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Курс доллара упал ниже 96 рублей впервые с 25 сентября
Курс доллара упал ниже 96 рублей впервые с 25 сентября - РИА Новости, 20.10.2023
Курс доллара упал ниже 96 рублей впервые с 25 сентября
Курс российской валюты усиливает рост: так, доллар торгуется ниже отметки 96 рублей впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:16
2023-10-20T11:16
2023-10-20T12:05
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Курс российской валюты усиливает рост: так, доллар торгуется ниже отметки 96 рублей впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи.По состоянию на 11:18 мск котировка доллара расчетами "завтра" снизилась на 1,14 рубля до 95,91 рубля. Европейская валюта потеряла 1,36 рубля и торгуется за 101,44 рубля. Евро в ходе сегодняшних торгов опустился ниже отметки 102 рубля впервые с 28 сентября.К юаню рубль укрепился на 17 копеек, курс — 13,06 рубля за единицу китайской валюты.Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября. В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, московская биржа, россия, курс доллара, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Курс доллара, Курс рубля
Курс доллара упал ниже 96 рублей впервые с 25 сентября
Курс доллара на Мосбирже упал до 95,91 рубля впервые с 25 сентября