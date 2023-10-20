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В Красноярске мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею
В Красноярске мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею - РИА Новости, 20.10.2023
В Красноярске мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею
В центре Красноярска мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:32
2023-10-20T09:32
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КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости. В центре Красноярска мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. Инцидент произошел вечером 16 октября на Проспекте Мира."Подозреваемый <…> заметил ранее ему незнакомого потерпевшего и, приблизившись, беспричинно имевшимся у него ножом нанес мужчине один удар в область шеи", — говорится в релизе.Двадцатисемилетний потерпевший обратился за помощью к прохожим. Его доставили в больницу, сейчас он в стабильном состоянии. Нападавшего, 25-летнего местного жителя, задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. В главке добавили, что подозреваемый может страдать психическим заболеванием.Сам он пояснил следователям, что купил нож, который ему не понравился, поэтому он решил проверить, можно ли этим ножом убить человека, отметили в СК.По информации Telegram-канала Kras Mash, раненый — организатор выступлений Ирины Хакамады Константин Новитский.
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею
В центре Красноярска мужчина напал на 27-летнего прохожего с ножом и ранил в шею
КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости.
В центре Красноярска мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею, сообщается в Telegram-канале
регионального главка Следственного комитета.
Инцидент произошел вечером 16 октября на Проспекте Мира.
«
"Подозреваемый <…> заметил ранее ему незнакомого потерпевшего и, приблизившись, беспричинно имевшимся у него ножом нанес мужчине один удар в область шеи", — говорится в релизе.
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Двадцатисемилетний потерпевший обратился за помощью к прохожим. Его доставили в больницу, сейчас он в стабильном состоянии. Нападавшего, 25-летнего местного жителя, задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. В главке добавили, что подозреваемый может страдать психическим заболеванием.
Сам он пояснил следователям, что купил нож, который ему не понравился, поэтому он решил проверить, можно ли этим ножом убить человека, отметили в СК.
По информации Telegram-канала Kras Mash
, раненый — организатор выступлений Ирины Хакамады
Константин Новитский.
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