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Курс доллара упал ниже 96 рублей впервые с 25 сентября - РИА Новости, 20.10.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:16 20.10.2023 (обновлено: 12:05 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/kurs-1904050497.html
Курс доллара упал ниже 96 рублей впервые с 25 сентября
Курс доллара упал ниже 96 рублей впервые с 25 сентября - РИА Новости, 20.10.2023
Курс доллара упал ниже 96 рублей впервые с 25 сентября
Курс российской валюты усиливает рост: так, доллар торгуется ниже отметки 96 рублей впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:16
2023-10-20T12:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
курс доллара
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Курс российской валюты усиливает рост: так, доллар торгуется ниже отметки 96 рублей впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи.По состоянию на 11:18 мск котировка доллара расчетами "завтра" снизилась на 1,14 рубля до 95,91 рубля. Европейская валюта потеряла 1,36 рубля и торгуется за 101,44 рубля. Евро в ходе сегодняшних торгов опустился ниже отметки 102 рубля впервые с 28 сентября.К юаню рубль укрепился на 17 копеек, курс — 13,06 рубля за единицу китайской валюты.Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября. В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.
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экономика, московская биржа, россия, курс доллара, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Курс доллара, Курс рубля
Курс доллара упал ниже 96 рублей впервые с 25 сентября

Курс доллара на Мосбирже упал до 95,91 рубля впервые с 25 сентября

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Курс российской валюты усиливает рост: так, доллар торгуется ниже отметки 96 рублей впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 11:18 мск котировка доллара расчетами "завтра" снизилась на 1,14 рубля до 95,91 рубля.
Европейская валюта потеряла 1,36 рубля и торгуется за 101,44 рубля. Евро в ходе сегодняшних торгов опустился ниже отметки 102 рубля впервые с 28 сентября.
К юаню рубль укрепился на 17 копеек, курс — 13,06 рубля за единицу китайской валюты.
Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября. В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Опубликовано постановление об исполнении указа о продаже валютной выручки
Вчера, 22:52
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияКурс доллараКурс рубля
 
 
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