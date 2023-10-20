https://ria.ru/20231020/kontakty-1904131418.html

В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по Ближнему Востоку

В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по Ближнему Востоку - РИА Новости, 20.10.2023

В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по Ближнему Востоку

Россия и США не контактируют по Ближнему Востоку в двусторонних форматах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:55

2023-10-20T13:55

2023-10-20T13:55

россия

ближний восток

сша

дмитрий песков

политика

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия и США не контактируют по Ближнему Востоку в двусторонних форматах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет. Контакты идут, естественно, в рамках Совбеза, но чисто двусторонних не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, были ли контакты между Москвой и Вашингтоном по ситуации на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

россия

ближний восток

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ближний восток, сша, дмитрий песков, политика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году