В Тамбовской области еще 50 психологов из Донбасса повысили квалификацию
В Тамбовской области еще 50 психологов из Донбасса повысили квалификацию
© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Тамбов
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Тамбов. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Удостоверения о повышении квалификации получили 50 психологов из Донбасса, которые прошли двухнедельную программу повышения квалификации "Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях" на базе Тамбовского госуниверситета имени Г.Р. Державина, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Лекции и тренинги проводили кризисные психологи, врачи-психиатры, психологи МЧС. Для психологов из Донецка, Мариуполя, Шахтерска, Дебальцево, Горловки обучение является частью большого проекта по формированию системы психологической помощи на территории ДНР. Специалисты будут работать в сотрудничестве с российским фондом "Защитники Отечества" и оказывать поддержку участникам СВО и их семьям в новых территориях.
По данным пресс-службы, Тамбовская область стала первым регионом России, где стартовала программа повышения уровня профессиональной компетенции психологов из ЛНР и ДНР. Это часть федерального проекта "Формирование системы психологической помощи населению". Первые 50 психологов получили свои сертификаты в феврале этого года. Теперь обучение прошла вторая группа специалистов.
"Сейчас 50 специалистов прошли переподготовку, чтобы стать опорой для возрождения Донбасса, а также опорой для семей Защитников Отечества, поэтому для психологов, прошедших обучение уже созданы рабочие места и оборудованы психологические кабинеты. Оказание психологической помощи - это основа национальной безопасности России", - сказала зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Наблюдательного Совета Государственного Фонда "Защитники Отечества" Ирина Киркора, ее слова приводит пресс-служба.
В материале отмечается, что регион с первых дней проведения спецоперации оказывает активную помощь народным республикам Донбасса.
"Всесторонняя поддержка наших соотечественников на новых территориях — одно из главных направлений работы областного правительства. Мы не только направляем гуманитарную помощь, восстанавливаем инфраструктуру, но и активно участвуем в образовательных проектах, поддерживаем жителей морально. Инициированный нами проект по обучению психологов стал частью федерального проекта по формированию системы психологической помощи населению на Донбассе. Оказание психологической помощи - это важнейшее направление работы по налаживанию мирной жизни в новых регионах", - приводятся в сообщении слова главы Тамбовской области Максима Егорова.