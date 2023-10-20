Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области еще 50 психологов из Донбасса повысили квалификацию - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
 
19:15 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/kvalifikatsiya-1904242377.html
В Тамбовской области еще 50 психологов из Донбасса повысили квалификацию
В Тамбовской области еще 50 психологов из Донбасса повысили квалификацию - РИА Новости, 20.10.2023
В Тамбовской области еще 50 психологов из Донбасса повысили квалификацию
Удостоверения о повышении квалификации получили 50 психологов из Донбасса, которые прошли двухнедельную программу повышения квалификации "Современные технологии РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:15
2023-10-20T19:15
тамбовская область
тамбовская область
донбасс
донецкая народная республика
ирина киркора
максим егоров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728294415_0:129:2732:1666_1920x0_80_0_0_c2aa4e4bfc923744e3d530eced4da8a8.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Удостоверения о повышении квалификации получили 50 психологов из Донбасса, которые прошли двухнедельную программу повышения квалификации "Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях" на базе Тамбовского госуниверситета имени Г.Р. Державина, сообщает пресс-служба регионального правительства. Лекции и тренинги проводили кризисные психологи, врачи-психиатры, психологи МЧС. Для психологов из Донецка, Мариуполя, Шахтерска, Дебальцево, Горловки обучение является частью большого проекта по формированию системы психологической помощи на территории ДНР. Специалисты будут работать в сотрудничестве с российским фондом "Защитники Отечества" и оказывать поддержку участникам СВО и их семьям в новых территориях. По данным пресс-службы, Тамбовская область стала первым регионом России, где стартовала программа повышения уровня профессиональной компетенции психологов из ЛНР и ДНР. Это часть федерального проекта "Формирование системы психологической помощи населению". Первые 50 психологов получили свои сертификаты в феврале этого года. Теперь обучение прошла вторая группа специалистов. "Сейчас 50 специалистов прошли переподготовку, чтобы стать опорой для возрождения Донбасса, а также опорой для семей Защитников Отечества, поэтому для психологов, прошедших обучение уже созданы рабочие места и оборудованы психологические кабинеты. Оказание психологической помощи - это основа национальной безопасности России", - сказала зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Наблюдательного Совета Государственного Фонда "Защитники Отечества" Ирина Киркора, ее слова приводит пресс-служба. В материале отмечается, что регион с первых дней проведения спецоперации оказывает активную помощь народным республикам Донбасса. "Всесторонняя поддержка наших соотечественников на новых территориях — одно из главных направлений работы областного правительства. Мы не только направляем гуманитарную помощь, восстанавливаем инфраструктуру, но и активно участвуем в образовательных проектах, поддерживаем жителей морально. Инициированный нами проект по обучению психологов стал частью федерального проекта по формированию системы психологической помощи населению на Донбассе. Оказание психологической помощи - это важнейшее направление работы по налаживанию мирной жизни в новых регионах", - приводятся в сообщении слова главы Тамбовской области Максима Егорова.
https://ria.ru/20230725/konkurs-1886220425.html
https://ria.ru/20230615/lnr-1878481058.html
https://ria.ru/20231012/ploschadka-1902370562.html
тамбовская область
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728294415_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e35c148da992a8a7543e0ac4c25f76ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, донбасс, донецкая народная республика, ирина киркора, максим егоров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тамбовская область, Тамбовская область, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Ирина Киркора, Максим Егоров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области еще 50 психологов из Донбасса повысили квалификацию

В Тамбовской области еще 50 психологов из Донбасса повысили квалификацию

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Тамбов
Вид на Тамбов - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Тамбов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Удостоверения о повышении квалификации получили 50 психологов из Донбасса, которые прошли двухнедельную программу повышения квалификации "Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях" на базе Тамбовского госуниверситета имени Г.Р. Державина, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Лекции и тренинги проводили кризисные психологи, врачи-психиатры, психологи МЧС. Для психологов из Донецка, Мариуполя, Шахтерска, Дебальцево, Горловки обучение является частью большого проекта по формированию системы психологической помощи на территории ДНР. Специалисты будут работать в сотрудничестве с российским фондом "Защитники Отечества" и оказывать поддержку участникам СВО и их семьям в новых территориях.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Более 140 произведений про СВО прислали на конкурс в Тамбовской области
25 июля, 17:38
По данным пресс-службы, Тамбовская область стала первым регионом России, где стартовала программа повышения уровня профессиональной компетенции психологов из ЛНР и ДНР. Это часть федерального проекта "Формирование системы психологической помощи населению". Первые 50 психологов получили свои сертификаты в феврале этого года. Теперь обучение прошла вторая группа специалистов.
"Сейчас 50 специалистов прошли переподготовку, чтобы стать опорой для возрождения Донбасса, а также опорой для семей Защитников Отечества, поэтому для психологов, прошедших обучение уже созданы рабочие места и оборудованы психологические кабинеты. Оказание психологической помощи - это основа национальной безопасности России", - сказала зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Наблюдательного Совета Государственного Фонда "Защитники Отечества" Ирина Киркора, ее слова приводит пресс-служба.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Тамбовская область построит в ЛНР новый корпус больницы
15 июня, 21:40
В материале отмечается, что регион с первых дней проведения спецоперации оказывает активную помощь народным республикам Донбасса.
"Всесторонняя поддержка наших соотечественников на новых территориях — одно из главных направлений работы областного правительства. Мы не только направляем гуманитарную помощь, восстанавливаем инфраструктуру, но и активно участвуем в образовательных проектах, поддерживаем жителей морально. Инициированный нами проект по обучению психологов стал частью федерального проекта по формированию системы психологической помощи населению на Донбассе. Оказание психологической помощи - это важнейшее направление работы по налаживанию мирной жизни в новых регионах", - приводятся в сообщении слова главы Тамбовской области Максима Егорова.
Улица Интернациональная в Тамбове - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Новая площадка госфонда "Защитники Отечества" открылась в Тамбове
12 октября, 20:01
 
Тамбовская областьТамбовская областьДонбассДонецкая Народная РеспубликаИрина КиркораМаксим ЕгоровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала