https://ria.ru/20231020/kupyansk-1903981688.html
На Купянском направлении отбили 11 атак украинских войск
На Купянском направлении отбили 11 атак украинских войск - РИА Новости, 20.10.2023
На Купянском направлении отбили 11 атак украинских войск
Группировка российских войск "Запад" отбила 11 атак ВСУ на Купянском направлении — общие потери противника составили до 70 военных, танк, БТР M113, три... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T05:18
2023-10-20T05:18
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" отбила 11 атак ВСУ на Купянском направлении — общие потери противника составили до 70 военных, танк, БТР M113, три беспилотника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. "На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки. Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады и 3-го пограничного отряда в районе Сергеевки и Тимковки", — сказал Зыбинский. Корме того, в ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", минометный расчет, контрбатарейную РЛС AN/YPQ-36 и пункт управления беспилотниками. Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, танк, БТР M113, три беспилотных летательных аппарата.
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903627097.html
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макеевка, сергеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Сергеевка, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении отбили 11 атак украинских войск
Российские военнослужащие отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" отбила 11 атак ВСУ на Купянском направлении — общие потери противника составили до 70 военных, танк, БТР M113, три беспилотника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
"На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки
. Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады и 3-го пограничного отряда в районе Сергеевки
и Тимковки", — сказал Зыбинский.
Корме того, в ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", минометный расчет, контрбатарейную РЛС AN/YPQ-36 и пункт управления беспилотниками.
Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, танк, БТР M113, три беспилотных летательных аппарата.
Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении