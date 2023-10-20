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СМИ: сжигавший Коран в Швеции мигрант собирается провести новую акцию - РИА Новости, 20.10.2023
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Религия
 
20:23 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/koran-1904252977.html
СМИ: сжигавший Коран в Швеции мигрант собирается провести новую акцию
СМИ: сжигавший Коран в Швеции мигрант собирается провести новую акцию - РИА Новости, 20.10.2023
СМИ: сжигавший Коран в Швеции мигрант собирается провести новую акцию
Иракский иммигрант Салван Момика планирует провести новую акцию с сожжением Корана в столице Швеции Стокгольме в субботу несмотря на то, что его предыдущие... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T20:23
2023-10-20T20:23
религия
в мире
швеция
брюссель
стокгольм (город)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Иракский иммигрант Салван Момика планирует провести новую акцию с сожжением Корана в столице Швеции Стокгольме в субботу несмотря на то, что его предыдущие акции могли стать причиной теракта против шведских футбольных фанатов в Брюсселе, сообщило радио Sveriges Radio. "Салван Момика планирует провести новую акцию, на которой он сожжет Коран в Стокгольме в субботу, и он получил разрешение у полиции на массовое собрание. Это не смотря на то, что все больше (фактов - ред.) указывает на то, что сожжения Коранов в Швеции - один из главных мотивов террористической атаки в Брюсселе в понедельник", - сообщается в выпуске, транслируемом на сайте радио. Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму шведской сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений. По данным радио, родители предполагаемого брюссельского террориста рассказали тунисской телеканалу, что Лассуэда стал "сам не свой после сожжений Корана в Швеции и что он говорил о проведении джихада". "Если террористическая атака была как-то связана с сожжением Корана, это не моя ответственность", - приводит слова Момики радио. Момика провел несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде. Последняя акция прошла 3 сентября в Мальмё. Телеканал SVT сообщал, что неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией. За акцией последовали протесты, полиция отмечала, что неизвестные поджигали автомобили, правоохранителей забрасывали камнями. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html
https://ria.ru/20231012/koran-1902269453.html
https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html
швеция
брюссель
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в мире, швеция, брюссель, стокгольм (город)
Религия, В мире, Швеция, Брюссель, Стокгольм (город)
СМИ: сжигавший Коран в Швеции мигрант собирается провести новую акцию

SR: иракский иммигрант хочет провести новую акцию с сожжением Корана в Швеции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Коран. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Иракский иммигрант Салван Момика планирует провести новую акцию с сожжением Корана в столице Швеции Стокгольме в субботу несмотря на то, что его предыдущие акции могли стать причиной теракта против шведских футбольных фанатов в Брюсселе, сообщило радио Sveriges Radio.
"Салван Момика планирует провести новую акцию, на которой он сожжет Коран в Стокгольме в субботу, и он получил разрешение у полиции на массовое собрание. Это не смотря на то, что все больше (фактов - ред.) указывает на то, что сожжения Коранов в Швеции - один из главных мотивов террористической атаки в Брюсселе в понедельник", - сообщается в выпуске, транслируемом на сайте радио.
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Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму шведской сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.
По данным радио, родители предполагаемого брюссельского террориста рассказали тунисской телеканалу, что Лассуэда стал "сам не свой после сожжений Корана в Швеции и что он говорил о проведении джихада".
"Если террористическая атака была как-то связана с сожжением Корана, это не моя ответственность", - приводит слова Момики радио.
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Момика провел несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде.
Последняя акция прошла 3 сентября в Мальмё. Телеканал SVT сообщал, что неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией. За акцией последовали протесты, полиция отмечала, что неизвестные поджигали автомобили, правоохранителей забрасывали камнями.
Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
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