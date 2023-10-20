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В Крыму систематизируют информацию о преступлениях киевского режима
В Крыму систематизируют информацию о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 20.10.2023
В Крыму систематизируют информацию о преступлениях киевского режима
Информация о преступлениях киевского режима в отношении Крыма будет собрана и систематизирована, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T21:08
2023-10-20T21:08
2023-10-20T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Информация о преступлениях киевского режима в отношении Крыма будет собрана и систематизирована, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Рад приветствовать в Крыму посла по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родиона Валерьевича Мирошника. В ходе встречи обсудили вопрос о сборе и систематизации информации о преступлениях киевского режима в отношении мирных жителей республики", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, как бы ни старался киевский режим и его западные хозяева, им не удастся сломить дух России. "Мы консолидированы вокруг нашего Верховного Главнокомандующего и его решений как никогда. Правда на нашей стороне, а благодаря мужеству и героизму военнослужащих, наших защитников, нас ждет неизбежная Победа", - подчеркнул Аксенов.
https://radiosputnik.ria.ru/20231020/klichko-1904256958.html
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россия, общество, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Республика Крым
В Крыму систематизируют информацию о преступлениях киевского режима
Аксенов: данные о преступлениях Киева в отношении Крыма систематизируют