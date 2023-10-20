https://ria.ru/20231020/kurs-1904050497.html

Курс доллара упал ниже 96 рублей впервые с 25 сентября

Курс доллара упал ниже 96 рублей впервые с 25 сентября - РИА Новости, 20.10.2023

Курс доллара упал ниже 96 рублей впервые с 25 сентября

Курс российской валюты усиливает рост: так, доллар торгуется ниже отметки 96 рублей впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:16

2023-10-20T11:16

2023-10-20T12:05

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Курс российской валюты усиливает рост: так, доллар торгуется ниже отметки 96 рублей впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи.По состоянию на 11:18 мск котировка доллара расчетами "завтра" снизилась на 1,14 рубля до 95,91 рубля. Европейская валюта потеряла 1,36 рубля и торгуется за 101,44 рубля. Евро в ходе сегодняшних торгов опустился ниже отметки 102 рубля впервые с 28 сентября.К юаню рубль укрепился на 17 копеек, курс — 13,06 рубля за единицу китайской валюты.Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября. В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, курс доллара, курс рубля