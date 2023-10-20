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В Красноярске мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею - РИА Новости, 20.10.2023
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09:32 20.10.2023 (обновлено: 11:25 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/krasnoyarsk-1903999179.html
В Красноярске мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею
В Красноярске мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею - РИА Новости, 20.10.2023
В Красноярске мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею
В центре Красноярска мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:32
2023-10-20T11:25
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости. В центре Красноярска мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. Инцидент произошел вечером 16 октября на Проспекте Мира.&quot;Подозреваемый &lt;…&gt; заметил ранее ему незнакомого потерпевшего и, приблизившись, беспричинно имевшимся у него ножом нанес мужчине один удар в область шеи&quot;, — говорится в релизе.Двадцатисемилетний потерпевший обратился за помощью к прохожим. Его доставили в больницу, сейчас он в стабильном состоянии. Нападавшего, 25-летнего местного жителя, задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. В главке добавили, что подозреваемый может страдать психическим заболеванием.Сам он пояснил следователям, что купил нож, который ему не понравился, поэтому он решил проверить, можно ли этим ножом убить человека, отметили в СК.По информации Telegram-канала Kras Mash, раненый — организатор выступлений Ирины Хакамады Константин Новитский.
https://ria.ru/20231010/patsient-1901834940.html
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею

В центре Красноярска мужчина напал на 27-летнего прохожего с ножом и ранил в шею

© Фото : СК РФ по Красноярскому краю и Республике ХакасияМужчина напал на прохожего с ножом в Красноярске
Мужчина напал на прохожего с ножом в Красноярске - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Мужчина напал на прохожего с ножом в Красноярске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости. В центре Красноярска мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета.
Инцидент произошел вечером 16 октября на Проспекте Мира.
«

"Подозреваемый <…> заметил ранее ему незнакомого потерпевшего и, приблизившись, беспричинно имевшимся у него ножом нанес мужчине один удар в область шеи", — говорится в релизе.

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Двадцатисемилетний потерпевший обратился за помощью к прохожим. Его доставили в больницу, сейчас он в стабильном состоянии. Нападавшего, 25-летнего местного жителя, задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. В главке добавили, что подозреваемый может страдать психическим заболеванием.
Сам он пояснил следователям, что купил нож, который ему не понравился, поэтому он решил проверить, можно ли этим ножом убить человека, отметили в СК.
По информации Telegram-канала Kras Mash, раненый — организатор выступлений Ирины Хакамады Константин Новитский.
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ПроисшествияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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