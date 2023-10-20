https://ria.ru/20231020/kupyansk-1903981688.html

На Купянском направлении отбили 11 атак украинских войск

На Купянском направлении отбили 11 атак украинских войск - РИА Новости, 20.10.2023

На Купянском направлении отбили 11 атак украинских войск

Группировка российских войск "Запад" отбила 11 атак ВСУ на Купянском направлении — общие потери противника составили до 70 военных, танк, БТР M113, три... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T05:18

2023-10-20T05:18

2023-10-20T10:06

специальная военная операция на украине

макеевка

сергеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" отбила 11 атак ВСУ на Купянском направлении — общие потери противника составили до 70 военных, танк, БТР M113, три беспилотника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. "На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки. Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады и 3-го пограничного отряда в районе Сергеевки и Тимковки", — сказал Зыбинский. Корме того, в ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", минометный расчет, контрбатарейную РЛС AN/YPQ-36 и пункт управления беспилотниками. Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, танк, БТР M113, три беспилотных летательных аппарата.

https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903627097.html

макеевка

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макеевка, сергеевка, вооруженные силы украины