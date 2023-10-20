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В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по Ближнему Востоку - РИА Новости, 20.10.2023
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13:55 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/kontakty-1904131418.html
В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по Ближнему Востоку
В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по Ближнему Востоку - РИА Новости, 20.10.2023
В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по Ближнему Востоку
Россия и США не контактируют по Ближнему Востоку в двусторонних форматах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:55
2023-10-20T13:55
россия
ближний восток
сша
дмитрий песков
политика
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия и США не контактируют по Ближнему Востоку в двусторонних форматах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет. Контакты идут, естественно, в рамках Совбеза, но чисто двусторонних не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, были ли контакты между Москвой и Вашингтоном по ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
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ближний восток
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россия, ближний восток, сша, дмитрий песков, политика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Ближний Восток, США, Дмитрий Песков, Политика, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по Ближнему Востоку

Песков: РФ и США не контактируют по Ближнему Востоку в двусторонних форматах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия и США не контактируют по Ближнему Востоку в двусторонних форматах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет. Контакты идут, естественно, в рамках Совбеза, но чисто двусторонних не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, были ли контакты между Москвой и Вашингтоном по ситуации на Ближнем Востоке.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
08:00
 
РоссияБлижний ВостокСШАДмитрий ПесковПолитикаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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