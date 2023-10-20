https://ria.ru/20231020/konkurs-1903790554.html

Конкурс Стенина: СВО и Олимпиада в объективе победителей

Конкурс Стенина: СВО и Олимпиада в объективе победителей - РИА Новости, 20.10.2023

Конкурс Стенина: СВО и Олимпиада в объективе победителей

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в девятый раз подвел итоги. Среди победителей — несколько россиян. О том, что попало в их объективы, РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T08:00

2023-10-20T08:00

2023-10-20T08:08

культура

фотография

донбасс

олимпийские игры

андрей стенин

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в девятый раз подвел итоги. Среди победителей — несколько россиян. О том, что попало в их объективы, — в материале РИА Новости.Тенденция: война как отражение действительностиВ этом году прислали более трех тысяч работ из 54 стран. Возраст фотографов — от 18 до 33 лет. Снимков на военную тему стало больше, сообщил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Но война осознается на этих фотографиях совершенно иначе, — отметил он. — Есть разные способы познания мира: есть научный, и есть художественный. И фотографии — это создание художественных образов современного мира, они дают нам новый слой восприятия. Мы понимаем мир глубже, острее, точнее".Член жюри Павел Волков признался, что в оценке работ старался уйти от однозначных критериев."Фотография — это такая вещь, которую очень сложно загнать в какую-то формулу. Ее надо чувствовать, а не разбирать правильность диафрагмы, выдержки и прочего. Конкурс — это творческое пространство, где у фотографа больше свободы. Мы должны поощрять авторский взгляд", — сказал он.Именно авторский взгляд на события специальной военной операции жюри оценило в серии "Зарево" российского фотожурналиста Алексея Орлова, которому присудили Гран-при. Он снял это в марте 2022-го во время командировки в зону спецоперации."В то время я тоже был там и делал фотографии. Многие это снимали, но я хотел бы отметить, что в фотографиях Алексея больше автора, чем редактора, и в этом их достоинство", — пояснил Волков.По признанию фотографа, те дни стали самыми тяжелыми в его жизни, поскольку он "увидел людей, которые это переживали в городах Донецк и Мариуполь". Его целью стал собирательный образ города, чьи мирные дни закончились, судьба жителей, зачастую лишившихся "всего, кроме надежды"."Мне было нужно, чтобы фотографии увидели. Так как конкурс международный, его аудитория очень важна. Хотелось показать, что творится, показать правду", — говорит Алексей.Второе место в номинации "Главные новости" досталось работе Таисии Воронцовой "Нам нужно просто подождать". Это фраза жительница Горловки, чью разрушенную квартиру после очередного обстрела города снимала фотограф."Подождать чего?" — спросила я. "Мира и еще раз мира", — ответила она. С этой мыслью жители Донбасса живут долгие девять лет, — говорит Воронцова. — Эти фотографии про тех, кто решил остаться на родине, несмотря ни на что".Жюри также отметило одиночный снимок Пелагии Тихоновой "Помня о 45-м": пролет авиации на генеральной репетиции воздушной части военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне."Как бывший новостник, я понимаю, что за каждым из кадров в этой номинации стоит какая-то история. Это особый жанр: сиюминутное отражение реальности, но всегда есть предыстория, и что-то происходит потом", — сказал, вручая награду, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков.Автор кадра скромно отметила, что он получился "легко"."Этот момент снимали все, но, понятно, у каждого свой взгляд, своя точка", — добавила она.Не только о войне: Северный морской путь и спортивные успехиТретье место в номинации "Моя планета" досталось серии "Северный морской путь" Веры Вакуловой. В объектив документалиста попали работа и быт полярников, арктические пейзажи, северное сияние и даже белый медведь."Номинация "Спорт" требует большого счастья фотографа. Можно ли сделать фотографию случайно? Можно, только надо помнить, что к этой случайности надо очень серьезно готовиться", — заметил глава Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.Тут лауреатом (уже третий раз) стал Сергей Бобылев. Его "Энергия победы" посвящена российским атлетам на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022-м."Хотелось выбрать максимально яркие картинки Олимпиады, при этом информационно важные", — объяснил он.В спортивной одиночной фотографии первое место присудили Эдгару Брещанову. На снимке "Борьба до последней капли" он запечатлел Егора Носкова из молодежного ЦСКА в матче со сверстниками из московского "Торпедо". Пытаясь удержать мяч в поле, футболист сделал подкат и попал в лужу, но это его не остановило."Этот эпизод показывает характер игрока и желание бороться до конца, несмотря ни на что", — подчеркнул автор.Работу отметили также специальным призом Общеарабского информационного холдинга "Аль-Маядин ТВ" как символ "духа русского человека, который, несмотря ни на что, стремится в будущее".На втором месте — Евгений Филиппов с "Индивидуальной гонкой", героем которой стал школьник, занимающийся лыжным спортом на пустынном стадионе."Я по утрам у окна несколько недель. Так что случайность не случайна: просто надо было дождаться", — раскрыл Филиппов секрет удачного кадра.Бронзу заслужила работа Евгении Новожениной "Вид стадиона во время разминки"."Фотография сделана на Олимпиаде в Пекине. Для меня это были первые Игры, и мне очень приятно, что я стала призером", — призналась она.В категории "Портрет. Герой нашего времени" победил Владислав Некрасов с "Имаго"."В психологической практике, по Юнгу, имаго — бессознательный образ, — поясняет фотограф. — Этот образ случайного прохожего в шапке-ушанке, медицинской маске и с крыльями напоминает мне немного уставшего архангела, который живет по соседству. К сожалению, он, как и мы, обременен мирскими, земными заботами, и только крылья напоминают о его главном предназначении".Работы победителей покажут и за рубежом. Уже запланированы выставки на галерейных площадках в Индии и ОАЭ в начале 2024-го.С полным списком призовых мест лауреатов можно ознакомиться на сайте — в русской и английской версиях.

https://ria.ru/20230724/svo-1884804696.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

фотография, донбасс, олимпийские игры, андрей стенин