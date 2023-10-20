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На Купянском направлении отбили 11 атак украинских войск - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:18 20.10.2023 (обновлено: 10:06 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/kupyansk-1903981688.html
На Купянском направлении отбили 11 атак украинских войск
На Купянском направлении отбили 11 атак украинских войск - РИА Новости, 20.10.2023
На Купянском направлении отбили 11 атак украинских войск
Группировка российских войск "Запад" отбила 11 атак ВСУ на Купянском направлении — общие потери противника составили до 70 военных, танк, БТР M113, три... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T05:18
2023-10-20T10:06
специальная военная операция на украине
макеевка
сергеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" отбила 11 атак ВСУ на Купянском направлении — общие потери противника составили до 70 военных, танк, БТР M113, три беспилотника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. "На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки. Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады и 3-го пограничного отряда в районе Сергеевки и Тимковки", — сказал Зыбинский. Корме того, в ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", минометный расчет, контрбатарейную РЛС AN/YPQ-36 и пункт управления беспилотниками. Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, танк, БТР M113, три беспилотных летательных аппарата.
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903627097.html
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макеевка, сергеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Сергеевка, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении отбили 11 атак украинских войск

Российские военнослужащие отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" отбила 11 атак ВСУ на Купянском направлении — общие потери противника составили до 70 военных, танк, БТР M113, три беспилотника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
"На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки. Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады и 3-го пограничного отряда в районе Сергеевки и Тимковки", — сказал Зыбинский.
Корме того, в ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", минометный расчет, контрбатарейную РЛС AN/YPQ-36 и пункт управления беспилотниками.
Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, танк, БТР M113, три беспилотных летательных аппарата.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаСергеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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