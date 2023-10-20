https://ria.ru/20231020/krasnoyarsk-1903999179.html

В Красноярске мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею

В Красноярске мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею - РИА Новости, 20.10.2023

В Красноярске мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею

В центре Красноярска мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:32

2023-10-20T09:32

2023-10-20T11:25

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости. В центре Красноярска мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. Инцидент произошел вечером 16 октября на Проспекте Мира."Подозреваемый <…> заметил ранее ему незнакомого потерпевшего и, приблизившись, беспричинно имевшимся у него ножом нанес мужчине один удар в область шеи", — говорится в релизе.Двадцатисемилетний потерпевший обратился за помощью к прохожим. Его доставили в больницу, сейчас он в стабильном состоянии. Нападавшего, 25-летнего местного жителя, задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. В главке добавили, что подозреваемый может страдать психическим заболеванием.Сам он пояснил следователям, что купил нож, который ему не понравился, поэтому он решил проверить, можно ли этим ножом убить человека, отметили в СК.По информации Telegram-канала Kras Mash, раненый — организатор выступлений Ирины Хакамады Константин Новитский.

https://ria.ru/20231010/patsient-1901834940.html

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красноярск

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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)