Отечества, поэтому для психологов, прошедших обучение уже созданы рабочие места и оборудованы психологические кабинеты. Оказание психологической помощи - это основа национальной безопасности России", - сказала зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Наблюдательного Совета Государственного Фонда "Защитники Отечества" Ирина Киркора, ее слова приводит пресс-служба. В материале отмечается, что регион с первых дней проведения спецоперации оказывает активную помощь народным республикам Донбасса. "Всесторонняя поддержка наших соотечественников на новых территориях — одно из главных направлений работы областного правительства. Мы не только направляем гуманитарную помощь, восстанавливаем инфраструктуру, но и активно участвуем в образовательных проектах, поддерживаем жителей морально. Инициированный нами проект по обучению психологов стал частью федерального проекта по формированию системы психологической помощи населению на Донбассе. Оказание психологической помощи - это важнейшее направление работы по налаживанию мирной жизни в новых регионах", - приводятся в сообщении слова главы Тамбовской области Максима Егорова.

https://ria.ru/20230725/konkurs-1886220425.html

https://ria.ru/20230615/lnr-1878481058.html

https://ria.ru/20231012/ploschadka-1902370562.html

тамбовская область

донбасс

донецкая народная республика

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тамбовская область, донбасс, донецкая народная республика, ирина киркора, максим егоров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)