https://ria.ru/20231020/kontakty-1904131418.html
В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по Ближнему Востоку
В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по Ближнему Востоку - РИА Новости, 20.10.2023
В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по Ближнему Востоку
Россия и США не контактируют по Ближнему Востоку в двусторонних форматах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:55
2023-10-20T13:55
2023-10-20T13:55
россия
ближний восток
сша
дмитрий песков
политика
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия и США не контактируют по Ближнему Востоку в двусторонних форматах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет. Контакты идут, естественно, в рамках Совбеза, но чисто двусторонних не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, были ли контакты между Москвой и Вашингтоном по ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, сша, дмитрий песков, политика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Ближний Восток, США, Дмитрий Песков, Политика, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по Ближнему Востоку
Песков: РФ и США не контактируют по Ближнему Востоку в двусторонних форматах
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия и США не контактируют по Ближнему Востоку в двусторонних форматах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет. Контакты идут, естественно, в рамках Совбеза, но чисто двусторонних не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, были ли контакты между Москвой и Вашингтоном по ситуации на Ближнем Востоке.
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