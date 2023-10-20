https://ria.ru/20231020/korma-1904206199.html

В Липецкой области завершили заготовку грубых кормов на зиму

В Липецкой области завершили заготовку грубых кормов на зиму - РИА Новости, 20.10.2023

В Липецкой области завершили заготовку грубых кормов на зиму

В Липецкой области завершили заготовку грубых кормов для животных; потребность в них на предстоящий зимне-стойловый период 2023-2024 годов составляет более 320... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:18

2023-10-20T17:18

2023-10-20T17:18

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 окт - РИА Новости. В Липецкой области завершили заготовку грубых кормов для животных; потребность в них на предстоящий зимне-стойловый период 2023-2024 годов составляет более 320 тысяч тонн, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что в хозяйствах всех категорий заготовлено более 73 тысяч тонн сена, 153 тысячи тонн сенажа и свыше 63 тысяч тонн соломы. Заготовка кукурузы на силос еще продолжается. Потребность в сочных кормах составляет более 400 тысяч тонн, на данный момент заготовлено свыше 300 тысяч тонн. Кроме того, в хранилища хозяйств засыпано 111 тысяч тонн зернофуража. Как сообщил Артамонов, на сегодняшний день на одну голову скота приходится порядка 20 центнеров кормов при потребности, без учета зернофуража, 21,8 центнера. Помимо грубых, сочных кормов и зернофуража, для кормления животных используется свекловичный жом, который вырабатывается на сахарных заводах области. По мнению губернатора, учитывая переходящие остатки прошлых лет, а также то, что заготовка силоса еще продолжается, имеющегося количества и разнообразия кормов с избытком хватит на предстоящий зимне-стойловый период. "Животноводство является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса региона. Эта сфера в Липецкой области активно развивается, получает необходимую поддержку, показывает достойные результаты. Вот и очередной этап сезонных работ по заготовке корма завершается с хорошими показателями", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20231018/maslichnye_kultury-1903622690.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов