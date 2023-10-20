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Конкурс Стенина: СВО и Олимпиада в объективе победителей - РИА Новости, 20.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 20.10.2023 (обновлено: 08:08 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/konkurs-1903790554.html
Конкурс Стенина: СВО и Олимпиада в объективе победителей
Конкурс Стенина: СВО и Олимпиада в объективе победителей - РИА Новости, 20.10.2023
Конкурс Стенина: СВО и Олимпиада в объективе победителей
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в девятый раз подвел итоги. Среди победителей — несколько россиян. О том, что попало в их объективы, РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:00
2023-10-20T08:08
культура
фотография
донбасс
олимпийские игры
андрей стенин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903774729_0:106:3095:1847_1920x0_80_0_0_3d06c3e3dedc81d5114719beb52e07e5.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в девятый раз подвел итоги. Среди победителей — несколько россиян. О том, что попало в их объективы, — в материале РИА Новости.Тенденция: война как отражение действительностиВ этом году прислали более трех тысяч работ из 54 стран. Возраст фотографов — от 18 до 33 лет. Снимков на военную тему стало больше, сообщил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.&quot;Но война осознается на этих фотографиях совершенно иначе, — отметил он. — Есть разные способы познания мира: есть научный, и есть художественный. И фотографии — это создание художественных образов современного мира, они дают нам новый слой восприятия. Мы понимаем мир глубже, острее, точнее&quot;.Член жюри Павел Волков признался, что в оценке работ старался уйти от однозначных критериев.&quot;Фотография — это такая вещь, которую очень сложно загнать в какую-то формулу. Ее надо чувствовать, а не разбирать правильность диафрагмы, выдержки и прочего. Конкурс — это творческое пространство, где у фотографа больше свободы. Мы должны поощрять авторский взгляд&quot;, — сказал он.Именно авторский взгляд на события специальной военной операции жюри оценило в серии "Зарево" российского фотожурналиста Алексея Орлова, которому присудили Гран-при. Он снял это в марте 2022-го во время командировки в зону спецоперации.&quot;В то время я тоже был там и делал фотографии. Многие это снимали, но я хотел бы отметить, что в фотографиях Алексея больше автора, чем редактора, и в этом их достоинство&quot;, — пояснил Волков.По признанию фотографа, те дни стали самыми тяжелыми в его жизни, поскольку он "увидел людей, которые это переживали в городах Донецк и Мариуполь". Его целью стал собирательный образ города, чьи мирные дни закончились, судьба жителей, зачастую лишившихся "всего, кроме надежды".&quot;Мне было нужно, чтобы фотографии увидели. Так как конкурс международный, его аудитория очень важна. Хотелось показать, что творится, показать правду&quot;, — говорит Алексей.Второе место в номинации "Главные новости" досталось работе Таисии Воронцовой "Нам нужно просто подождать". Это фраза жительница Горловки, чью разрушенную квартиру после очередного обстрела города снимала фотограф.&quot;Подождать чего?&quot; — спросила я. &quot;Мира и еще раз мира&quot;, — ответила она. С этой мыслью жители Донбасса живут долгие девять лет, — говорит Воронцова. — Эти фотографии про тех, кто решил остаться на родине, несмотря ни на что&quot;.Жюри также отметило одиночный снимок Пелагии Тихоновой "Помня о 45-м": пролет авиации на генеральной репетиции воздушной части военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне."Как бывший новостник, я понимаю, что за каждым из кадров в этой номинации стоит какая-то история. Это особый жанр: сиюминутное отражение реальности, но всегда есть предыстория, и что-то происходит потом", — сказал, вручая награду, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков.Автор кадра скромно отметила, что он получился "легко".&quot;Этот момент снимали все, но, понятно, у каждого свой взгляд, своя точка&quot;, — добавила она.Не только о войне: Северный морской путь и спортивные успехиТретье место в номинации "Моя планета" досталось серии "Северный морской путь" Веры Вакуловой. В объектив документалиста попали работа и быт полярников, арктические пейзажи, северное сияние и даже белый медведь.&quot;Номинация &quot;Спорт&quot; требует большого счастья фотографа. Можно ли сделать фотографию случайно? Можно, только надо помнить, что к этой случайности надо очень серьезно готовиться&quot;, — заметил глава Объединенной дирекции фотоинформации МИА &quot;Россия сегодня&quot; Александр Штоль.Тут лауреатом (уже третий раз) стал Сергей Бобылев. Его "Энергия победы" посвящена российским атлетам на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022-м.&quot;Хотелось выбрать максимально яркие картинки Олимпиады, при этом информационно важные&quot;, — объяснил он.В спортивной одиночной фотографии первое место присудили Эдгару Брещанову. На снимке "Борьба до последней капли" он запечатлел Егора Носкова из молодежного ЦСКА в матче со сверстниками из московского "Торпедо". Пытаясь удержать мяч в поле, футболист сделал подкат и попал в лужу, но это его не остановило."Этот эпизод показывает характер игрока и желание бороться до конца, несмотря ни на что", — подчеркнул автор.Работу отметили также специальным призом Общеарабского информационного холдинга "Аль-Маядин ТВ" как символ "духа русского человека, который, несмотря ни на что, стремится в будущее".На втором месте — Евгений Филиппов с "Индивидуальной гонкой", героем которой стал школьник, занимающийся лыжным спортом на пустынном стадионе.&quot;Я по утрам у окна несколько недель. Так что случайность не случайна: просто надо было дождаться&quot;, — раскрыл Филиппов секрет удачного кадра.Бронзу заслужила работа Евгении Новожениной "Вид стадиона во время разминки".&quot;Фотография сделана на Олимпиаде в Пекине. Для меня это были первые Игры, и мне очень приятно, что я стала призером&quot;, — призналась она.В категории "Портрет. Герой нашего времени" победил Владислав Некрасов с "Имаго".&quot;В психологической практике, по Юнгу, имаго — бессознательный образ, — поясняет фотограф. — Этот образ случайного прохожего в шапке-ушанке, медицинской маске и с крыльями напоминает мне немного уставшего архангела, который живет по соседству. К сожалению, он, как и мы, обременен мирскими, земными заботами, и только крылья напоминают о его главном предназначении&quot;.Работы победителей покажут и за рубежом. Уже запланированы выставки на галерейных площадках в Индии и ОАЭ в начале 2024-го.С полным списком призовых мест лауреатов можно ознакомиться на сайте — в русской и английской версиях.
https://ria.ru/20230724/svo-1884804696.html
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Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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фотография, донбасс, олимпийские игры, андрей стенин
Культура, Фотография, Донбасс, Олимпийские игры, Андрей Стенин

Конкурс Стенина: СВО и Олимпиада в объективе победителей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетительница фотовыставки перед началом торжественной церемонии объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Посетительница фотовыставки перед началом торжественной церемонии объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в девятый раз подвел итоги. Среди победителей — несколько россиян. О том, что попало в их объективы, — в материале РИА Новости.

Тенденция: война как отражение действительности

В этом году прислали более трех тысяч работ из 54 стран. Возраст фотографов — от 18 до 33 лет. Снимков на военную тему стало больше, сообщил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
«

"Но война осознается на этих фотографиях совершенно иначе, — отметил он. — Есть разные способы познания мира: есть научный, и есть художественный. И фотографии — это создание художественных образов современного мира, они дают нам новый слой восприятия. Мы понимаем мир глубже, острее, точнее".

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Член жюри Павел Волков признался, что в оценке работ старался уйти от однозначных критериев.
«

"Фотография — это такая вещь, которую очень сложно загнать в какую-то формулу. Ее надо чувствовать, а не разбирать правильность диафрагмы, выдержки и прочего. Конкурс — это творческое пространство, где у фотографа больше свободы. Мы должны поощрять авторский взгляд", — сказал он.

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Посетительница фотовыставки в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.

Посетительница фотовыставки перед началом торжественной церемонии объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве

Посетительница фотовыставки в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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1 из 3
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль (слева) и генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на фотовыставке в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.

Директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы Россия сегодня Александр Штоль (слева) и генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев фотовыставке перед началом торжественной церемонии объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве

Директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль (слева) и генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на фотовыставке в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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2 из 3
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Посетители фотовыставки в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.

Посетители фотовыставки перед началом торжественной церемонии объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве

Посетители фотовыставки в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 3

Посетительница фотовыставки в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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1 из 3

Директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль (слева) и генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на фотовыставке в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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2 из 3

Посетители фотовыставки в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 3
Именно авторский взгляд на события специальной военной операции жюри оценило в серии "Зарево" российского фотожурналиста Алексея Орлова, которому присудили Гран-при. Он снял это в марте 2022-го во время командировки в зону спецоперации.
«

"В то время я тоже был там и делал фотографии. Многие это снимали, но я хотел бы отметить, что в фотографиях Алексея больше автора, чем редактора, и в этом их достоинство", — пояснил Волков.

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest

"Зарево", Алексей Орлов, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

Алексей Орлов Зарево. Россия. Главные новости, серии

"Зарево", Алексей Орлов, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
1 из 12
© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest

"Зарево", российский фотожурналист Алексей Орлов

Алексей Орлов Зарево. Россия. Главные новости, серии

"Зарево", российский фотожурналист Алексей Орлов

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
2 из 12
© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest

"Зарево", Алексей Орлов, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

Алексей Орлов Зарево. Россия. Главные новости, серии

"Зарево", Алексей Орлов, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
3 из 12
© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest

"Зарево", российский фотожурналист Алексей Орлов

Алексей Орлов Зарево. Россия. Главные новости, серии

"Зарево", российский фотожурналист Алексей Орлов

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
4 из 12
© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest

"Зарево", Алексей Орлов, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

Алексей Орлов Зарево. Россия. Главные новости, серии

"Зарево", Алексей Орлов, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
5 из 12
© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest

"Зарево", Алексей Орлов

Алексей Орлов Зарево. Россия. Главные новости, серии

"Зарево", Алексей Орлов

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
6 из 12
© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest

Гран-при конкурса получил российский фотожурналист Алексей Орлов с серией "Зарево"

Алексей Орлов Зарево. Россия. Главные новости, серии

Гран-при конкурса получил российский фотожурналист Алексей Орлов с серией "Зарево"

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
7 из 12
© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest

"Зарево", российский фотожурналист Алексей Орлов

Алексей Орлов Зарево. Россия. Главные новости, серии

"Зарево", российский фотожурналист Алексей Орлов

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
8 из 12
© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest

"Зарево", Алексей Орлов

Алексей Орлов Зарево. Россия. Главные новости, серии

"Зарево", Алексей Орлов

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
9 из 12
© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest

"Зарево", Алексей Орлов

Алексей Орлов Зарево. Россия. Главные новости, серии

"Зарево", Алексей Орлов

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
10 из 12
© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest

"Зарево", Алексей Орлов. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

Алексей Орлов Зарево. Россия. Главные новости, серии

"Зарево", Алексей Орлов. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
11 из 12
© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest

"Зарево", Алексей Орлов

Алексей Орлов Зарево. Россия. Главные новости, серии

"Зарево", Алексей Орлов

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
12 из 12

"Зарево", Алексей Орлов, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
1 из 12

"Зарево", российский фотожурналист Алексей Орлов

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
2 из 12

"Зарево", Алексей Орлов, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
3 из 12

"Зарево", российский фотожурналист Алексей Орлов

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
4 из 12

"Зарево", Алексей Орлов, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
5 из 12

"Зарево", Алексей Орлов

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
6 из 12

Гран-при конкурса получил российский фотожурналист Алексей Орлов с серией "Зарево"

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
7 из 12

"Зарево", российский фотожурналист Алексей Орлов

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
8 из 12

"Зарево", Алексей Орлов

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
9 из 12

"Зарево", Алексей Орлов

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
10 из 12

"Зарево", Алексей Орлов. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
11 из 12

"Зарево", Алексей Орлов

© Фото : Алексей Орлов, Stenincontest
12 из 12
По признанию фотографа, те дни стали самыми тяжелыми в его жизни, поскольку он "увидел людей, которые это переживали в городах Донецк и Мариуполь". Его целью стал собирательный образ города, чьи мирные дни закончились, судьба жителей, зачастую лишившихся "всего, кроме надежды".
«

"Мне было нужно, чтобы фотографии увидели. Так как конкурс международный, его аудитория очень важна. Хотелось показать, что творится, показать правду", — говорит Алексей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФотограф Алексей Орлов, получивший Гран-при в номинации "Главные новости. Серии фотографий" за работу "Зарево" конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года на церемонии объявления победителей конкурса в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Фотограф Алексей Орлов, получивший Гран-при в номинации Главные новости. Серии фотографий за работу Зарево конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года на церемонии объявления Гран-при и победителей конкурса в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фотограф Алексей Орлов, получивший Гран-при в номинации "Главные новости. Серии фотографий" за работу "Зарево" конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года на церемонии объявления победителей конкурса в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Второе место в номинации "Главные новости" досталось работе Таисии Воронцовой "Нам нужно просто подождать". Это фраза жительница Горловки, чью разрушенную квартиру после очередного обстрела города снимала фотограф.
«

"Подождать чего?" — спросила я. "Мира и еще раз мира", — ответила она. С этой мыслью жители Донбасса живут долгие девять лет, — говорит Воронцова. — Эти фотографии про тех, кто решил остаться на родине, несмотря ни на что".

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

Таисия Воронцова Нам нужно просто подождать. Россия. Главные новости, серия

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
1 из 11
© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

Таисия Воронцова Нам нужно просто подождать. Россия. Главные новости, серия

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
2 из 11
© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

Таисия Воронцова Нам нужно просто подождать. Россия. Главные новости, серия

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
3 из 11
© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

Таисия Воронцова Нам нужно просто подождать. Россия. Главные новости, серия

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
4 из 11
© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

Таисия Воронцова Нам нужно просто подождать. Россия. Главные новости, серия

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
5 из 11
© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

Таисия Воронцова Нам нужно просто подождать. Россия. Главные новости, серия

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
6 из 11
© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

Таисия Воронцова Нам нужно просто подождать. Россия. Главные новости, серия

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
7 из 11
© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

Таисия Воронцова Нам нужно просто подождать. Россия. Главные новости, серия

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
8 из 11
© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

Таисия Воронцова Нам нужно просто подождать. Россия. Главные новости, серия

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
9 из 11
© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

Таисия Воронцова Нам нужно просто подождать. Россия. Главные новости, серия

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
10 из 11
© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

Таисия Воронцова Нам нужно просто подождать. Россия. Главные новости, серия

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
11 из 11

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
1 из 11

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
2 из 11

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
3 из 11

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
4 из 11

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
5 из 11

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
6 из 11

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
7 из 11

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
8 из 11

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
9 из 11

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
10 из 11

"Нам нужно просто подождать", Таисия Воронцова, Россия. Номинация "Главные новости. Серии фотографий"

© Фото : Таисия Воронцова, Stenincontest
11 из 11
Жюри также отметило одиночный снимок Пелагии Тихоновой "Помня о 45-м": пролет авиации на генеральной репетиции воздушной части военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«
"Как бывший новостник, я понимаю, что за каждым из кадров в этой номинации стоит какая-то история. Это особый жанр: сиюминутное отражение реальности, но всегда есть предыстория, и что-то происходит потом", — сказал, вручая награду, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков.
© Фото : Пелагия Тихонова, StenincontestРабота фотографа Пелагии Тихоновой "Помня о 45-м", Россия. "Главные новости. Одиночные фотографии"
Работа фотографа Пелагии Тихоновой Помня о 45-м, Россия. Главные новости, одиночные фотографии. 3 место - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Пелагия Тихонова, Stenincontest
Работа фотографа Пелагии Тихоновой "Помня о 45-м", Россия. "Главные новости. Одиночные фотографии"
Автор кадра скромно отметила, что он получился "легко".
«

"Этот момент снимали все, но, понятно, у каждого свой взгляд, своя точка", — добавила она.

Не только о войне: Северный морской путь и спортивные успехи

Третье место в номинации "Моя планета" досталось серии "Северный морской путь" Веры Вакуловой. В объектив документалиста попали работа и быт полярников, арктические пейзажи, северное сияние и даже белый медведь.
© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
1 из 12
© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
2 из 12
© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
3 из 12
© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
4 из 12
© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
5 из 12
© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
6 из 12
© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
7 из 12
© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
8 из 12
© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
9 из 12
© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
10 из 12
© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
11 из 12
© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
12 из 12

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
1 из 12

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
2 из 12

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
3 из 12

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
4 из 12

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
5 из 12

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
6 из 12

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
7 из 12

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
8 из 12

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
9 из 12

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
10 из 12

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
11 из 12

"Северный морской путь", Вера Вакулова, Россия. Номинация "Моя планета"

© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
12 из 12
«

"Номинация "Спорт" требует большого счастья фотографа. Можно ли сделать фотографию случайно? Можно, только надо помнить, что к этой случайности надо очень серьезно готовиться", — заметил глава Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.

Тут лауреатом (уже третий раз) стал Сергей Бобылев. Его "Энергия победы" посвящена российским атлетам на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022-м.
«

"Хотелось выбрать максимально яркие картинки Олимпиады, при этом информационно важные", — объяснил он.

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

Сергей Бобылев Энергия победы. Россия. Спорт, серии

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
1 из 11
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

Сергей Бобылев Энергия победы. Россия. Спорт, серии

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
2 из 11
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

Сергей Бобылев Энергия победы. Россия. Спорт, серии

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
3 из 11
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

Сергей Бобылев Энергия победы. Россия. Спорт, серии

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
4 из 11
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

Сергей Бобылев Энергия победы. Россия. Спорт, серии

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
5 из 11
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

Сергей Бобылев Энергия победы. Россия. Спорт, серии

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
6 из 11
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

Сергей Бобылев Энергия победы. Россия. Спорт, серии

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
7 из 11
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

Сергей Бобылев Энергия победы. Россия. Спорт, серии

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
8 из 11
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

Сергей Бобылев Энергия победы. Россия. Спорт, серии

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
9 из 11
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

Сергей Бобылев Энергия победы. Россия. Спорт, серии

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
10 из 11
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

Сергей Бобылев Энергия победы. Россия. Спорт, серии

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
11 из 11

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
1 из 11

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
2 из 11

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
3 из 11

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
4 из 11

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
5 из 11

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
6 из 11

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
7 из 11

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
8 из 11

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
9 из 11

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия. Номинация "Спорт"

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
10 из 11

"Энергия победы", Сергей Бобылев, Россия

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
11 из 11
В спортивной одиночной фотографии первое место присудили Эдгару Брещанову. На снимке "Борьба до последней капли" он запечатлел Егора Носкова из молодежного ЦСКА в матче со сверстниками из московского "Торпедо". Пытаясь удержать мяч в поле, футболист сделал подкат и попал в лужу, но это его не остановило.
«
"Этот эпизод показывает характер игрока и желание бороться до конца, несмотря ни на что", — подчеркнул автор.
© Фото : Эдгар Брещанов, Stenincontest"Борьба до последней капли", Эдгар Брещанов, Россия. Номинация "Спорт. Одиночные фотографии"
Эдгар Брещанов Борьба до последней капли. Россия. Спорт, одиночные фотографии - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Эдгар Брещанов, Stenincontest
"Борьба до последней капли", Эдгар Брещанов, Россия. Номинация "Спорт. Одиночные фотографии"
Работу отметили также специальным призом Общеарабского информационного холдинга "Аль-Маядин ТВ" как символ "духа русского человека, который, несмотря ни на что, стремится в будущее".
На втором месте — Евгений Филиппов с "Индивидуальной гонкой", героем которой стал школьник, занимающийся лыжным спортом на пустынном стадионе.
«

"Я по утрам у окна несколько недель. Так что случайность не случайна: просто надо было дождаться", — раскрыл Филиппов секрет удачного кадра.

© Фото : Евгений Филиппов, StenincontestРабота фотографа Евгения Филиппова "Индивидуальная гонка", Россия. Номинация "Спорт. Одиночные фотографии"
Работа фотографа Евгения Филиппова Индивидуальная гонка, Россия. Спорт, одиночные фотографии. 4 место - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Евгений Филиппов, Stenincontest
Работа фотографа Евгения Филиппова "Индивидуальная гонка", Россия. Номинация "Спорт. Одиночные фотографии"
Бронзу заслужила работа Евгении Новожениной "Вид стадиона во время разминки".
«

"Фотография сделана на Олимпиаде в Пекине. Для меня это были первые Игры, и мне очень приятно, что я стала призером", — призналась она.

© Фото : Евгения Новоженина, StenincontestЕвгения Новоженина "Вид стадиона во время разминки", Россия. Номинация "Спорт. Одиночные фотографии"
Евгения Новоженина Вид стадиона во время разминки. Россия. Спорт, одиночные фотографии - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Евгения Новоженина, Stenincontest
Евгения Новоженина "Вид стадиона во время разминки", Россия. Номинация "Спорт. Одиночные фотографии"
В категории "Портрет. Герой нашего времени" победил Владислав Некрасов с "Имаго".
«

"В психологической практике, по Юнгу, имаго — бессознательный образ, — поясняет фотограф. — Этот образ случайного прохожего в шапке-ушанке, медицинской маске и с крыльями напоминает мне немного уставшего архангела, который живет по соседству. К сожалению, он, как и мы, обременен мирскими, земными заботами, и только крылья напоминают о его главном предназначении".

© Фото : Владислав Некрасов, Stenincontest"Имаго", Владислав Некрасов, Россия. Победитель в номинации "Портрет. Герой нашего времени"
Владислав Некрасов Имаго. Россия. Победитель в номинации Портрет. Герой нашего времени - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Владислав Некрасов, Stenincontest
"Имаго", Владислав Некрасов, Россия. Победитель в номинации "Портрет. Герой нашего времени"
Работы победителей покажут и за рубежом. Уже запланированы выставки на галерейных площадках в Индии и ОАЭ в начале 2024-го.
С полным списком призовых мест лауреатов можно ознакомиться на сайте — в русской и английской версиях.
Бойцы Народной милиции ДНР покидают освобожденный Мариуполь - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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